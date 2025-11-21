ZelenszkijUkrajnaEgyesült Államokorosz-ukrán háború

Zelenszkij: Történelmünk egyik legnehezebb pillanatát éljük át

Az ukrán vezetés nem fog éles kijelentéseket tenni, és elkötelezett a világos, őszinte munka mellett – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államok Ukrajnára vonatkozó béketervét kommentálva. Zelenszkij tárgyalt az amerikai küldöttséggel.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 11. 21. 17:46
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európa Bizottság elnöke Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Most történelmünk egyik legnehezebb pillanatát éljük át” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hozzátéve, hogy Ukrajnának választania kell „28 nehéz pont vagy egy rendkívül kemény tél – a valaha volt legkeményebb – és további kockázatok között; élet szabadság, méltóság és igazságosság nélkül” – írja a Deutsche Welle. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő megerősítette, hogy csütörtökön találkozott Kijevben az Egyesült Államok képviselőivel – számol be róla az MTI. 

Zelenszkij mellett Rusztem Umerov is részt vett a tárgyalásokon
Zelenszkij mellett Rusztem Umerov is részt vett a tárgyalásokon (Fotó: NurPhoto via AFP)

Jelentős delegáció és nagyon komoly beszélgetés volt. Az amerikai fél benyújtotta pontokba szedett javaslatait arra vonatkozóan, miként lehet az ő elképzelésük szerint véget vetni a háborúnak. A háború első napjaitól kezdve egy rendkívül egyszerű álláspontot képviselünk: Ukrajnának békére van szüksége. És valódi békére, olyanra, amelyet nem tör össze egy harmadik invázió. Méltó békére, hogy a feltételek tisztelettel legyenek megfogalmazva függetlenségünk, szuverenitásunk és az ukrán nép méltósága iránt

– írta Zelenszkij csütörtök éjjel közzétett Telegram-bejegyzésében. Szerinte éppen ilyen feltételeket kell biztosítani.

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt napokban sok tárgyalás zajlott európai vezetőkkel. 

Arra számítok, hogy a közeljövőben beszélek Trump elnökkel. Tisztában vagyunk azzal, hogy Amerika ereje és támogatása valóban közelebb hozhatja a békét, és nem akarjuk ezt elveszíteni. Azt is tudjuk, hogy Oroszországnak nincs valódi békeszándéka, különben nem is indították volna el ezt a háborút. Sok értékelés látott napvilágot teljesen jogosan arról, hogy Oroszország egész évben csak egyetlen dologra törekedett: elhalasztani a szankciókat és még több időt nyerni a háborúhoz

– fejtette ki az elnök. 

Véleménye szerint Amerika képes arra, hogy Oroszország hozzáállása a háború befejezéséhez végre komollyá váljon: „ennek eléréséért a továbbiakban is százszázalékosan dolgozni fogok, minden időmet most ennek szentelem. Ukrajnának békére van szüksége, és Ukrajna mindent meg fog tenni azért, hogy senki a világon ne mondhassa azt, hogy mi hiúsítjuk meg a diplomáciát. Ez fontos” – szögezte le Zelenszkij.

Az ukrán elnök pénteken telefonon beszélt több európai vezetővel. 

Megvitattuk az Ukrajna és egész Európa békéjét szolgáló tervet. Értékeljük az Egyesült Államok, Trump elnök és csapatának erőfeszítéseit. Dolgozunk azon a dokumentumon, amelyet az amerikai fél készített. Ez egy olyan terv kell hogy legyen, amely valódi és méltó békét biztosít

– írta a Telegramon Emmanuel Macron francia elnökkel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése után. 

Szorosan koordináljuk lépéseinket, hogy alapvető álláspontunkat figyelembe vegyék. Egyeztettük a következő lépéseket, és megállapodtunk abban, hogy a megfelelő szintű delegációink együttműködnek

– tette hozzá.

Bár a háborúpárti európai vezetők határozottan elutasították az amerikai béketervet, amelyet Ukrajna kapitulációjával tartanak egyenértékűnek, Zelenszkijnek aligha marad más választása, mint aláírni a megállapodást. A Bloomberg információi szerint ugyanis Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy ellenkező esetben beszünteti nem csupán a fegyverszállításokat, de a hírszerzési információk megosztását is, ami különösen súlyos csapás lenne az ukrán haderő számára. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európa Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.