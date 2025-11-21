Robert Fico: Brüsszel miatt nem változtatnak az alkotmányon

A szlovák miniszterelnök ezekkel a szavaival arra a brüsszeli bejelentésre reagált, amely szerint az EB kötelességszegési eljárást indít Szlovákiával szemben a szlovák alaptörvénynek a pozsonyi parlament által szeptemberben jóváhagyott módosítása miatt. A TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség pénteki jelentése szerint az EB-nek a szlovák alkotmány módosításával kapcsolatos álláspontja az, hogy az megkérdőjelezi az uniós jog elsőbbségének, hatásának és egységes érvényesítésének alapjait.

A szeptemberben jóváhagyott alkotmánymódosítás változtatás nélkül marad – szögezte le Robert Fico

Fotó: AFP

Az alkotmánymódosítást azzal indokolták, hogy

segítségével rögzíthető Szlovákia szuverenitása kulturális és etikai kérdésekben, valamint kulcsfontosságú jogstabilitás tekintetében is, mivel egyértelművé válik, hogy sem az Európai Unió jogi normái és a nemzetközi szerződések sem élveznek elsőbbséget a szlovák alaptörvénnyel szemben, amennyiben ellentétesek az utóbbiban megfogalmazott alapvetésekkel.

A módosított alkotmány november elsejével lépett hatályba.

Robert Fico a kötelezettségszegési eljárás bejelentésével kapcsolatban azt mondta: az eljárás csak az alkotmány 7. cikkelyének kiegészítését érinti, azt, amely lehetővé teszi a szlovák jog elsőbbségét az uniós joggal szemben a nemzeti identitással kapcsolatos kérdésekben.

Az alkotmányba bekerült változtatások közül semmi más nem képezi az eljárás tárgyát

– jelentette ki a szlovák miniszterelnök, aki úgy vélekedett: a brüsszeli aggályok inkább azzal függhetnek össze, hogy a szlovák jog elsőbbségére vonatkozó megállapítást a jövőben olyan területeken is érvényesíthetnék, ahol az uniós jog kifejezetten elsőbbséget élvez. Hozzátette: ezek az aggodalmaknak nem helyénvalók.

A szeptemberi alkotmánymódosítás számos témakört ölel fel. Egyebek mellett az alaptörvénybe került a férfi és a női nem kizárólagos létezése, szigorodtak az örökbefogadás feltételei, tilossá vált a béranyaság és rögzítették a férfiak és a nők közötti egyenlőséget az elvégzett munkáért járó bérezésre vonatkozóan.

Pozsonyi sajtótájékoztatóján Robert Fico beszélt az ukrajnai háború rendezését célzó amerikai béketervről is beszélt, amellyel kapcsolatban azt mondta: a szlovák kormány támogatja azt, de annak megvalósításához elengedhetetlen, hogy az elképzeléssel Ukrajna is egyet értsen.

Borítókép: Robert Fico (Fotó: AFP)