Magyar kommunisták a spanyol polgárháborúban

A november 4-én hatályba lépett törvény nem terjed ki a dédunokákra vagy a távolabbi rokonokra, a közvetlen leszármazást pedig dokumentumokkal, anyakönyvi kivonattal kell igazolni, de ezen kívül nincs más feltétel. Mivel a nemzetközi brigádok története ma is jelkép sok helyen a világban, mint a nemzeti erők elleni harcosok, ezért nyilvánvaló, hogy a Sánchez kormány ezt a fajta nemzetköziséget akarja hangsúlyozni a törvénnyel. Mint Sánchez fogalmazott az új polgárokkal kapcsolatban:

Megtiszteltetés lesz honfitársaiknak nevezni őket. Ugyanazon demokrácia védelmére szólítunk fel, mint akkoriban, amely most világszerte veszélyben van.

A történetírás általában mindig a Franco-féle puccsal kezdi a polgárháború bemutatását, de hogy mi vezetett oda, és ki tette a legtöbbet helyzet elmélyítésére, azt már szeretik elhallgatni.

Zűrzavaros évek

Miután XIII. Alfonz spanyol király lemondott, 1931. április 14-én kikiáltották a köztársaságot, majd ezt követően két éven át ideiglenes kormány uralkodott. 1933-ban az Autonóm Jobboldal Spanyol Konföderációja (CEDA) nyerte meg a választásokat, de ennek vezetőjét az államelnök Niceto Alcalá-Zamora nem kérte föl kormányalakításra. 1934-ben a CEDA és egy radikális republikánus párt mégis szövetségre léptek a kormányzás érdekében, ami viszont kiváltotta a szakszervezet és a szocialista párt véres felkelését. Ez már igazi proletárforradalom volt, amit a hadsereg levert, de összekovácsolta a baloldali szervezeteket. Az állandó válság és korrupció ellenére Alcalá-Zamora továbbra sem hirdette ki a legtöbb parlamenti mandátummal rendelkező CEDA-t győztesnek, húzta az időt és 1936-ban új választásokat írt ki, amit szűk többséggel a Népfront nyert meg. Az a politikai machináció, amit Alcalá-Zamora művelt feltűnően hasonló, amit napjainkban tapasztalunk, amikor a nemzeti erőket nem engedik, hogy hatalomra kerüljenek.

Ilyen előzmények után, az 1936. február 16-i választásokat követően összeült a Cortez (parlament) 473 képviselője, közülük 268 fő a Népfronthoz tartozott. A kommunista párt 17 képviselővel bírt. Amerikai és spanyol történészek szerint is manipulálták a választásokat. A felháborodás és erőszak viszont nem csillapodott, és baloldali félkatonai milíciák egy csoportja 1936. július 12-én megölte José Calvo Sotelót, az ellenzék egyik vezetőjét. Ez a merénylet már minden határon túlment, és a jobboldali katonatisztek szervezkedni kezdtek. A lázadás öt nappal később tört ki Spanyol-Marokkóban, de komoly ellenállásra talált az anyaországban, mert sokan kitartottak a baloldali kormány mellett. Az ezt követő polgárháborúnak becslések szerint félmillió hallottja lett.

A spanyol polgárháború (1936–1939) alatt a világ majd minden tájáról mintegy 35 ezer önkéntes csatlakozott az antifasiszta brigádokhoz, ebből talán 1200 fő volt magyar, akiknek legalább a fele elesett a harcokban.

A Kommunista Internacionálé támogatása alatt, a fő toborzóközpont Párizsban volt, míg a kasztíliai Albacete-ben volt a kiképzőközpont, és összesen öt nemzetközi brigádot – a XI-től a XV-ig – szerveztek. Lelkesek voltak, de a gyenge vezetés, az elégtelen fegyverzet és túlerő miatt többnyire vesztes csatákat vívtak, majd két év után, 1938-ban feloszlatták őket.