Magyar PéterKarácsony GergelyTisza Párt

Magyar Péter utódja már készen is állhat a cserére

A Tisza Párt elnökének jelentős az elutasítottsága, a baloldalon is van politikus, aki egyértelműen szimpatikusabb a választóknak.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2025. 10. 05. 10:02
Tisza, Magyar Péter, adó
Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyre több jel és a politikai logika is arra utal, hogy elveszett a magyar ellenzék támogatóinak bizalma Magyar Péter iránt – írja az Ellenpont. Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, Brüsszelből lefokozhatják Magyar Pétert, mert esélytelennek tartják a választási győzelemre. Egy Századvég-kutatás azt mutatja, hogy a Tisza Párt elnökének jelentős az elutasítottsága, Karácsony Gergely egyértelműen szimpatikusabb a választóknak. Így okkal feltételezhető, hogy a Magyar Pétert támogató brüsszeli vezetők is készítettek kutatásokat, és azok ugyanezt az eredményt hozták.

Strasbourg, 2025. július 9. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere az Európai Parlament strasbourgi épületében tartott sajtótájékoztatón 2025. július 9-én. MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo
Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

Az Ellenpont birtokába jutott a Századvég szeptemberben készített, eddig még nem publikált reprezentatív felmérése, amely szerint

Karácsony Gergely népszerűbb Magyar Péternél.

A megkérdezettek 45 százaléka vélekedik pozitívan Karácsonyról, míg Magyarról csupán 41 százalék. A kutatás leglényegesebb eleme azonban az, hogy

Magyar Péter elutasítottsága nagyon magas.

A megkérdezettek 55 százaléka rossz véleménnyel van a baloldali pártelnökről. A főpolgármesternél ez a szám kisebb, 51 százalék. Mindebből az következik, hogy Karácsony Gergelynek jobbak az esélyei a kormánypártokkal szemben 2026 áprilisában. Ráadásul a tendencia is Karácsony mellett szól. Okkal feltételezhető, hogy hasonló adatokat mértek a Manfred Weber vezette Európai Néppárt által megrendelt kutatások is.

Magyar Péter elérte az üvegplafont

Az is lényeges, hogy miként és miért következett be ekkora változás, hogy mostanra már Karácsony Gergely is esélyesebb jelölt, mint Magyar Péter. A Tisza Párt elnökét sokan elutasítják. Több korábbi kutatás is kimutatta, hogy még a saját szavazótáborán belül sem örvend maradéktalan népszerűségnek. A Nézőpont Intézet egyik felmérése szerint a Tisza-szavazók majdnem felének sem szimpatikus a személye.

Ráadásul Magyar Péter elérte a maximumot, a Fidesztől egyetlen szavazatot sem tud elvenni, és a bizonytalanokat sem tudja megszólítani.

Tehát mostanra Magyar Péter vált a legnagyobb gátjává a Tisza és az ellenzék növekedésének. Vele az ellenzék esélytelen a választáson.

Nehezíti a baloldali pártvezér helyzetét, hogy innen már – éppen az említett üvegplafon miatt – nem lehet visszajönni. Pártjának kiszivárgott adóemelési tervei ugyanis teljesen összekapcsolódtak a Tisza elnök nevével. Hiába dobott be több témát is figyelemelterelés céljából, a kommunikációs trükkök hatástalanok maradtak. Így a magyar társadalom jelentős része továbbra is a megszorításokkal azonosítja őt.

Az sem szól Magyar Péter mellett, hogy a választók többsége esélytelennek tartja a győzelemre. A Magyar Társadalomkutató felmérése szerint 

csaknem kétszer annyian számítanak Orbán Viktor újabb diadalára, mint az övére.

Ez lényegesen nagyobb különbség, mint ami a Fidesz és a Tisza támogatottsága között van, ami jelzésértékű. Ennek szimplán az az oka, hogy a magyar társadalom jelentős része nem tudja elképzelni miniszterelnöknek Magyar Pétert.

Karácsony Gyurcsány visszavonulása után lett népszerűbb

Miközben Magyar Péter folyamatosan erodálódott, Karácsony Gergely a háttérben apránként feljött, népszerűbb lett. Gyurcsány Ferenc visszavonulása után nagy lehetőség nyílt előtte. Korábban Gyurcsány mindenben korlátozta, az emberek vele kötötték össze a személyét, most már viszont önálló személyiségnek gondolják, amire az idei Pride megszervezése is ráerősített. Bár Karácsony városvezetőként továbbra is sikertelen, Budapest jelenleg is csődközelben van, az önállósodás miatt mégis elfogadottabb lett a közvéleményben.

Szemben Magyar Péterrel, akit sokan forrófejűnek és pojácának tartanak, Karácsony higgadtabb alternatívát nyújt. Márpedig ez most akár jól is jöhet:

a főpolgármester ugyanis kimutathatóan hatékonyabban tudja megszólítani a bizonytalanokat, mint a Tisza elnöke.

Ennek azért van jelentősége, mert jövő áprilisban minden eddiginél hangsúlyosabb lesz, hogy ki tud több ingadozó szavazót megszerezni. Ezt mérhette fel a magyar baloldallal teljesen összefonódó Brüsszel, amikor a váltás felmerült. Az elmúlt hetek történéseiből pedig azt lehet látni, hogy már meg is indulhatott a csere technikai része.

A főpolgármester harmadszor is készülhet az indulásra

Feltűnő, hogy a főpolgármester az elmúlt időszakban egyre gyakrabban lép ki a szerepéből, és nem városvezetőként viselkedik, hanem jelentősebb politikusnak mutatja magát.

Júliusban személyesen fogadta őt Strasbourgban az Európai Unió vezetője, Ursula von der Leyen. Karácsony a diplomáciai útján a bizottsági elnökön kívül más, befolyásos brüsszeli politikusokkal is tárgyalt. Így például Tineke Strik „jogállamisági” jelentéstevővel, bizottsági tagokkal és európai parlamenti képviselőkkel.

A kiszivárgó hírek szerint a megbeszéléseken nem az önkormányzati politika került a középpontba, ami elméletileg a főpolgármester terepe, hanem átfogóbb ügyekről esett szó. 

Karácsony az őszi szezonkezdetet követően még nagyobb sebességre kapcsolt. Szeptember végén Beregszászba látogatott, ahol nyíltan kiállt Ukrajna mellett. Pár nappal később pedig a frissen megválasztott román elnökkel, Nicușor Dannal találkozott, akivel – legalábbis Karácsony erre utalt – a határon túli magyarok helyzetéről is beszélt, ami nyilvánvalóan nem főpolgármesteri feladatkör.

Az utóbbi időben Karácsony Gergely tehát tudatosan háttérbe szorította az önkormányzati ügyeket, és ismét országos politikusként kezdte el építeni magát.

Ismerve a politikus eddigi pályafutását, ezt magától egészen biztosan nem merte volna megtenni. A budapesti városvezető felhatalmazással készülhet az új szerepére: Brüsszel adhatott engedélyt – és utasítást – erre.

Feszültséggel jár a csere

Egy ilyen felülről levezényelt csere mindig feszültségekkel jár, hiszen meg kell magyarázni a választóknak. Magyar Péter először vélhetően tagadni fogja a váltást, és megpróbálja hitelteleníteni az ezzel kapcsolatos híreket. A baloldali közvélemény-kutatók egymást túllicitálva hozzák majd ki a Tisza egyre nagyobb vezetéséről és Magyar Péter népszerűségéről szóló álméréseket. 

Magyar Péter aztán váratlanul bejelentheti majd, hogy kiderült, a pártszervezés nagy feladat, egész embert kíván, és ő maga kérte a – valójában nem létező – pártvezetéstől, hogy más legyen a jelölt, ő inkább maradna pártelnök. Mindez azzal az előnnyel is járna számára, hogy nem kell megmagyaráznia, miért nem ül be a vereség után a magyar parlamentbe, miért marad az EP-ben, megtartva a mentelmi jogát és elmenekülve a felelősségre vonás elől. 

A Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje így Karácsony lehet, akit támogatni fog majd a Dobrev Klára vezette DK is, Magyar Péter pedig maradhat semmilyen tényleges hatalommal nem rendelkező pártelnök.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekAndrej Babis

Szőcs László: Babis győzelme a miénk is

Szőcs László avatarja

A Patrióták Orbán Viktor után a második miniszterelnöküket adhatják Európának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu