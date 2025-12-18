Terápiás minilovak és kutyák, falmászás és élménytábor – ezekre az adományokra van szüksége a Bethesdában gyógyuló gyerekeknek

Az adventi időszakban még inkább a nálunk gyógyuló gyerekek felé fordulunk, a kórtermek feldíszítése és a karácsonyfa állítása mellett olyan eszközökre, élményekre is gyűjtünk, amelyek a fiatalok gyógyulását szolgálják a jövő év során – fogalmazott lapunknak Bese Nóra, a Bethesda Gyermekkórház főigazgató-helyettese, kiemelve, ebben kérik most az adományozók segítségét.

Ezekkel az adományokkal segíthetjük a Bethesda Gyermekkórházat

Nemcsak kétlábon érkezik a gyógyító a kicsikhez, van, amikor négylábú doktor segít a kórházban: Dr. Natsu, a jámbor és különleges külsejű terápiás kutya a hosszas fejlesztésben részesülő, krónikus beteg gyerekek motivációját növeli, akik a kutyussal együtt olyan gyakorlatokra is kaphatóak, amikre nélküle csak nagyon nehezen.

Dr. Natsu négylábon segíti a gyerekek gyógyulását (Forrás: Bethesda Gyermekkórház)

Ugyancsak négy lábon járva nyújt vigaszt a Bethesda Gyermekkórházban gyógyuló gyerekeknek Vertigo, Vili és Urbán: a három miniló hetente többször, összesen három osztályon segítenek abban, hogy a kicsik könnyebben viseljék a nehéz és fájdalmas kezeléseket. A speciális lovasterápia bámulatos hatással van a rehabilitációs és neurológiai osztályon fekvő gyermekekre: a kicsik megnyugszanak vagy éppen mozgásba lendülnek a lovak közelében, ami elengedhetetlen a gyógyulásukhoz.

Vertigo, a miniló 2018 óta hetente többször is segít a Bethesdában (Forrás: Bethesda Gyermekkórház)