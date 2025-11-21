Már tényleg semmi sem szent: a csalók most a Vöröskeresztre hivatkozva mikuláscsomagra kérnek pénzt

Csalók telefonálnak a Magyar Vöröskereszt nevében – hívta fel a figyelmet a szervezet.

A Magyar Vöröskereszt közölte: a téli ünnepi időszak közeledtével számos kezdeményezéssel járul hozzá a rászorulók karácsonyának szebbé tételéhez, azonban

nem kér telefonon keresztül anyagi támogatást, nem gyűjt pénzt mikuláscsomagokra.

Azt kérték az emberektől, hogy legyenek elővigyázatosak.

Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezete mindig a hivatalos felületein teszi közzé a híreit.

Fontosnak nevezték, hogy a lakosok minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak, a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet közösségimédia-felületeiről. Amennyiben pedig visszaéléssel találkoznak, jelezzék a Magyar Vöröskereszt hivatalos elérhetőségein.

