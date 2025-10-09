Magyar PéterbosszúvágyBrüsszelAlapjogokért Központkarácsony Gergelyválasztásmentelmi jog

Brüsszelben és itthon is fogy a levegő Magyar Péter körül

Magyar Péter nem meri nyíltan kimondani, hogy ő lesz a jelölt, de mindannyian tudjuk, hogy nárcisztikus személyisége miatt ezt soha nem engedné át másnak – nyilatkozta lapunknak az Alapjogokért Központ elemzője annak kapcsán, hogy Brüsszel idő előtt leválthatja a Tisza elnökét. Lajkó Fanni szerint Magyar Péter egyébként minden bizonnyal nem adná fel EP-mandátumát, hiszen a mentelmi jogát Brüsszel tartja fent.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 4:45
Brüsszel
A Fidesz szerint Magyar Péter megmentése újabb bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy Brüsszel pártpolitikai alapon avatkozik be a magyar ügyekbe Fotó: Fotó: Somogyi Hírlap/ Muzslay Péter Forrás: Fotó: Somogyi Hírlap/ Muzslay Péter
Magyar Péter a brüsszeli védőhálót használja saját mentelmi joga ügyében, és noha korábban maga is beszélt a mentelmi jog eltörléséről, ma mintha épp e mögé húzódna – fogalmazott lapunknak Lajkó Fanni azután, hogy kedden az EP úgy határozott, hogy nem adja ki a Tisza Párt vezetőjének mentelmi jogát, ami azt erősíti, hogy 

a baloldali-liberális koalíció politikai okokból zár össze Magyar Péter mögött.

 Magyar Péter „élvezi a brüsszeli elit védelmét”, és akár azt is megvárhatják, amíg az ügy elévül. 

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Brüsszel még kiáll a Tisza elnöke mellett (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

 

Az Alapjogokért Központ elemzője úgy látja, mindezt alátámasztja, hogy Magyar Péter nem túl aktív munkahelyi kötelezettségeinek ellátásában. – A nyári felmérés szerint második helyen állt a leginaktívabb európai képviselők listáján, ami jól mutatja: számára a politikai pozíció fenntartása és a brüsszeli elit a legfontosabb. Mostanra viszont hivatalosan is a leglustább EP-képviselő lett a Tisza vezére. 

Most Magyarországról hajtja végre a brüsszeli kéréseket, itt dolgozzák ki Ursula von der Leyenék globalista terveit, kezdve az ukránbarát politika folytatásával, az adóemelési tervekig, a kórházak bezárásával együtt. Ezeket évek óta olvashatjuk különböző brüsszeli ajánlásokban, most pedig van egy olyan párt, akik ezt egytől egyig végrehajtanák 

– fogalmazott az elemző, aki szerint a Tisza elnökének esetében felelősségvállalás hiánya és a politikai képmutatás dominál, hiszen mikor valaki a saját korábbi ígéretei ellen cselekszik, és politikai védelem mögé rejtőzik, az a közvélemény számára egyértelmű jelzés. – A Tisza Párt politikája nem a választókért, hanem a Brüsszelből érkező iránymutatások és a pártvezetés saját túlélési stratégiáiért zajlik – mondta Lakó Fanni.

Brüsszeli védelem

Mindezzel együtt köztudott, ha Magyar Péter a 2026-os országgyűlési választáson parlamenti mandátumhoz jut, döntenie kell, átveszi-e azt, vagy megtartja az EP-képviselői mandátumát. Érdekes adalék, hogy Radnai Márk a Tisza alelnöke a minap egy interjúban arról beszélt, hogy ha lesz Magyar Péternél alkalmasabb miniszterelnök-jelölt – aki esetleg még nincs is a térképen –, akkor Magyar Péter őt fogja támogatni. Lajkó Fanni szerint 

ha nem venné fel a mandátumát az Országgyűlésben, akkor továbbra is EP-képviselő maradhatna, és ezzel együtt élvezné az európai mentelmi jog védelmét.

 – Választania kell a kettő közül, de esélyes, hogy maradni fog a megszokott szerepben, a brüsszeli elit szolgálatkész embereként, aki messziről, a kényelmes biztonságból osztja az észt Magyarországnak. Ott, ahol a szavaknak nincs következménye, ahol nem a teljesítmény számít, csak a lojalitás – mondta. 

Magyar Péter bosszúvágya

Kitért arra, hogy ha Brüsszel Magyar Péter leváltására készül, és helyét – sajtóhírek szerint – Karácsony Gergely veheti át, az világosan mutatja: a brüsszeli elit számára a politikai jelentőség mindennéé többet nyom a latban. – Karácsony Gergely azonban múlt embere: olyan politikus, aki évek óta a látszatpolitikát képviseli, miközben Budapestet sodródni hagyta. Nehéz lenne elhinni, hogy egy ilyen vezető képes lenne új lendületet adni az ellenzéknek, amikor a saját városát sem tudta kézben tartani. Az viszont egyre világosabban látszik, hogy 

Magyar Péter és a régi baloldali körök között élő a kapcsolat. A háttérben ugyanazok a befolyásos emberek mozgatják a szálakat, akik korábban a Gyurcsány–Karácsony-tengelyt építették 

– hangsúlyozta. 

A háttérben ugyanazok a befolyásos emberek mozgatják a szálakat, akik korábban a Gyurcsány–Karácsony-tengelyt építették.

Mint fogalmazott, a legkésőbbi időpont, amíg Magyar Pétert lecserélhetik, az előválasztás vagy az ellenzéki pártok hivatalos miniszterelnök-jelöltjének bejelentése előtt van. – Jelenleg azonban jól látszik a színjáték: 

– Magyar Péter nem meri kimondani nyíltan, hogy ő lesz a jelölt, de mindannyian tudjuk, hogy nárcisztikus személyisége miatt ezt soha nem engedné át másnak. Ha mégis rákényszerülne a háttérbe vonulásra, az csak súlyos politikai viták és intrikák árán történhetne, és minden lépését bosszúvágy fűtené 

– vélekedett Lajkó Fanni.

Az ellenzéki frusztrált buborék

Az ellenzéki szavazók számára szinte mindegy ki áll a lista élén, mindig az új jelöltbe „szerelmesek”, az egyetlen dolog, ami igazán összetartja őket, az a kormánypártokkal szembeni gyűlölet. – Ez a frusztrált buborék egyik jelölt mögül a másik mögé vándorol. Egyszer Jakab Péterben látják a reményt, majd Márki-Zay Péterben, végül most Magyarban. De mindig csalódás a vége, mert a politikai valóság nem úgy alakul, ahogy az ellenzéki szavazók ábrándjaiban él. 

Az ellenzék nem a programok, nem az ország érdekei, hanem a személyes szimpátia és a gyűlölet alapján mozog, és ezért bármilyen váltás, akár Brüsszel által indukált, nem változtat a végső kimeneten: a csalódás mindig elkerülhetetlen

 – foglalta össze a helyzetet Lajkó Fanni.

