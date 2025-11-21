Robert C. Castel: Ukrajna pozíciója drámaian leromlott

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a Front pénteki adásában elsőként az orosz–ukrán háború harctéri helyzetét elemezte.

A Front legújabb adásában elemezte az aktuális világpolitikai eseményeket Robert C. Castel

Fotó: Magyar Nemzet

Mint mondta, habár sokat lehet hallani arról, hogy az orosz támadások felgyorsultak, Pokrovszknál nagy előrelépést értek el, valójában nem történt drámai változás a szárazföldi frontok dinamikájában.

A légi hadviselés terén azt hiszem, hogy ott láttunk igen érdekes fejleményeket, egy nagyon drámai csapást, egy igen drámai orosz csapást, aminek talán két tucat vagy két tucatnál is több ukrán áldozata volt, és látjuk, hogy Oroszország nagyon-nagyon következetesen lebontja Ukrajna energiainfrastruktúráját

– emelte ki.

Donald Trump amerikai elnök 28 pontos béketerve kapcsán a Robert C. Castel kiemelte, hogy annak még láttuk a részleteit, még nem ismerjük, nincs egy kiadott dokumentum róla, minden, amit tudni lehet, azt a médiabeszámolók alapján tudjuk.

És ez nem véletlen, hogy nem láttuk. Ameddig nincs, amíg nem publikálnak egy hivatalos dokumentumot, addig a döntéshozóknak vagy a részvényeseknek, az érdekelt feleknek a rugalmassága sokkal nagyobb. Abban a pillanatban, hogy írásban lefektetnek valamit, és ez megjelenik akár amerikai, akár orosz, akár ukrán pecséttel, mondjuk úgy, a manőverezési tér drámaian csökken, és ennek vannak belpolitikai és külpolitikai jelentőségei is

– fogalmazott a szakértő.

Robert C. Castel azt is kifejtette, hogy a háború kirobbanása óta több rendezési terv is volt az asztalon.

Hogyha egy trendként szemléljük ezeket a rendezési terveket, akkor azt látjuk, hogy Ukrajna pozíciója drámaian leromlott. Ha összehasonlítjuk az isztambuli csomagot a mostani, 2025. novemberi csomaggal, akkor azt látjuk, hogy a csökkenő hozadékoknak az elve érvényesül, és Ukrajnának egyre kevesebbel kell beérnie. Most akkor a kérdés az, hogy Ukrajna és a támogatói látják-e ezt a dolgot, fölismerik-e ezt a dolgot, és levonják-e belőle a következtetést, hogy valószínűleg ez a trend folytatódni fog

– emelte ki.