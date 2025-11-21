Kaja KallasUkrajnabéketerv

Kaja Kallas kiakadt, hogy Európa megint kimaradt

Erőtlenül fenyegetőzik az uniós külügyi főképviselő. Kaja Kallas azt sérelmezi, hogy Donald Trump 28 pontos ukrajnai béketervét az Európai Unióval nem vitatták meg.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 18:29
Keir Starmer, Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Európai és ukrán tisztviselők elutasították Donald Trump legújabb békemegállapodásra vonatkozó javaslatát, és arra figyelmeztettek, hogy az Oroszországnak való engedés csak arra ösztönzi Vlagyimir Putyint, hogy legközelebb a NATO-t támadja meg – írja a Politico. A brüsszeli hírportál arra is felhívja a figyelmet, hogy Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő sérelmezte, hogy az amerikaiak nem egyeztetettek velük a béketervről – hívta fel rá a figyelmet az Origo. 

Estonian Prime Minister Kaja Kallas (L) and Ukrainian President Volodymyr Zelensky (R) leave after a press conference following a meeting in Zhytomyr on April 24, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)
Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij
Fotó: AFP

A Politico szerint

Kaja Kallas, az Európai Unió legfőbb diplomatája az amerikai elnök csapatának azt mondta, hogy a 28 pontos tűzszüneti tervük kudarcot vall Kijev és az európai kormányok támogatása nélkül, amelyek jelenleg Ukrajna háborús erőfeszítéseinek legnagyobb támogatói.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az elmúlt napokban új lendületet kaptak az amerikai béketörekvések, több tárgyalás is zajlott az Egyesült Államokban és Ukrajnában is, az amerikai és az orosz fél is tárgyalt egymással, és

folyamatban van a budapesti békecsúcs előkészítése is. 

Mindeközben Brüsszel a kispadról figyeli az eseményeket, és Európa megint rosszul jár: az amerikai–orosz béketerv alapján ők hamarosan megkezdik a gazdasági együttműködést, az EU pedig itt marad a bezárkózó politikájával egyedül. 

Borítókép: Keir Starmer, Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

