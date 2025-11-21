Trumpkorrupciós botránybéketervorosz-ukrán háború

Trump kézzelfogható közelségbe hozta a békét, Brüsszel tovább húzná a háborút

Sérelmezi az Európai Unió, hogy kihagyták az ukrajnai béketerv előkészítéséből. Donald Trump amerikai elnök viszont határidőt szabott Zelenszkijnek a 28 pont elfogadására – ennek alternatívája az eddigi legrosszabb tél lenne Ukrajna számára, amely kritikus időszakban veszítené el az amerikai fegyvereket és hírszerzési információkat – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2025. 11. 21. 23:59
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
Zelenszkijnek döntenie kell, az amerikai elnök határidőt szabott 28 pontos béketervének elfogadására. Donald Trump amerikai elnök tervét az orosz elnök is kézhez kapta, most az ukrán félnél pattog a labda. Az európai háborúpárti országok azonban továbbra is nemet mondanak a békére, Ursula von der Leyen szerint nem szabad Ukrajnáról dönteni az ukránok nélkül. „Magyarország határozottan felszólítja az európai vezetőket, hogy ne ássák alá Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai háború rendezésére vonatkozóan, a napvilágot látott béketerv ugyanis a jövőbeli európai biztonság igen fontos alappilléreit tartalmazza” – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az amerikai béketerv egyben azt is jelzi, hogy közeledik a budapesti békecsúcs.

Brüsszelnek és Zelenszkijnek nem tetszik Trump béketerve
Brüsszelnek és Zelenszkijnek nem tetszik Trump béketerve (Fotó: AFP)

Míg Brüsszel azon sopánkodik, hogy kihagyták a béketerv előkészítéséből, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nehéz választás elé került. Vagy elfogadja a területi engedményeket is tartalmazó 28 pontot, vagy elveszíti az amerikai fegyverszállítmányokat, és ami még fontosabb, hírszerzési információkat.

Eközben az ukrán korrupciós botrányban is sorra kerülnek napvilágra újabb részletek, most éppen az, hogy a korrupcióellenes ügyészség helyettes vezetője lemondott, miután kiderült, hogy feltehetően információkat szivárogtatott ki a korrupciós hálózat körüli nyomozásról, és ezzel valószínűleg hozzájárult az ügy központi figurája, Timur Mindics szökéséhez. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor továbbra is ragaszkodik az elnöki hivatal a botrányban szintén érintett vezetőjéhez, Andrij Jermakhoz – derült ki a zárt ajtók mögött tartott frakcióüléssel kapcsolatban megjelent hírekből.

Bármennyire is igyekszik szítani a háborús indulatokat az európai elit, a lakosság a jelek szerint nem vevő az Oroszország elleni harc gondolatára, arra pedig főleg nem, amit a francia vezérkari főnök mondott néhány napja: az európaiak szokjanak hozzá a gondolathoz, hogy a gyerekeik a fronton fognak meghalni. A közösségi médiát elárasztották a dühös kommentek, az emberek nemet mondanak a háborúra, a kormánynak pedig azt javasolják, hogy a kardcsörtetés helyett inkább az illegális migráció kérdésére keressen megoldást.

Nem enged Brüsszel nyomásának Szlovákia. A kötelezettségszegési eljárás ellenére nem fognak változtatni a szeptemberben elfogadott alkotmánymódosításon – szögezte le Robert Fico szlovák miniszterelnök. Az Európai Bizottságnak az csípi a szemét, hogy a módosítás lehetővé teszi a szlovák jog elsőbbségét az uniós joggal szemben a nemzeti identitással kapcsolatos kérdésekben.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

