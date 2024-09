Rapidrandi és levél a jövőbe: a Bethesda új pszichoterápiáján jártunk

Egymás mögött sorakoznak az iskolapadok, már mindenki a helyén ül, csak Anita nem. A történelem tanár felszólította, szóban kell felelnie. Kezeivel lassan végig simítja a combját, hogy letörölje az izzadtságot róla, majd háta mögé rejti és összekulcsolja. Sokat készült a mai napra, az izmai mégis megfeszülnek, a gyomra összeugrik, a szíve olyan gyorsan pumpálja a vért, hogy az egész terem visszhangzik a lüktetésétől.

Megtanultam mindent, menni fog

– suttogja maga előtt a nyolcadikos, majd maga elé képzeli a tengert, ahogyan minden egyes belégzéskor magához hívja a vizet, majd kilégzéskor útjukra engedi a lágy hullámokat. A légzése rövid időn belül megnyugszik, az izmok is engednek a szorításból. A kislány rákezd, magabiztosan mondja vissza az anyagot, még az évszámokban is remekel.

Vannak, akiknek az osztályteremben is gátlásokat kell feloldaniuk (Fotó: Shutterstock)

Szerszámosláda

A háta mögött valaki mocorogni kezd, egy pillanatra összerezzen, majd lefagy, már megint. Ráadásul mindenki őt nézi. Aztán mégis beugrik neki valami. Nem a tanagyag, csak egy sablon, amivel időt tud nyerni.

„Arról szerettem volna még beszélni, hogy…” – mondja, és amíg formálja a szavakat, a szorongását egy pillanatra megtöri, majd a tanagyag is eszébe jut. „Ötös” — mondja a tanár az érdemjegyet.

Anita szeme könnybe lábad, amikor a társai a háta mögött tapsolni kezdenek, mindenki felpattan, gratulálnak neki, a gyerekek összeölelkeznek. Aztán a padokat gyorsan a fal mellé tolják, a székeket pedig kör alakba rendezik. Az iskolai osztályteremnek nyoma vész, újra egy terápiás szoba lesz. A Bethesda Gyermekkórház Kognitív Viselkedésterápiás Központjában vagyunk, ahol olyan nyolc és tizennyolc év közötti gyerekeknek segítenek, akik valamilyen pszichés problémával küzdenek. Van, aki szorongást keltő gondolatai miatt érkezik ide, mások kényszerbetegséggel küzdenek, rettegnek a fertőzésektől, vagy a hajukat, testszőrzetüket tépkedik.

A hétfős csoportban ezúttal szorongó gyerekek vannak. A terápia egy hétig tart, a csapat délelőtt és délután is különféle foglalkozásokon vesz részt, ahol a kognitív viselkedésterápia eszközeivel egyfajta képzeletbeli szerszámosládát adnak a gyerekek kezébe. A Városliget peremén álló új épületbe nemrég költözött át a terápiás központ, a falakon lógó festmények olyanok, mintha egy-egy lélek darabkái lennének. A hatalmas ablakokon meleg fény árad be, a iget fáinak hangja betölti a teret.

A Bethesda Gyermekkórház épülete Budapesten. Fotó: MW Bulvár/Bánkuti Sándor

A szorongás örvénye

– Nézzük meg, pontosan mi is történt Anitával a felelet közben – kezdi Németh Laura, a Bethesda Gyermekkórház klinikai szakpszichológusa, pszichoterapeutája, miután mindenki helyet foglalt a körben. A gyerekek egymás után fejtik ki, Anita hogyan lett úrrá a szorongásán, az itt tanultak közül melyik módszert választotta a kislány a szituációs gyakorlatban. „Óceánlégzés, titkos ellazulás, figyelemelterelés” – sorolják elégedetten.

Ha bekerülünk egy helyzetbe, négy dolgot tudunk azonosítani: hogyan érezzük magunkat, mire gondolunk, ez az érzés mit vált ki a testünkben és hogyan viselkedünk ettől. Ez a négy tényező mindig egymást erősítik, és bekerülünk a szorongás örvényébe. A kognitív viselkedésterápia során azonban megtanulhatjuk, hogyan szakíthatjuk meg ezt az ördögi kört. Három helyen avatkozunk be: a gondolatnál, a viselkedésnél és a testi jeleknél

– emlékezteti a fiatalokat a szakember, majd újabb gyakorlati feladat következik.

Rapidrandi, színházjegy

A szoba ismét átalakul, egy rapid randi helyszíne lesz, a székeket egymással szemben helyezik el, a gyerekeknek beszélgetniük kell. Bár egyszerűnek tűnik a feladat, a többségüknek valójában nehézséget okoz a társalgás, vagy az ismerkedés, sőt, még az is, hogy a másik szemébe nézzen.

– Ne felejtsétek el használni a magabiztos fellépés trükkjeit: szemkontaktus, egyenes testtartás, hangos, érthető beszéd, kedves mosoly! Ne csak válaszoljatok a másiknak, kérdezzetek is vissza! Mellőzzük az igen vagy nem válaszokat! Két perc múlva csere! – instruálja őket a terapeuta. A csapat egy része viszont más feladatot kap, nekik fel kell hívniuk egy könyvesboltot, vagy egy tetszőleges színházat, hogy érdeklődjenek egy könyv és egy előadás okán.

Amíg a gyerekek szembe néznek a szorongásaikkal, addig Németh Laura elárulja, mit is látok valójában. – Ez egy nagyon intenzív terápia, amely során megtanítjuk őket arra, hogyan fordíthatnak hátat a félelmeiknek. Ez a szerszámosláda tele van olyan technikával, eszközökkel, amelyeket, ha elsajátítanak és beépítenek a mindennapjaikba, a problémáik hosszútávon enyhíthetőek, a cél, hogy idővel kontrollálni tudják félelmeiket, szorongásukat. Fontos az is, hogy ki is próbálják ezeket a módszereket in vivo helyzetben, és mindenkinek legyen sikerélménye, hogy azt érezzék, ők irányítanak és nem a problémáik – fogalmaz.

– Ezek a feladatok egy átlagembernek apróságnak tűnhetnek, de nekik fontos mérföldkő a mai – jegyzi meg Németh Laura, aki szerint ezekre a technikákra a fiatalok legtöbbjének szüksége lenne, az elmúlt években ugyanis nagyon felerősödtek a pszichés problémák, a Covid és a háború mellett a közösségi média hatása, valamint a túl sok képernyőidő is hatalmas károkat okozott a mentális egészségükben. Elárulja, a szorongás mellett egyre többen küzdenek evészavarokkal, kényszerbetegséggel, de megsokasodott az önsértő gyerek száma is.