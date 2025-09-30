Magyar PéterForsthoffer Ágnesszépségverseny

Még a szépségkirálynői címét is elcsalhatták Magyar Péter emberének

Forsthoffer Ágnes nem csak a hotelét köszönheti az apjának.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 11:30
Forrás: Facebook
Miután Forsthoffer Ágnes lett a Tisza új alelnöke, Magyar Péter rögtön azzal kezdte reklámozni, hogy 1998-ban ő lett a füredi Anna-bál szépe. A Tisza-vezér azonban arról már nem beszélt, hogy Forsthoffer Ágnes győzelmét komoly botrány követte. A korabeli sajtóban többször is utaltak arra, hogy a szavazás nem volt tiszta. A Kurír forrásai szerint Magyar Péter alelnöke gazdag édesapjának köszönhette, hogy szépségkirálynő lett. Forsthoffer Ferenc régi balatoni oligarcha: befolyását a kommunizmus idején alapozta meg, családi cégeivel az elmúlt években milliárdos forgalmat bonyolított le – írta az Ellenpont.

Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter
Fotó: Facebook

Forsthoffer Ágnes életének egyik meghatározó pillanata – amellett, hogy kommunista múltú édesapjának köszönhetően szállodatulajdonos lett Balatonfüreden –, hogy 1998-ban megválasztották az Anna-bál szépének. Magyar Péter, miután Kötcsén bejelentette, hogy őt nevezi ki pártja egyik alelnökének, mindjárt az első róla szóló Facebook-bejegyzésében rendkívül fontosnak tartotta megemlíteni: „Ágnes 18 évesen a füredi Anna-bál szépe volt”. Ezt követően a baloldali média futószalagon kezdte gyártani a szenzációhajhász szalagcímeket. Arról cikkeztek, hogy egy egykori szépségkirálynő került be a Tisza vezetésébe.

 

Kérdéses szépségkirálynő-választások

Az Arcanumon fellelhető egy kép a három díjazottról, akik közül a középen álló Forsthoffer Ágnes lett a szépségkirálynő. A bálkirálynő nagyon büszke volt az elismerésre, még 2012-ben is meghatódottan nyilatkozott: „azt gondolom, hogy egy 18 éves fiatal lánynak nem kell ennél szebb álom, mint részt vennie az Anna-bálon, akár a bál szépe címet elhozni, mint ahogy nekem is sikerült, fürediként”.

Fotó: Arcanum

Azonban érdemes megnézni a történtek utóéletét, hiszen a korabeli sajtótudósítások szerint kisebbféle botrány alakult ki a választás után. Az egyik legnagyobb példányszámú országos bulvárlap, a Kurír két cikkben is foglalkozott az esemény körüli feltételezett visszaélésekkel. 1998. július 27-i anyagukban arról írtak, hogy többen is megkeresték a szerkesztőségüket, mert nem értettek egyet Forsthoffer győzelmével. A cikkből az is kiérződött, hogy a nevüket nem vállaló források csalást sejtettek a háttérben.

Egy nappal később ennél is konkrétabb feltételezésekbe bocsátkozott a lap. Több forrásra hivatkozva megnevezték a tiszás politikus édesapját, mint aki gazdag hajógyári igazgatóként befolyásolhatta a verseny kimenetelét. A bulvárlap mindezzel arra utalt, hogy

Forsthoffer Ágnes csak a családi kapcsolatai miatt nyert.

A Veszprémi Napló összeállításában arról ír, hogy gyanút erősíti az is, hogy a szépségkirálynő-választáson több, esélyesnek kikiáltott versenyző is lemaradt a dobogóról. Sokan előzetesen Hada Renáta győzelmére fogadtak, ő azonban végül még csak helyezést sem ért el.

Az is fontos a történtekkel kapcsolatban, hogy az Anna-bál renoméja a hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes években alaposan megkopott. Ez leginkább a mindenkori zsűri furcsa döntéseire és a személyi összefonódásokra volt  visszavezethető. Az 1994-es verseny kapcsán a Veszprémi Napló például arról cikkezett, hogy az egyik versenyző „mamája” helyet foglalt a zsűriben.

A Szolnok Megyei Néplap szintén az Anna-bál zsűrije és a versenyzők közötti „összjátékról” számolt be. „A szavazásról csak a végeredmény ismert. Annyit azonban tudunk, hogy az első helyezett a tavalyi győztes húga volt, egyébként a zsűri elnöke pont a nővér volt. A második pedig egy veszprémi újságíró kislánya lett; a papa 12 évig az Anna-bálok sajtófőnöke volt, aki szintén helyet kapott a zsűriben” – fogalmaztak az újság 1994. júliusi számában.

Így ebben az időszakban elterjedt a füredi szépségkirálynő-választásról, hogy azon nincs is igazi verseny, mert a befolyásos szülők egész egyszerűen megvásárolják a lányaiknak a díjat. 

 

Milliárdos család Balatonfüreden

Forsthoffer Ágnes szülei erkölcsileg megkérdőjelezhető módon már a kommunizmus idején megalapozták a gazdasági befolyásukat. A Kádár-rendszerben fontos pozíciókra tettek szert: az apa, Forsthoffer Ferenc bent ült a helyi hajógyár vezetőségében, az anya, Forsthofferné Varró Julianna pedig a szállodaiparban tevékenykedett.

De igazából a rendszerváltás után, a zavaros privatizációban gazdagodtak meg nagyon.

Forsthoffer Ferenc előbb kiárusította az igazgatósága alatt csődbe jutott hajógyárat egy német tulajdonosnak, később pedig megszerezte a Talajerőgazdálkodási Kft. nevű nagyvállalatot, szintén privatizáció révén. Ezt követően a turizmus felé nyitott: 2006-ban megszerezte a füredi Hotel Margarétát, amit aztán a 26 éves lányának adott.

Forsthofferék vállalkozásai az elmúlt években stabilan milliárdos nyereséggel zártak, a család tulajdonában pedig több száz milliós luxusingatlanok vannak.

A család erős politikai kapcsolatait jelzik, hogy Forsthoffer Ágnes „régi ismerőse” Tarr Zoltán alelnöknek, rajta keresztül jutott be a Tisza vezetőségébe. Tarr közösségi oldalán nem szimpla kollégaként, hanem barátjaként jellemezte Magyar Péter új alelnökét.


Borítókép: Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter (Fotó: Facebook)

