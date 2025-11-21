Zelenszkij: Történelmünk egyik legnehezebb pillanatát éljük át

„Most történelmünk egyik legnehezebb pillanatát éljük át” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hozzátéve, hogy Ukrajnának választania kell „28 nehéz pont vagy egy rendkívül kemény tél – a valaha volt legkeményebb – és további kockázatok között; élet szabadság, méltóság és igazságosság nélkül” – írja a Deutsche Welle. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő megerősítette, hogy csütörtökön találkozott Kijevben az Egyesült Államok képviselőivel – számol be róla az MTI.

Zelenszkij mellett Rusztem Umerov is részt vett a tárgyalásokon (Fotó: NurPhoto via AFP)

Jelentős delegáció és nagyon komoly beszélgetés volt. Az amerikai fél benyújtotta pontokba szedett javaslatait arra vonatkozóan, miként lehet az ő elképzelésük szerint véget vetni a háborúnak. A háború első napjaitól kezdve egy rendkívül egyszerű álláspontot képviselünk: Ukrajnának békére van szüksége. És valódi békére, olyanra, amelyet nem tör össze egy harmadik invázió. Méltó békére, hogy a feltételek tisztelettel legyenek megfogalmazva függetlenségünk, szuverenitásunk és az ukrán nép méltósága iránt

– írta Zelenszkij csütörtök éjjel közzétett Telegram-bejegyzésében. Szerinte éppen ilyen feltételeket kell biztosítani.

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt napokban sok tárgyalás zajlott európai vezetőkkel.

Arra számítok, hogy a közeljövőben beszélek Trump elnökkel. Tisztában vagyunk azzal, hogy Amerika ereje és támogatása valóban közelebb hozhatja a békét, és nem akarjuk ezt elveszíteni. Azt is tudjuk, hogy Oroszországnak nincs valódi békeszándéka, különben nem is indították volna el ezt a háborút. Sok értékelés látott napvilágot teljesen jogosan arról, hogy Oroszország egész évben csak egyetlen dologra törekedett: elhalasztani a szankciókat és még több időt nyerni a háborúhoz

– fejtette ki az elnök.

Véleménye szerint Amerika képes arra, hogy Oroszország hozzáállása a háború befejezéséhez végre komollyá váljon: „ennek eléréséért a továbbiakban is százszázalékosan dolgozni fogok, minden időmet most ennek szentelem. Ukrajnának békére van szüksége, és Ukrajna mindent meg fog tenni azért, hogy senki a világon ne mondhassa azt, hogy mi hiúsítjuk meg a diplomáciát. Ez fontos” – szögezte le Zelenszkij.