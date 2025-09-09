– A Tisza Párt új alelnöke szerint „a Bokros-csomag megmentette Magyarországot” – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel a közösségi oldalán. A riporter emlékeztetett a tényekre: a Bokros-csomag a magyar gazdaságtörténet legdurvább megszorító intézkedéscsomagja volt, amelyet 1995-ben akkori pénzügyminiszter Bokros Lajos jelentett be.

Forrás: Facebook

Bohár Dániel azt is felsorolta, hogy milyen következményei lettek a Horn-kormány idején elfogadott Bokros-csomagnak, amelyért Magyar Péter új alelnöke rajong:

A forint azonnal leértékelődött 9 százalékkal.

Befagyasztották a béreket, emiatt csökkentek a reálbérek.

Visszafogták a családtámogatásokat.

Ezzel egy időben pedig felgyorsították privatizációt.

A megszorító csomag miatt jelentősen csökkent a magyarok életszínvonala, emiatt tüntetések, sztrájkok voltak

– hangsúlyozta a riporter. Majd rámutatott: a Tisza új alelnöke szerint ez a jó irány, ezért akarnak ők is megszorításokat.

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Egy etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt tesznek, amit akarnak.