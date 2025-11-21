SzlovákiaalkotmányRobert Fico

Robert Fico: Brüsszel miatt nem változtatnak az alkotmányon

Semmiféle változtatásra nem kerül sor a szlovákiai alaptörvényben azzal összefügésben, hogy az Európai Bizottság (EB) kötelezettségszegési eljárást indított az országgal szemben, és a szeptemberben jóváhagyott alkotmánymódosítás is változtatás nélkül marad – szögezte le Robert Fico szlovák miniszterelnök Pozsonyban tartott sajtótájékoztatóján pénteken.

2025. 11. 21.
A szlovák miniszterelnök ezekkel a szavaival arra a brüsszeli bejelentésre reagált, amely szerint az EB kötelességszegési eljárást indít Szlovákiával szemben a szlovák alaptörvénynek a pozsonyi parlament által szeptemberben jóváhagyott módosítása miatt. A TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség pénteki jelentése szerint az EB-nek a szlovák alkotmány módosításával kapcsolatos álláspontja az, hogy az megkérdőjelezi az uniós jog elsőbbségének, hatásának és egységes érvényesítésének alapjait.

Az alkotmánymódosítást azzal indokolták, hogy 

segítségével rögzíthető Szlovákia szuverenitása kulturális és etikai kérdésekben, valamint kulcsfontosságú jogstabilitás tekintetében is, mivel egyértelművé válik, hogy sem az Európai Unió jogi normái és a nemzetközi szerződések sem élveznek elsőbbséget a szlovák alaptörvénnyel szemben, amennyiben ellentétesek az utóbbiban megfogalmazott alapvetésekkel. 

A módosított alkotmány november elsejével lépett hatályba.

Robert Fico a kötelezettségszegési eljárás bejelentésével kapcsolatban azt mondta: az eljárás csak az alkotmány 7. cikkelyének kiegészítését érinti, azt, amely lehetővé teszi a szlovák jog elsőbbségét az uniós joggal szemben a nemzeti identitással kapcsolatos kérdésekben.

Az alkotmányba bekerült változtatások közül semmi más nem képezi az eljárás tárgyát

– jelentette ki a szlovák miniszterelnök, aki úgy vélekedett: a brüsszeli aggályok inkább azzal függhetnek össze, hogy a szlovák jog elsőbbségére vonatkozó megállapítást a jövőben olyan területeken is érvényesíthetnék, ahol az uniós jog kifejezetten elsőbbséget élvez. Hozzátette: ezek az aggodalmaknak nem helyénvalók.

A szeptemberi alkotmánymódosítás számos témakört ölel fel. Egyebek mellett az alaptörvénybe került a férfi és a női nem kizárólagos létezése, szigorodtak az örökbefogadás feltételei, tilossá vált a béranyaság és rögzítették a férfiak és a nők közötti egyenlőséget az elvégzett munkáért járó bérezésre vonatkozóan.

Pozsonyi sajtótájékoztatóján Robert Fico beszélt az ukrajnai háború rendezését célzó amerikai béketervről is beszélt, amellyel kapcsolatban azt mondta: a szlovák kormány támogatja azt, de annak megvalósításához elengedhetetlen, hogy az elképzeléssel Ukrajna is egyet értsen.

