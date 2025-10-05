Magyar Péter utódja már készen is állhat a cserére

Egyre több jel és a politikai logika is arra utal, hogy elveszett a magyar ellenzék támogatóinak bizalma Magyar Péter iránt – írja az Ellenpont. Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, Brüsszelből lefokozhatják Magyar Pétert, mert esélytelennek tartják a választási győzelemre. Egy Századvég-kutatás azt mutatja, hogy a Tisza Párt elnökének jelentős az elutasítottsága, Karácsony Gergely egyértelműen szimpatikusabb a választóknak. Így okkal feltételezhető, hogy a Magyar Pétert támogató brüsszeli vezetők is készítettek kutatásokat, és azok ugyanezt az eredményt hozták.

Az Ellenpont birtokába jutott a Századvég szeptemberben készített, eddig még nem publikált reprezentatív felmérése, amely szerint

Karácsony Gergely népszerűbb Magyar Péternél.

A megkérdezettek 45 százaléka vélekedik pozitívan Karácsonyról, míg Magyarról csupán 41 százalék. A kutatás leglényegesebb eleme azonban az, hogy

Magyar Péter elutasítottsága nagyon magas.

A megkérdezettek 55 százaléka rossz véleménnyel van a baloldali pártelnökről. A főpolgármesternél ez a szám kisebb, 51 százalék. Mindebből az következik, hogy Karácsony Gergelynek jobbak az esélyei a kormánypártokkal szemben 2026 áprilisában. Ráadásul a tendencia is Karácsony mellett szól. Okkal feltételezhető, hogy hasonló adatokat mértek a Manfred Weber vezette Európai Néppárt által megrendelt kutatások is.

Magyar Péter elérte az üvegplafont

Az is lényeges, hogy miként és miért következett be ekkora változás, hogy mostanra már Karácsony Gergely is esélyesebb jelölt, mint Magyar Péter. A Tisza Párt elnökét sokan elutasítják. Több korábbi kutatás is kimutatta, hogy még a saját szavazótáborán belül sem örvend maradéktalan népszerűségnek. A Nézőpont Intézet egyik felmérése szerint a Tisza-szavazók majdnem felének sem szimpatikus a személye.

Ráadásul Magyar Péter elérte a maximumot, a Fidesztől egyetlen szavazatot sem tud elvenni, és a bizonytalanokat sem tudja megszólítani.

Tehát mostanra Magyar Péter vált a legnagyobb gátjává a Tisza és az ellenzék növekedésének. Vele az ellenzék esélytelen a választáson.