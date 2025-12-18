adománymászófaltáborBethesda Gyermekkórházterápiás kutya

Terápiás minilovak és kutyák, falmászás és élménytábor – ezekre az adományokra van szüksége a Bethesdában gyógyuló gyerekeknek

Az intézmény feldíszítése és a karácsonyfa állítása mellett olyan eszközökre, élményekre is gyűjtenek, amelyek a fiatalok gyógyulását szolgálják, egész évben.

Az adventi időszakban még inkább a nálunk gyógyuló gyerekek felé fordulunk, a kórtermek feldíszítése és a karácsonyfa állítása mellett olyan eszközökre, élményekre is gyűjtünk, amelyek a fiatalok gyógyulását szolgálják a jövő év során – fogalmazott lapunknak Bese Nóra, a Bethesda Gyermekkórház főigazgató-helyettese, kiemelve, ebben kérik most az adományozók segítségét. 

 

Ezekkel az adományokkal segíthetjük a Bethesda Gyermekkórházat

  • Nemcsak kétlábon érkezik a gyógyító a kicsikhez, van, amikor négylábú doktor segít a kórházban: Dr. Natsu, a jámbor és különleges külsejű terápiás kutya a hosszas fejlesztésben részesülő, krónikus beteg gyerekek motivációját növeli, akik a kutyussal együtt olyan gyakorlatokra is kaphatóak, amikre nélküle csak nagyon nehezen. 
adomány
Dr. Natsu négylábon segíti a gyerekek gyógyulását (Forrás: Bethesda Gyermekkórház)
  • Ugyancsak négy lábon járva nyújt vigaszt a Bethesda Gyermekkórházban gyógyuló gyerekeknek Vertigo, Vili és Urbán: a három miniló hetente többször, összesen három osztályon segítenek abban, hogy a kicsik könnyebben viseljék a nehéz és fájdalmas kezeléseket. A speciális lovasterápia bámulatos hatással van a rehabilitációs és neurológiai osztályon fekvő gyermekekre: a kicsik megnyugszanak vagy éppen mozgásba lendülnek a lovak közelében, ami elengedhetetlen a gyógyulásukhoz.
Vertigo, a miniló 2018 óta hetente többször is segít a Bethesdában  (Forrás: Bethesda Gyermekkórház)
  • A mentális problémákkal küzdő gyerekek egyik fontos terápiás eleme a falmászás. A gyermekkórház szakemberei szerint a gyógyuláshoz szükséges, hogy a fiatalok ne csak a kórházban, hanem külső helyszínen is feloldják a szorongásaikat, és a mászófal után a való életben is találjanak kapaszkodókat.
  • VR szemüveg és jégspray a fájdalom enyhítésére: a gyerekeknél gyakran van szükség olyan apró beavatkozásokra, amelyek ugyan rövid ideig tartanak, de fájdalmasak és nagy félelmet okoznak, ilyen például a vérvétel vagy kisebb sebek ellátása. A VR szemüveg és a jégspray viszont segít, hogy a gyerekek figyelmét elterelje, ezáltal is csökkentve a szorongásuk és a fájdalmukat.
  • Sorstársi közösség és a hétköznapokból való kiszakadás lehetőségét adja az Epi-tábor, amelyet kifejezetten epilepsziás gyermekeknek és családjaiknak szervez a Bethesda Gyermekkórház Neurológiai osztálya. 
Az Epi-tábor segít, hogy a betegségben érintettek és családjaik sorstársi közösségben lehessenek (Fotó: Bethesda Gyermekkórház)

A Bethesda Gyermekkórház adventi adománygyűjtése december 31-ig tart. 

 

Borítókép: Dr. Natsu, a terápiás kutya is segíti a gyerekek gyógyulását a Bethesda Gyermekkórházban (Forrás: Bethesda Gyermekkórház)

