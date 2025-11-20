MLSZfoci-vb 2026Csányi Sándormagyar labdarúgó–válogatottvb-selejtezőMarco Rossi

Ez az igazi mélyütés az MLSZ-nek és Marco Rossinak, nem az ír dráma

Ausztria huszonnyolc év után jutott ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra, és ugyanerre még megvan az esélye a vb-pótselejtezős Romániának is. Mindeközben a magyar válogatott jövőre negyven év után sem lesz ott a világbajnokságon. A szomszédos országok közül már csak a magyarok és a románok nem jártak vb-n ebben az évezredben, de a román vb-ínség is tíz évvel rövidebb, mint a miénk. Ezért fájt annyira az írek elleni drámai vereség az MLSZ-elnök Csányi Sándornak, és ezért kell most beszélni Marco Rossi jövőjéről is.

Szalay Attila
2025. 11. 20. 4:50
Nem Marco Rossi jövője a legnagyobb kérdés, amire választ kellene találnia az MLSZ-nek az újabb vb-selejtezős kudarc után
Nem Marco Rossi jövője a legnagyobb kérdés, amire választ kellene találnia az MLSZ-nek az újabb vb-selejtezős kudarc után Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Legutóbb az 1986-os mexikói világbajnokságra jutott ki a magyar válogatott, aminek jövőre, a 2026-os vb idején már negyven éve lesz. Az akkori csapat klasszisa, Détári Lajos a minap elmondta, hogy még mindig nem tért magához abból a sokkból, hogy vasárnap az írek elleni vb-selejtezőn Marco Rossi válogatottja egy 96. percben bekapott góllal kapott ki hazai pályán 3-2-re, és ezzel úszott el a vb-kijutás esélye. Détári ezzel nincs egyedül, és a kudarc csak akkor válik igazán fájóvá az MLSZ számára, ha teszünk egy kitekintést, mi a helyzet a szomszédos országokban a vb-szereplés tekintetében.

Marco Rossi csapata padlóra került az írek ellen, de az MLSZ-nek az igazi pofon az, ha a magyar válogatott vb-kudarcsorozatát összevetjük a szomszédos országokkal.
Marco Rossi csapata padlóra került az írek ellen, de az MLSZ-nek az igazi pofon az, ha a magyar válogatott vb-kudarcsorozatát összevetjük a szomszédos országokkal Fotó: Mirkó István

Ebből ugyanis kiderül, hogy a hét szomszédunk közül senkinek sem tart olyan régóta a világbajnoki kudarcsorozata, mint a magyar válogatotté. Sőt: ebben az évezredben rajtunk és a legutóbb 1998-ban vb-szereplő románokon kívül már mindenki ott volt legalább egy világbajnokságon. Ráadásul a románok most még harcban is vannak a jövő évi vb-ért.

Ezért fáj igazán a magyar válogatott újabb bukása

Ausztria huszonnyolc év után jutott ki a jövő évi világbajnokságra , miután kedden 1-1-re végzett Bosznia-Hercegovina ellen, és ezzel megnyerte a selejtezős csoportját. A Real Madrid sztárja, David Alaba úgy fogalmazott, hogy annyiszor elbuktak már, és végre valóra vált az 1998-as vb óta kergetett álmuk az újbóli kijutással.

Ugyancsak csoportgyőztesként, már biztosan ott lesz a 2026-os vb-n Horvátország is, mondjuk déli szomszédainké messze a térség legsikeresebb válogatottja a világbajnokságokon a fennállása óta: 1998 óta csak a 2010-es tornáról hiányzott, ráadásul szerzett már bronz- és ezüstérmet is (1998-ban, illetve 2018-ban).

Ami a többieket illeti, Ukrajna, Románia és Szlovákia még versenyben van a vb-kijutásért, mindannyian ott lesznek a márciusi pótselejtezőkön, amelynek a sorsolását ma 13 órakor rendezik a FIFA svájci központjában, Zürichben.

A magyar válogatotton kívül csak Szerbia és Szlovénia bukott már el a szomszédos országok közül, ők már biztosan nem lesznek ott a vb-n. Csakhogy a szerbek ott voltak a legutóbbi, 2022-es vb-n, a szlovénok pedig a 2010-esen. Így még fájóbb a magyar válogatott bukása, amelynek már 44 évet legalább várnia kell két vb-szereplés között.

Magyarország és a szomszédos országok legutóbbi vb-részvételei:

  • Ausztria – 2026
  • Horvátország – 2026
  • Szerbia – 2022
  • Szlovákia – 2010 (2026?)
  • Szlovénia – 2010
  • Ukrajna – 2006 (2026?)
  • Románia – 1998 (2026?)
  • Magyarország – 1986

Mit lép az MLSZ? Mi lesz Marco Rossi sorsa?

Csányi Sándor 2010-ben lett az MLSZ elnöke, és a magyar válogatott ebben az időszakban kezdett visszatérni a fényre a nemzetközi futballban. 2016-ban harminc év után először szerepelt a csapat nagy tornán, amikor nyolcaddöntőbe jutott az Európa-bajnokságon, és azóta a 2020-as, 2024-es Eb-n is ott voltunk. Más kérdés, hogy ezekre a tornákra már könnyebb volt kijutni, hiszen a korábbi 16 helyett már 24 válogatott vehetett részt rajtuk.

Marco Rossi jövőjéről még novemberben dönthet az MLSZ
Marco Rossi jövőjéről még novemberben dönthet az MLSZ. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A nagy, beteljesületlen álom azonban továbbra is a vb-szereplés, amire 1988 óta várunk. Csányi Sándor vélhetően ezért élte meg annyira érzékenyen az írektől a 96. percben bekapott gólt, amivel elúszott az újabb esély, majd szűkszavúan, könnyes szemmel értékelt az újságíróknak.

A válogatottat már két Eb-n vezető Marco Rossi jövője is azért kérdőjeleződik meg, mert eddig mindkét általa végigvitt vb-selejtezőn alulteljesített a magyar együttes. A 2022-es vb-kvalifikációban a harmadik kalapból csak a negyedik helyen végzett a csoportjában, most pedig a második kalapból lett csak harmadik.

Rossi szerződése 2030-ig szól, de az MLSZ november 25-i elnökségi ülésén dőlhet el a jövője: távozik vagy megerősítik a pozíciójában. Az 1986-os vb-szereplő válogatott legendája, Kiprich József szerint Rossi marad , de ha mégsem, akkor a Paks edzője, Bognár György lenne szerinte az egyetlen megfelelő utód szövetségi kapitányként.

Détári Lajos ugyanakkor arra világított rá, hogy a magyar futball problémái mélyebben gyökereznek egy rosszul sikerült meccsnél és a Rossi-kérdésnél.

– A probléma egyébként sokkal összetettebb annál, mint hogy a kilencvenhatodik percben gólt kapott a válogatott vagy sem – jelentette ki Détári a Nemzeti Sportnak. – Elnézve az utánpótlás-válogatottak közelmúltbeli eredményeit, a merítési lehetőség finoman fogalmazva sem bő.

Alighanem igaza van, ezt bizonyítja a tény is, hogy a szomszédos országok közül mindenki járt vb-n 1986 óta, kivéve Magyarország. Elsősorban erre a rendszerszintű problémára kellene választ találnia az MLSZ-nek, nem a kapitánykérdésre.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu