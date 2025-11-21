Szijjártó PéterUkrajnabéketerv

Szijjártó Péter: Felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne ássa alá az amerikai béketervet

Magyarország határozottan felszólítja az európai vezetőket, hogy ne ássák alá Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai háború rendezésére vonatkozóan, a napvilágot látott béketerv ugyanis a jövőbeli európai biztonság igen fontos alappilléreit tartalmazza! Ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Brüsszelben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 18:32
Szijjártó Péter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az EU és az indiai- és csendes-óceáni országok közötti miniszteri fórum után kijelentette, hogy az amerikai rendezési terv a béke reményét hozza el, és világosan bizonyítja, hogy Donald Trump továbbra is mindent megtesz a béke érdekében, nem adja fel az erőfeszítéseit.

Magyarország határozottan felszólítja az európai vezetőket, hogy ne ássák alá Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai háború rendezésére vonatkozóan – jelentette ki Szijjártó Péter Forrás: Facebook
Magyarország határozottan felszólítja az európai vezetőket, hogy ne ássák alá Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai háború rendezésére vonatkozóan – jelentette ki Szijjártó Péter
Forrás: Facebook

– Mi határozottan felszólítjuk az európai politikusokat, hogy ne ássák alá Donald Trump béketervét, ne ássák alá az amerikaiak békeerőfeszítéseit – mondta.

Ha az elmúlt hónapokban az európai vezetők nem hackelték volna meg, nem akadályozták volna Donald Trump békeerőfeszítéseit, már jó eséllyel béke lehetne Ukrajnában. Ezért most határozottan arra szólítjuk fel az európai vezetőket, hogy ne akadályozzák az amerikai béketörekvéseket

– folytatta.

Majd kifejtette, hogy a napvilágot látott béketerv figyelembe veszi a realitásokat és a jövőbeli európai biztonság igen fontos alappilléreit tartalmazza. – Minden egyes terv esetében vízválasztó, hogy vágyakat fogalmaz meg vagy a valóságra alapul. Mi úgy látjuk, hogy ezek a pontok, ezek a javaslatok a realitást, a valóságot tartják szem előtt – fogalmazott.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a tervezet a kapcsolatok újraépítésének irányába vezet, hiszen szó van benne a szankciók eltöréséről és Oroszország világgazdasági reintegrációjáról, ami Magyarországnak is érdeke lenne.

Ez nekünk nem az oroszok miatt, hanem magunk miatt fontos, hiszen látható, hogy amióta az európai–orosz kapcsolatrendszer ellehetetlenült, azóta az európai gazdaság korábban ismeretlen akadályokba és nehézségekbe ütközik

– mutatott rá.

– A béke Magyarországnak biztonsági és gazdasági érdeke is. Magyarország már nagyon sokat veszített az elmúlt három és fél évben ezzel a háborúval. Egy olyan háborúval, amelyhez semmi közünk nincsen – jegyezte meg. 

Sajnos szembetűnő a különbség, hogy amíg az amerikaiak béketervet fogalmaznak meg, mi, magyarok, azt támogatjuk, addig Brüsszelben az európai vezetők újabb százmilliárd eurót akarnak adni Ukrajnának a háború folytatására

– emelte ki. – Ezért reméljük, hogy ezt a béketervet minél előbb sikerül elfogadni, hogy minél előbb béke lesz, és az európai emberek pénzét nem öntik bele mindenfajta kontroll nélkül egy háborús maffia, egy korrupt rendszer zsebébe – fűzte hozzá.

A miniszter arra is kitért, hogy amerikai és orosz partnereivel folytatott tárgyalásai során egy kérdésben semmifajta vita nem volt, mégpedig abban, hogy a béketárgyalások helyszíne Budapest lesz.

– Ezt nemhogy senki nem vitatta, hanem mindenki megerősítette. Úgy látom, fontos, hogy egyetértési pontok legyenek az amerikaiak és az oroszok között. Na, ez például ilyen egyetértési pont – tudatta. – Ez is mutatja, hogy míg az európaiak, az Európai Unió, Brüsszel elszigeteli magát, addig Magyarország, kis közép-európai országként, képes arra, hogy a béke érdekében keleti és nyugati irányba is ugyanúgy fenntartsa az együttműködést a nagy világpolitikai szereplőkkel – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.