Még a szépségkirálynői címét is elcsalhatták Magyar Péter emberének

Miután Forsthoffer Ágnes lett a Tisza új alelnöke, Magyar Péter rögtön azzal kezdte reklámozni, hogy 1998-ban ő lett a füredi Anna-bál szépe. A Tisza-vezér azonban arról már nem beszélt, hogy Forsthoffer Ágnes győzelmét komoly botrány követte. A korabeli sajtóban többször is utaltak arra, hogy a szavazás nem volt tiszta. A Kurír forrásai szerint Magyar Péter alelnöke gazdag édesapjának köszönhette, hogy szépségkirálynő lett. Forsthoffer Ferenc régi balatoni oligarcha: befolyását a kommunizmus idején alapozta meg, családi cégeivel az elmúlt években milliárdos forgalmat bonyolított le – írta az Ellenpont.

Fotó: Facebook

Forsthoffer Ágnes életének egyik meghatározó pillanata – amellett, hogy kommunista múltú édesapjának köszönhetően szállodatulajdonos lett Balatonfüreden –, hogy 1998-ban megválasztották az Anna-bál szépének. Magyar Péter, miután Kötcsén bejelentette, hogy őt nevezi ki pártja egyik alelnökének, mindjárt az első róla szóló Facebook-bejegyzésében rendkívül fontosnak tartotta megemlíteni: „Ágnes 18 évesen a füredi Anna-bál szépe volt”. Ezt követően a baloldali média futószalagon kezdte gyártani a szenzációhajhász szalagcímeket. Arról cikkeztek, hogy egy egykori szépségkirálynő került be a Tisza vezetésébe.

Kérdéses szépségkirálynő-választások

Az Arcanumon fellelhető egy kép a három díjazottról, akik közül a középen álló Forsthoffer Ágnes lett a szépségkirálynő. A bálkirálynő nagyon büszke volt az elismerésre, még 2012-ben is meghatódottan nyilatkozott: „azt gondolom, hogy egy 18 éves fiatal lánynak nem kell ennél szebb álom, mint részt vennie az Anna-bálon, akár a bál szépe címet elhozni, mint ahogy nekem is sikerült, fürediként”.

Fotó: Arcanum

Azonban érdemes megnézni a történtek utóéletét, hiszen a korabeli sajtótudósítások szerint kisebbféle botrány alakult ki a választás után. Az egyik legnagyobb példányszámú országos bulvárlap, a Kurír két cikkben is foglalkozott az esemény körüli feltételezett visszaélésekkel. 1998. július 27-i anyagukban arról írtak, hogy többen is megkeresték a szerkesztőségüket, mert nem értettek egyet Forsthoffer győzelmével. A cikkből az is kiérződött, hogy a nevüket nem vállaló források csalást sejtettek a háttérben.