Még a traffipax is kiakadt: 90 helyett 171 a 7-esen valószínűleg rekordot jelent

Egy felelőtlen sofőr féktelen száguldásba kezdett és 90 km/óra helyett 171-gyel ment a 7-es főúton – számolt be a Feol.hu.
Az eset november 20-án történt.
Az ámokfutót a Polgárdi Rendőrörs fülelte le a 7-es számú főút Polgárdi és Lepsény közötti szakaszán
– írta a Fejér vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán ahol a traffipax által készített felvételt is megosztották.
A gyorshajtó ellen közigazgatási eljárás indult, „jutalma” pedig a 210 ezer forintos bírság.
Borítókép: A traffipaxot is kiakasztotta az ámokfutó (Fotó: Fejér vármegyei rendőrség/Facebook)
