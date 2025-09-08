Akárhogy titkolják, kiderül mit akarnak Magyar Péterék, elég csak ránézni a brüsszeli elit terveire

– Nagyon erős politikai kihívással állunk szembe, de igazából ez egy lehetőség – jelentette ki Fricz Tamás a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) őszi civil akadémiáját megnyitó eseményén. A politológus jelezte, hogy az elmúlt 15-16 éveben voltak olyan évek, amikor a polgári oldal biztos lehetett a győzelemben, és bár most meg lehetne ijedni, hogy most nagy baj van, de nem erről van szó.

Magyar Péter és a Tisza Párt még a titkolózást is rosszul csinálja Fotó: Havran Zoltán

A jelenlegi helyzet egy lehetőség a megújulásra, most meg lehet nézni, mit lehetne jobban csinálni, és ez a nyáron már megkezdődött

– hangsúlyozta Fricz Tamás, aki szerint ilyen megújulás a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök is.

Csizmadia László az online és az offline terek fontosságával kapcsolatban rámutatott, hogy „nem szabad a ló másik oldalára átesni”. A CÖF–CÖKA elnöke kiemelte, fontos a közvetlen kapcsolat, a közvetlen őszinte párbeszéd, amelyből tanulságokat lehet levonni. Így az online tér mellett fontos az offline jelenlét is a CÖF-CÖKA számára, ezért jelentették be, hogy országjárásra indulnak.

Ifj. Lomnici Zoltán a témára csatlakozva elmondta, hogy a CÖF nem maradt le a digitális világban sem, ugyanis úgy maradt korszerű az elmúlt évtizedben, hogy meg tudta tartani népi, nemzeti jellegét. A CÖF–CÖKA szóvivője jelezte, hogy a CÖF-CÖKA múltjának felelevenítése nem egy múltba révedés, hanem egy emlékeztető a fiatalabbak számára, amely bemutatja a régmúlt és a közelmúlt sikereit.

A Tisza Párt identitása

– Tisza Párt egy rejtőzködő képződmény, amelynek egy célja van: az, hogy ne ismerjük meg a programjukat a választásokig – hívta fel a figyelmet Fricz Tamás. Majd rámutatott:

még ezt is rosszul csinálják.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán bevallotta a Tisza-adó kapcsán: van amiről nem beszélhetnek, mert akkor megbuknak. Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.