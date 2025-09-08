Tisza-adóTarr ZoltánTisza PártCÖF-CÖKAMagyar Péter
Akárhogy titkolják, kiderül mit akarnak Magyar Péterék, elég csak ránézni a brüsszeli elit terveire

A Tisza Párt még a titkolózást is rosszul csinálja.

Erős Hunor
2025. 09. 08. 22:59
Tisza, Magyar Péter, adó
Fotó: Facebook
– Nagyon erős politikai kihívással állunk szembe, de igazából ez egy lehetőség – jelentette ki Fricz Tamás a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) őszi civil akadémiáját megnyitó eseményén. A politológus jelezte, hogy az elmúlt 15-16 éveben voltak olyan évek, amikor a polgári oldal biztos lehetett a győzelemben, és bár most meg lehetne ijedni, hogy most nagy baj van, de nem erről van szó.

CÖF sajtáj Magyar Péter
Magyar Péter és a Tisza Párt még a titkolózást is rosszul csinálja Fotó: Havran Zoltán

A jelenlegi helyzet egy lehetőség a megújulásra, most meg lehet nézni, mit lehetne jobban csinálni, és ez a nyáron már megkezdődött

– hangsúlyozta Fricz Tamás, aki szerint ilyen megújulás a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök is.

Csizmadia László az online és az offline terek fontosságával kapcsolatban rámutatott, hogy „nem szabad a ló másik oldalára átesni”. A CÖF–CÖKA elnöke kiemelte, fontos a közvetlen kapcsolat, a közvetlen őszinte párbeszéd, amelyből tanulságokat lehet levonni. Így az online tér mellett fontos az offline jelenlét is a CÖF-CÖKA számára, ezért jelentették be, hogy országjárásra indulnak.

Ifj. Lomnici Zoltán a témára csatlakozva elmondta, hogy a CÖF nem maradt le a digitális világban sem, ugyanis úgy maradt korszerű az elmúlt évtizedben, hogy meg tudta tartani népi, nemzeti jellegét. A CÖF–CÖKA szóvivője jelezte, hogy a CÖF-CÖKA múltjának felelevenítése nem egy múltba révedés, hanem egy emlékeztető a fiatalabbak számára, amely bemutatja a régmúlt és a közelmúlt sikereit.

 

A Tisza Párt identitása

– Tisza Párt egy rejtőzködő képződmény, amelynek egy célja van: az, hogy ne ismerjük meg a programjukat a választásokig – hívta fel a figyelmet Fricz Tamás. Majd rámutatott: 

még ezt is rosszul csinálják.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán bevallotta a Tisza-adó kapcsán: van amiről nem beszélhetnek, mert akkor megbuknak. Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

A politológus azonban jelezte hogy így is tudni, hogy mi Magyar Péterék programja, hiszen azt Brüsszelben írják. – Meg kell nézni, hogy a brüsszeli elitnek mi a programja, hogy a fő kérdésekben mit akarnak és megtudjuk, hogy mit tervez a Tisza Párt, hiszen Magyar Péter függelmi viszonyban van velük, elég csak a mentelmi jogára gondolni – mutatott rá Fricz Tamás. Majd figyelmeztetett: 

van egy rétege a magyar társadalomnak, akiknek mindegy, mi a programjuk, hiszen csak Orbán Viktort akarják leváltani és ehhez találtak egy idolt. 

Ifj. Lomnici Zoltán eközben azt jelezte hogy egy normális párt rendelkezik „bizonyos jellemzőkkel”, ilyen többek között az, hogy van tagsága, van belső szervezetrendszere, – ahol választásokat tartanak, nem pedig csak úgy bejelentik az embereket –, van vagyona, – hisz nem ingyen dolgoznak ott a tagok – és van alapszabálya, a Tisza Pártnak azonban egyik sincs. Ráadásul a párt vezetőit sem lehet nagyon ismerni, mindemellett a programjukat is titkolják – tette hozzá.

Tehát felületesen karcolva a Tisza Párt valóságát láthatjuk, hogy semmit nem tudni a pártról

– mutatott rá a CÖF–CÖKA szóvivője.

 

Magyarország és az EU kapcsolata

– Ursula von der Leyen már az Európiai Egyesült Államának vezetőjének gondolja magát. Ráadásul sok olyan európai vezető van, akik ebben a államban hisznek, miközben nem kérdezik meg semmiről az országuk lakosait – hívta fel a figyelmet Csizmadia László. Majd kijelentette: ezektől fogják átvenni a vezetést a patrióták.

A CÖF–CÖKA elnöke rámutatott, hogy Orbán Viktor képes messze tekinteni a politikai térben, képes a saját népére tekinteni és sikeresen vezeti az országot. Így ezután a 16 év után nem lenne jó ötlet nagyon drágán „ígéreteket venni” egy bizonytalan embertől – utalt Magyar Péterre. Hozzátette: mérlegelésre van szükség és ehhez elég a környező országokra nézni.  

Az a meglátásom, hogy nekünk Magyarország legyen az első, a hazánk legyen az első

– hangsúlyozta Csizmadia László. Ne járjunk úgy, mint más országok, ahol hatalmas a migráció és no-go zónák alakultak ki – hozta fel példának.

Magyarország ma egy lámpás lehet, ha győz a patriotizmus, akkor fényesen befogja ragyogni azt a nyugatot, ahol már csak pislákolás van

– fogalmazott a CÖF–CÖKA elnöke.

– jelenlegi formájában az EU a tagállamok kárára dolgozik, mert nem az ő érdeküket képviseli. Kell csinálni egy működőképes Európai Uniót, mert egy működő szervezetre van szükség, hogy képviselni tudja az európai országokat és a lakóit – szögezte le Fricz Tamás. Majd rámutatott: Orbán Viktor elképzelése, amelyet a kötcsei beszédében is bemutatott erre alkalmas lehet.

Csizmadia László emlékeztetett, hogy volt idő, amikor az EU a második volt a világgazdaságban, de ez mára már nincs így, Európa visszaesett. A CÖF–CÖKA elnöke szerin az lenne a legjobb, ha égtájtól függetlenül a gazdasági előnyöket szem előtt tartva nyitottak lennénk. 

A gazdaságnak mindig a politikai ideológiák fölött kell lennie, mert a gazdaságpolitika teremti meg az emberek jólétét

– hangsúlyozta Csizmadia László.

Fricz Tamás szerint Európa nélkül nehéz lenne Magyarországnak gazdaságilag. A kérdés azonban az, hogy az EU átalakítható-e egy normális nemzetek Európájává, vagy megy tovább és Európai Egyesült Államok lesz belőle.

Ha utóbbi alakulna ki akkor gazdaságilag fontos lenne, hogy fenntartsuk azt, hogy mindenfele kereskedik Magyarország

 – mutatott rá a politológus. Hozzátette: az azonban fontos, hogy mindig meg kell tartani az ideológiai távolságot a kereskedelmi partnerektől a saját arculatunk megvédése érdekében.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

