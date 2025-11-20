Ez az igazi mélyütés az MLSZ-nek és Marco Rossinak, nem az ír dráma

Legutóbb az 1986-os mexikói világbajnokságra jutott ki a magyar válogatott, aminek jövőre, a 2026-os vb idején már negyven éve lesz. Az akkori csapat klasszisa, Détári Lajos a minap elmondta, hogy még mindig nem tért magához abból a sokkból, hogy vasárnap az írek elleni vb-selejtezőn Marco Rossi válogatottja egy 96. percben bekapott góllal kapott ki hazai pályán 3-2-re, és ezzel úszott el a vb-kijutás esélye. Détári ezzel nincs egyedül, és a kudarc csak akkor válik igazán fájóvá az MLSZ számára, ha teszünk egy kitekintést, mi a helyzet a szomszédos országokban a vb-szereplés tekintetében.

Marco Rossi csapata padlóra került az írek ellen, de az MLSZ-nek az igazi pofon az, ha a magyar válogatott vb-kudarcsorozatát összevetjük a szomszédos országokkal Fotó: Mirkó István

Ebből ugyanis kiderül, hogy a hét szomszédunk közül senkinek sem tart olyan régóta a világbajnoki kudarcsorozata, mint a magyar válogatotté. Sőt: ebben az évezredben rajtunk és a legutóbb 1998-ban vb-szereplő románokon kívül már mindenki ott volt legalább egy világbajnokságon. Ráadásul a románok most még harcban is vannak a jövő évi vb-ért.

Ezért fáj igazán a magyar válogatott újabb bukása

Ausztria huszonnyolc év után jutott ki a jövő évi világbajnokságra , miután kedden 1-1-re végzett Bosznia-Hercegovina ellen, és ezzel megnyerte a selejtezős csoportját. A Real Madrid sztárja, David Alaba úgy fogalmazott, hogy annyiszor elbuktak már, és végre valóra vált az 1998-as vb óta kergetett álmuk az újbóli kijutással.

Ugyancsak csoportgyőztesként, már biztosan ott lesz a 2026-os vb-n Horvátország is, mondjuk déli szomszédainké messze a térség legsikeresebb válogatottja a világbajnokságokon a fennállása óta: 1998 óta csak a 2010-es tornáról hiányzott, ráadásul szerzett már bronz- és ezüstérmet is (1998-ban, illetve 2018-ban).

Ami a többieket illeti, Ukrajna, Románia és Szlovákia még versenyben van a vb-kijutásért, mindannyian ott lesznek a márciusi pótselejtezőkön, amelynek a sorsolását ma 13 órakor rendezik a FIFA svájci központjában, Zürichben.

A magyar válogatotton kívül csak Szerbia és Szlovénia bukott már el a szomszédos országok közül, ők már biztosan nem lesznek ott a vb-n. Csakhogy a szerbek ott voltak a legutóbbi, 2022-es vb-n, a szlovénok pedig a 2010-esen. Így még fájóbb a magyar válogatott bukása, amelynek már 44 évet legalább várnia kell két vb-szereplés között.