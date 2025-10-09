Brüsszelben és itthon is fogy a levegő Magyar Péter körül

Magyar Péter a brüsszeli védőhálót használja saját mentelmi joga ügyében, és noha korábban maga is beszélt a mentelmi jog eltörléséről, ma mintha épp e mögé húzódna – fogalmazott lapunknak Lajkó Fanni azután, hogy kedden az EP úgy határozott, hogy nem adja ki a Tisza Párt vezetőjének mentelmi jogát, ami azt erősíti, hogy

a baloldali-liberális koalíció politikai okokból zár össze Magyar Péter mögött.

Magyar Péter „élvezi a brüsszeli elit védelmét”, és akár azt is megvárhatják, amíg az ügy elévül.

Brüsszel még kiáll a Tisza elnöke mellett (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Az Alapjogokért Központ elemzője úgy látja, mindezt alátámasztja, hogy Magyar Péter nem túl aktív munkahelyi kötelezettségeinek ellátásában. – A nyári felmérés szerint második helyen állt a leginaktívabb európai képviselők listáján, ami jól mutatja: számára a politikai pozíció fenntartása és a brüsszeli elit a legfontosabb. Mostanra viszont hivatalosan is a leglustább EP-képviselő lett a Tisza vezére.

Most Magyarországról hajtja végre a brüsszeli kéréseket, itt dolgozzák ki Ursula von der Leyenék globalista terveit, kezdve az ukránbarát politika folytatásával, az adóemelési tervekig, a kórházak bezárásával együtt. Ezeket évek óta olvashatjuk különböző brüsszeli ajánlásokban, most pedig van egy olyan párt, akik ezt egytől egyig végrehajtanák

– fogalmazott az elemző, aki szerint a Tisza elnökének esetében felelősségvállalás hiánya és a politikai képmutatás dominál, hiszen mikor valaki a saját korábbi ígéretei ellen cselekszik, és politikai védelem mögé rejtőzik, az a közvélemény számára egyértelmű jelzés. – A Tisza Párt politikája nem a választókért, hanem a Brüsszelből érkező iránymutatások és a pártvezetés saját túlélési stratégiáiért zajlik – mondta Lakó Fanni.

Brüsszeli védelem

Mindezzel együtt köztudott, ha Magyar Péter a 2026-os országgyűlési választáson parlamenti mandátumhoz jut, döntenie kell, átveszi-e azt, vagy megtartja az EP-képviselői mandátumát. Érdekes adalék, hogy Radnai Márk a Tisza alelnöke a minap egy interjúban arról beszélt, hogy ha lesz Magyar Péternél alkalmasabb miniszterelnök-jelölt – aki esetleg még nincs is a térképen –, akkor Magyar Péter őt fogja támogatni. Lajkó Fanni szerint

ha nem venné fel a mandátumát az Országgyűlésben, akkor továbbra is EP-képviselő maradhatna, és ezzel együtt élvezné az európai mentelmi jog védelmét.

– Választania kell a kettő közül, de esélyes, hogy maradni fog a megszokott szerepben, a brüsszeli elit szolgálatkész embereként, aki messziről, a kényelmes biztonságból osztja az észt Magyarországnak. Ott, ahol a szavaknak nincs következménye, ahol nem a teljesítmény számít, csak a lojalitás – mondta.