Még a traffipax is kiakadt: 90 helyett 171 a 7-esen valószínűleg rekordot jelent

Versenypályának nézte a 7-es utat egy sofőr, aki a megengedett 90-es sebességet jócskán túllépve száguldozott. A bírságot nem úszta meg.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 22:59
Egy felelőtlen sofőr féktelen száguldásba kezdett és 90 km/óra helyett 171-gyel ment a 7-es főúton – számolt be a Feol.hu. 

Az eset november 20-án történt. 

Az ámokfutót a Polgárdi Rendőrörs fülelte le  a 7-es számú főút Polgárdi és Lepsény közötti szakaszán

 – írta a Fejér vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán ahol a traffipax által készített felvételt is megosztották. 

A gyorshajtó ellen közigazgatási eljárás indult, „jutalma” pedig a 210 ezer forintos bírság. 

Borítókép: A traffipaxot is kiakasztotta az ámokfutó (Fotó: Fejér vármegyei rendőrség/Facebook)

         
        
        
        

