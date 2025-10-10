Most Magyar Pétert ütheti el a villamos

Ugyanaz történhet, mint négy éve, amikor Karácsony Gergelyt elütötte az a bizonyos villamos. Az Ellenpont oknyomozó cikkében arról ír, hogy Magyar Pétert is lecserélhetik. Karácsony Gergely főpolgármester négy éve először tagadni próbált, majd látszólag váratlanul bejelentette, hogy Márki-Zay Péter javára visszalép a választás előtt.

A döntés hátterében a támogatottsági mutatók megváltozása állt.

Most is ez lehet a helyzet: Brüsszel hiába ad meg neki minden támogatást, a mérések szerint Magyar Péter népszerűségi indexe alacsony, vele nem lehet választást nyerni. Napok óta arról szólnak a hírek, hogy Brüsszel nyomására

Magyar Péter helyett Karácsony Gergely lehet az ellenzék miniszterelnök-jelöltje.

Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely Fotó: Magyar Nemzet

A váltás azután lett téma, hogy a Magyar Nemzet uniós forrásokra hivatkozva megírta: Manfred Weberék lefokozhatják a Tisza elnökét, mert esélytelennek tartják a választási győzelemre.

Ezután az Ellenponton bemutatta, hogy a döntés hátterében az ellenzéken belüli népszerűségi trendek átrendeződése állhat. A Századvég eddig még nem publikált, legfrissebb elemzése szerint Karácsony a legfontosabb mutatókban népszerűbb Magyarnál. Vélhetően az Európai Néppárt által megrendelt kutatásokban is hasonlókra jutottak. Innen nézve tehát racionálisnak tűnik egy Magyar-Karácsony váltás. Főleg, hogy volt

már példa felülről levezényelt, utolsó pillanatos jelöltcserére a baloldalon. Éppen a legutóbbi parlamenti választás előtt.

Brüsszelből kaphatja meg a selyemzsinórt Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az Ellenpont cikkére hivatkozva az Index Konkrétan című műsorában Rónai Egon megkérdezte Karácsony Gergelyt a hírről. A főpolgármester a várakozásoknak - és a négy évvel ezelőtti menetrendnek - megfelelően tagadott, de láthatóan nagyon zavarba jött a kérdéstől. Emlékezetes:

2021 őszén a különféle pártok előválasztás útján választották ki, melyik politikus legyen a kormánypártok ellenzéki kihívója.



Hosszú ideig Karácsony Gergely volt a brüsszeli kiszemelt. Miután megnyerte a 2019-es főpolgármester-választást, – és ezzel hosszú idő után jelentősebb eredményt tudott felmutatni a baloldalon – hamar az ellenzéki sajtó kedvence lett. Ebben az időszakban a Telex-444 tengelyen gyakorlatilag napi szinten jelentettek meg PR-cikkeket róla.