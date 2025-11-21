Trump kézzelfogható közelségbe hozta a békét, Brüsszel tovább húzná a háborút

Zelenszkijnek döntenie kell, az amerikai elnök határidőt szabott 28 pontos béketervének elfogadására. Donald Trump amerikai elnök tervét az orosz elnök is kézhez kapta, most az ukrán félnél pattog a labda. Az európai háborúpárti országok azonban továbbra is nemet mondanak a békére, Ursula von der Leyen szerint nem szabad Ukrajnáról dönteni az ukránok nélkül. „Magyarország határozottan felszólítja az európai vezetőket, hogy ne ássák alá Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai háború rendezésére vonatkozóan, a napvilágot látott béketerv ugyanis a jövőbeli európai biztonság igen fontos alappilléreit tartalmazza” – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az amerikai béketerv egyben azt is jelzi, hogy közeledik a budapesti békecsúcs.

Brüsszelnek és Zelenszkijnek nem tetszik Trump béketerve (Fotó: AFP)

Míg Brüsszel azon sopánkodik, hogy kihagyták a béketerv előkészítéséből, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nehéz választás elé került. Vagy elfogadja a területi engedményeket is tartalmazó 28 pontot, vagy elveszíti az amerikai fegyverszállítmányokat, és ami még fontosabb, hírszerzési információkat.