Rendkívüli

Orbán Viktor: Az ukránok már a tiszás spájzban vannak

Karácsony Gergely 99 MozgalomKarácsony GergelyMagyar Péter

Most Magyar Pétert ütheti el a villamos

Kísértetiesen hasonló folyamatok történhetnek most Magyar Péter körül, mint négy éve a főpolgármesternél. Akkor sokáig úgy tűnt, hogy Karácsony Gergely lesz a baloldal miniszterelnök-jelöltje, de aztán váratlanul visszaléptették a brüsszeli és az amerikai demokrata körökhöz közeli finanszírozók – írja az Ellenpont.

Forrás: Ellenpont2025. 10. 10. 9:03
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ugyanaz történhet, mint négy éve, amikor Karácsony Gergelyt elütötte az a bizonyos villamos. Az Ellenpont oknyomozó cikkében arról ír, hogy Magyar Pétert is lecserélhetik. Karácsony Gergely főpolgármester négy éve először tagadni próbált, majd látszólag váratlanul bejelentette, hogy Márki-Zay Péter javára visszalép a választás előtt. 

A döntés hátterében a támogatottsági mutatók megváltozása állt. 

Most is ez lehet a helyzet: Brüsszel hiába ad meg neki minden támogatást, a mérések szerint Magyar Péter népszerűségi indexe alacsony, vele nem lehet választást nyerni. Napok óta arról szólnak a hírek, hogy Brüsszel nyomására

 Magyar Péter helyett Karácsony Gergely lehet az ellenzék miniszterelnök-jelöltje. 

Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely Fotó: Magyar Nemzet 

A váltás azután lett téma, hogy a Magyar Nemzet uniós forrásokra hivatkozva megírta: Manfred Weberék lefokozhatják a Tisza elnökét, mert esélytelennek tartják a választási győzelemre.

Ezután az Ellenponton bemutatta, hogy a döntés hátterében az ellenzéken belüli népszerűségi trendek átrendeződése állhat. A Századvég eddig még nem publikált, legfrissebb elemzése szerint Karácsony a legfontosabb mutatókban népszerűbb Magyarnál. Vélhetően az Európai Néppárt által megrendelt kutatásokban is hasonlókra jutottak. Innen nézve tehát racionálisnak tűnik egy Magyar-Karácsony váltás. Főleg, hogy volt 

már példa felülről levezényelt, utolsó pillanatos jelöltcserére a baloldalon. Éppen a legutóbbi parlamenti választás előtt.

President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber (L) and leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar gesture during a meeting on top of a Budapest's hotel in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Brüsszelből kaphatja meg a selyemzsinórt Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az Ellenpont cikkére hivatkozva az Index Konkrétan című műsorában Rónai Egon megkérdezte Karácsony Gergelyt a hírről. A főpolgármester a várakozásoknak - és a négy évvel ezelőtti menetrendnek - megfelelően tagadott, de láthatóan nagyon zavarba jött a kérdéstől. Emlékezetes:

 2021 őszén a különféle pártok előválasztás útján választották ki, melyik politikus legyen a kormánypártok ellenzéki kihívója.


Hosszú ideig Karácsony Gergely volt a brüsszeli kiszemelt. Miután megnyerte a 2019-es főpolgármester-választást, – és ezzel hosszú idő után jelentősebb eredményt tudott felmutatni a baloldalon – hamar az ellenzéki sajtó kedvence lett. Ebben az időszakban a Telex-444 tengelyen gyakorlatilag napi szinten jelentettek meg PR-cikkeket róla.

Arról nem is beszélve, hogy Soros György hátországa teljes mértékben beállt mögé, a legnagyobb "civil" szervezetek segítették a munkáját. Közvetlenül az előválasztás előtt a szokásos globalista finanszírozók is megjelentek a háttérben.

 Az általa létrehozott 99 Mozgalomhoz jelentős mértékű külföldi forrás érkezett, a politikai egyesület pénzügyeit még a nemzetbiztonság is vizsgálta.

 Karácsony a NIK-jelentés után kis, majd nagy ládikákban gyűjtött mikroadományokról beszélt, ahogy az mostanában is divatos. Karácsony Gergely az általa életre hívott 99 Mozgalom rendezvényén: sokáig biztosnak tűnt, hogy a főpolgármester lesz a kormánypártok kihívója a 2022-es parlamenti választáson. Nem nehéz észrevenni a hasonlóságot Karácsony Gergely korábbi és Magyar Péter mostani pozíciója között. Mindketten hatalmas médiatámogatásban részesültek, nem mellesleg ugyanaz a szervezeti-pénzügyi háló áll és állt mögöttük. Ebből pedig az következik, hogy az amerikai demokraták, illetve Brüsszel őket jelölte ki miniszterelnök-jelöltnek, így betonbiztosnak tűnt a helyzetük. Bár semmi nem utalt rá – ahogyan ezt Magyarnál sem sokan tudják most még elképzelni – 

Karácsony Gergelynek váratlanul megrendült a pozíciója, ami később a lecserélés vezetett.


Bizalomvesztés miatt cserélték Karácsonyt

A főpolgármester az előválasztás első fordulójában 35-27 arányban kikapott a DK jelöltjétől, Dobrev Klárától, és így a második helyen végzett. Ez nem volt meglepetés, az előzetes várakozások arról szóltak, hogy az első fordulót Gyurcsány Ferenc felesége nyeri, ezért is kellett a második forduló, hogy akkor már három jelölt közül Karácsony végezhessen az élen. Márki-Zay Péter lett a harmadik, de jelentősen lemaradva Karácsonytól. A szavazatokat egyébként szeptember 30-án összesítették, ekkor lett nyilvános a végeredmény.

Rossz jel volt Karácsony számára, hogy az addig őt maximálisan támogató, külföldi forrásokból működő baloldali média váratlanul kérdőre vonta. 

A Telex akkori főszerkesztője, Dull Szabolcs a következőket írta: "Karácsony Gergely főpolgármester az év elején még a toronymagas favoritja volt az előválasztásnak. (…) mit rontott el, mi volt a hiba. Kései bejelentkezés? Ellazsált nyár? A szervezetépítés vagy a saját témák hiánya?" A 444 meg cinikusan azt rótta fel neki, hogy többet költött Facebookon, mint Dobrev, mégsem tudott nyerni. Ez volt az első jele annak, hogy az őt kijelölő amerikai demokrata-brüsszeli pénzügyi körök elpártoltak tőle. Ahogy pedig teltek a napok, a bizalomvesztés egyre nyilvánvalóbbá vált.

Az érthetőség kedvéért érdemes feleleveníteni, hogy sem Karácsony, sem Márki-Zay nem támogatta Dobrev miniszterelnök-jelöltségét. Így az első forduló eredménye, a választási matematika alapján nyilvánvaló volt, ha összefognak, és egyikük visszalép, akkor Dobrev veszít. 

Nyilvánvaló volt, hogy a 20 százalékkal csak harmadik Márki-Zaynak kellene visszalépni, a 27 százalékkal második Karácsony javára. Az eredményhirdetés után azonban egyre többen kezdtek a főpolgármester visszaléptetéséről beszélni. 

Október 3-ai kampányrendezvényén kizártnak nevezte, hogy levonuljon a pályáról. "Azért vagyok itt, mert tudom, hogy én tudom leváltani Orbán Viktort. Ezért nem visszalépek, hanem előre – jelentette ki. Az eseményen videóinterjút adott a Telexnek, ahol ennél is erősebben fogalmazott. Később mémmé vált nyilatkozatában azt üzente, hogy csak abban az esetben lépne vissza a miniszterelnök-jelöltségtől, ha elüti a villamos.

Az Ellenpont felidézte: 

október 5-én este Karácsony aztán megkapta a selyemzsinórt.

 A Hann Endre által vezetett Medián kihozta, hogy továbbra is Dobrev Klára vezet (37 százalék), aki ellen Márki-Zay Péter tudja nagyobb eséllyel felvenni a versenyt (33 százalék). Karácsony ugyanis "messze le van maradva" tőlük (24 százalék). A kutatásnak egyértelmű volt az üzenete: Karácsonynak vissza kell lépnie. A főpolgármester ezek után tett még egy kétségbeesett kísérletet, és azt kezdeményezte, hogy hozzák előre az állva maradt jelöltek vitáját. Késő volt, az irányítás végleg kicsúszott a kezéből: pár órával a kezdeményezése után több sajtóorgánum is - konkrétnak tűnő információk alapján - a visszalépéséről cikkezett. Így is lett, Karácsony Gergely megadta magát. Észlelte, hogy innen nincs visszaút: 

elvesztette a finanszírozói körök bizalmát, az amerikai demokraták és Brüsszel Márki-Zay Péter mellett döntöttek. 

Egy nappal később, október 8-án a sok tagadás és mellébeszélés után a hódmezővásárhelyi vezető oldalán volt kénytelen bejelenteni: félrelép az útból. A főpolgármester elmozdításának története jól mutatja, hogy nagy jelentőségük van a közvélemény-kutatásoknak. Most kísértetiesen hasonló folyamatok zajlanak le Magyar Péter körül. A sors érdekessége, hogy éppen az egyszer már lecserélt Karácsony Gergelyt tehetik a helyére.

A teljes cikket az Ellenpont oldalán olvashatják el.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu