Rendkívüli

Orbán Viktor Kötcsén bemutatta a győzelmi tervet 2026-ra

Orbán Viktorminiszterelnökkötcseibeszéd

Orbán Viktor Kötcsén bemutatta a győzelmi tervet 2026-ra

Élő szöveges közvetítés a beszédről.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 15:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kötcsei polgári pikniken idén először a nyilvánosság előtt mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök. A jobboldali–konzervatív értelmiség és politikusok találkozója 2004 óta a nemzeti oldal legfontosabb fórumának számít, ahol évről évre kijelölik az előttük álló feladatokat.

A rendezvénynek immár huszonegyedik alkalommal adott otthont a somogyi település Dobozy–kúriája. Az esemény egyik kiemelt programpontjaként a kormányfő ezúttal nem zárt körben, hanem nyilvánosan osztotta meg gondolatait. Orbán Viktor Kapu Tibor, a második magyar űrhajós felszólalását követően lépett színpadra, és hosszú taps után kezdte meg beszédét. 

A miniszterelnök egyébként még a beszéde előtt beugrott a Patrióta helyszínen forgó élő tudósításába, ahol azt mondta, hogy arról fog beszélni, hogy hogyan kellene győzniük és hogy mit kell végig csinálni ehhez. „Egy nemzeti konzultációt bejelentünk ma. Visszatérünk a tavalyi beszéd végére, azt az erős, de teljesen érdektelenségbe süllyedt állítást próbálom megismételni, hogy a nyugati civilizáció, mint olyan már nem nyugaton van, hanem Közép-Európában. Próbálom valahogy betájolni a magyar belpolitikát időben és térben.” – mondta. 

A miniszterelnök jelezte: 

a nyár folyamán elkészült győzelmi tervről számol be a hallgatóságnak, amit be is mutatott a beszéde elején,

ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nyilvánosság miatt a megszokott kötetlenebb, személyesebb kiszólások ezúttal elmaradnak. Mint fogalmazott, az ellenfél titkolózásával szemben a kormányoldal a nyíltságot választotta. „Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és azt teljesítettük is” – mondta Orbán Viktor, hozzátéve: a beváltott ígéretekből fakadó bizalom hozta el sorozatos választási győzelmeiket, és szerinte a jövőben, a 2026-os választáson is ez lesz a döntő kérdés: 

kiben lehet bízni?

A kormányfő élesen bírálta a Tisza Pártot, amely szerinte nyíltan vállalta, hogy mást tenne kormányon, mint amit most ígér. „A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el” – fogalmazott Orbán Viktor. Úgy látja, az új párt a „balhépolitikát” képviseli, amit az is mutat, hogy a polgári piknik helyszínére, Kötcsére is eljöttek pont a mai napon.

„Erre kell felkészülnünk. Ez nevezhetjük kiskakas-politikának. Ott kakaskodás van, melldüllesztés, nagyot mondás. Ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, aki ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a nap, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas” – mondta a miniszterelnök utalva Magyar Péterre. 

Orbán Viktor: Amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található meg

Orbán Viktor poénosan kitért arra, ugyan hosszú lesz a beszéd, de nem fogja nagyon túlhúzni, mert a feleségével ma ünneplik a 39. házassági évfordulójukat, ezért estére haza kell érnie. Ezután komolyra fordítva a szót, felidézte: Kötcsén tavaly felállítottak egy tézist, ami szerint amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található meg. Mint mondta, a nyugati világot a hit és az értelem tartja életben, mert vannak dolgok amiket csak ezekkel lehet megérteni. 

Azonban ez az iszlamizációval kezd kiveszni a kontinens nyugati felén, és már csak Közép-Európában található meg. Elárulta azt is, tavaly számos kérdést hagytak nyitva a tavalyi találkozón, amire mára mind választ kaptak. Megemlítette többek között például az amerikai elnökválasztást, az orosz katonai győzelmet. 

Kifejtette, az Egyesült Államokban az új elnökkel új stratégia is jött: felismerték, ha ez a globális kereskedelmi rend fennmarad, akkor az Egyesült Államok le fog maradni. Beismerték azt a tényt, hogy Kínának számos olyan előnye van, amit nehéz, vagy egyáltalán nem lehet behozni. Beismerték azt is, hogy az orosz-ukrán háborút Oroszország megnyerte. Szembenéztek azzal a ténnyel is, hogy vesztésre állnak a Csendes-óceáni térségben a katonai jelenlét tekintetében: Kína ugyanis lassan de biztosan integrálni fogja a térséget a saját gazdaságába. Végezetül beismerték azt is, hogy az Európai Unió gyenge marad. 

A kormányfő szerint ezért az Egyesült Államok szétbontja a jelenlegi ismert világgazdaságot és a saját gazdaságukat helyben szeretnék fejleszteni. 

Ennek fényében mi történik Európában? Orbán Viktor szerint a legfontosabb kérdés, hogy talpra tud-e állni az uniós gazdaság. Mint mondta, a francia és a német belpolitikai és gazdasági helyzetet elnézve, aligha. Pozitívan nyilatkozott viszont Lengyelországról, ahol szerinte kezd véget érni az új elnök miatt a liberális hegemónia, ami a visegrádi négyekre is jó hatással lehet. Leszögezte: a nyugatnak bele kell törődnie abba, hogy Vlagyimir Putyin marad Oroszország elnöke, a háborút pedig az oroszok megnyerték.

Cikkünk frissül...

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Itt a bizonyíték, Magyar Péter külső segítséggel támad

Odrobina Kristóf avatarja

Ők még nem tudják, hogy tavasszal úgy elcsúsznak az olajos földön, hogy a zsebekből kiesnek a mocskos eurók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu