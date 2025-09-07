Orbán Viktor Kötcsén bemutatta a győzelmi tervet 2026-ra

„Erre kell felkészülnünk. Ez nevezhetjük kiskakas-politikának. Ott kakaskodás van, melldüllesztés, nagyot mondás. Ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, aki ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a nap, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas” – mondta a miniszterelnök utalva Magyar Péterre.

Orbán Viktor: Amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található meg

Orbán Viktor poénosan kitért arra, ugyan hosszú lesz a beszéd, de nem fogja nagyon túlhúzni, mert a feleségével ma ünneplik a 39. házassági évfordulójukat, ezért estére haza kell érnie. Ezután komolyra fordítva a szót, felidézte: Kötcsén tavaly felállítottak egy tézist, ami szerint amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található meg. Mint mondta, a nyugati világot a hit és az értelem tartja életben, mert vannak dolgok amiket csak ezekkel lehet megérteni.

Azonban ez az iszlamizációval kezd kiveszni a kontinens nyugati felén, és már csak Közép-Európában található meg. Elárulta azt is, tavaly számos kérdést hagytak nyitva a tavalyi találkozón, amire mára mind választ kaptak. Megemlítette többek között például az amerikai elnökválasztást, az orosz katonai győzelmet.

Kifejtette, az Egyesült Államokban az új elnökkel új stratégia is jött: felismerték, ha ez a globális kereskedelmi rend fennmarad, akkor az Egyesült Államok le fog maradni. Beismerték azt a tényt, hogy Kínának számos olyan előnye van, amit nehéz, vagy egyáltalán nem lehet behozni. Beismerték azt is, hogy az orosz-ukrán háborút Oroszország megnyerte. Szembenéztek azzal a ténnyel is, hogy vesztésre állnak a Csendes-óceáni térségben a katonai jelenlét tekintetében: Kína ugyanis lassan de biztosan integrálni fogja a térséget a saját gazdaságába. Végezetül beismerték azt is, hogy az Európai Unió gyenge marad.

A kormányfő szerint ezért az Egyesült Államok szétbontja a jelenlegi ismert világgazdaságot és a saját gazdaságukat helyben szeretnék fejleszteni.

Ennek fényében mi történik Európában? Orbán Viktor szerint a legfontosabb kérdés, hogy talpra tud-e állni az uniós gazdaság. Mint mondta, a francia és a német belpolitikai és gazdasági helyzetet elnézve, aligha. Pozitívan nyilatkozott viszont Lengyelországról, ahol szerinte kezd véget érni az új elnök miatt a liberális hegemónia, ami a visegrádi négyekre is jó hatással lehet. Leszögezte: a nyugatnak bele kell törődnie abba, hogy Vlagyimir Putyin marad Oroszország elnöke, a háborút pedig az oroszok megnyerték.

Cikkünk frissül...