Magyar PéterBokros-csomagTisza PártTisza-adó

A Tisza Párt új alelnöke szerint a Bokros-csomag megmentette Magyarországot

Nem meglepő, hogy Magyar Péter egy megszorításokért rajongót választott maga mellé.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 15:25
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A Tisza Párt új alelnöke szerint „a Bokros-csomag megmentette Magyarországot” – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel a közösségi oldalán. A riporter emlékeztetett a tényekre: a Bokros-csomag a magyar gazdaságtörténet legdurvább megszorító intézkedéscsomagja volt, amelyet 1995-ben akkori pénzügyminiszter Bokros Lajos jelentett be. 

Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter
Forrás: Facebook

Bohár Dániel azt is felsorolta, hogy milyen következményei lettek a Horn-kormány idején elfogadott Bokros-csomagnak, amelyért Magyar Péter új alelnöke rajong:

  • A forint azonnal leértékelődött 9 százalékkal.
  • Befagyasztották a béreket, emiatt csökkentek a reálbérek. 
  • Visszafogták a családtámogatásokat. 
  • Ezzel egy időben pedig felgyorsították privatizációt. 

A megszorító csomag miatt jelentősen csökkent a magyarok életszínvonala, emiatt tüntetések, sztrájkok voltak

– hangsúlyozta a riporter. Majd rámutatott: a Tisza új alelnöke szerint ez a jó irány, ezért akarnak ők is megszorításokat.

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Egy etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt tesznek, amit akarnak.

Borítókép: Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Csépányi Balázs avatarja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu