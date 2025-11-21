Újabb megdöbbentő információ merült fel az ukrán korrupciós botránnyal kapcsolatban

Ukrajna korrupcióellenes ügyészsége, a SAPO helyettes vezetője, Andrij Szinyuk lemondott tisztségéről, miután felmerült a gyanú, hogy köze lehet a Timur Mindics ellen folytatott nyomozás adatainak kiszivárogtatásához. A SAPO közleménye szerint Szinyuk november 14-én saját akaratából nyújtotta be lemondását – írja az Origo a Liga ukrán hírportálra hivatkozva.

A SAPO vezetőhelyettesét csak Ukrajna főügyésze, Ruszlan Kravcsenko menthette volna fel (Fotó: Anadolu via AFP)

A SAPO vezetőhelyettesét csak Ukrajna főügyésze, Ruszlan Kravcsenko menthette volna fel, a SAPO vezetőjének erre nincs felhatalmazása.

A Midász fedőnevű korrupciós botrány, amely az ukrán energiaszektor korrupciós hálózatát hivatott feltárni, az elmúlt hetekben komoly politikai földrengést okozott Kijevben. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a SAPO közös nyomozása 15 hónapon át tartott, és mintegy ezerórányi hangfelvételt gyűjtöttek össze egy „magas szintű bűnszervezet” tevékenységének dokumentálására.

A botrány november 10-én robbant ki, amikor a SAPO bejelentette, hogy valószínűleg kiszivárogtak adatok a Mindics-ügyben. Az Ukrajinszka Pravda oknyomozó újságírói kiderítették, hogy Szinyuk többször is találkozott Olekszij Menyiv ügyvéddel, aki történetesen Mindics szomszédja. Ez a kapcsolat vetette fel annak gyanúját, hogy a magas rangú ügyész esetleg bizalmas információkat szivárogtathatott ki.

A NABU közlése szerint jelenleg is folyik az előzetes nyomozás a minősített információk feltételezett kiszivárogtatása ügyében. Emellett a SAPO vezetője belső vizsgálatot is kezdeményezett az ügyben.

Az ügy súlyosságát jelzi, hogy november 11-én a NABU és a SAPO hét gyanúsítottat nevezett meg A Midász-ügyben, köztük Olekszij Csernyisov volt miniszterelnök-helyettest, akit a belső kommunikációban „Che Guevara”-ként emlegettek. Maga Mindics még a házkutatások előtt elhagyta Ukrajnát, amit a határőrség teljesen törvényesnek minősített.

A botrány politikai következményei sem maradtak el: Volodimir Zelenszkij elnök november 12-én felszólította Herman Haluscsenko igazságügyi (volt energiaügyi) minisztert és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter, hogy mondjanak le tisztségükről. A Verhovna Rada, az ukrán parlament november 19-én meg is szavazta felmentésüket.

Mint arról beszámoltunk, a Mindics ingatlanaiban történt házkutatások során a hatóságok mintegy négymillió dollárnyi, vonalkóddal ellátott és amerikai városnevekkel – például „Atlanta” és „Kansas” – megjelölt bankjegyköteget találtak. A jellegzetes csomagolás szakértők szerint kizárja, hogy a pénz magánszemélyektől származik: ilyen bankjegyeket ugyanis kizárólag bankok rendelhetnek nagy mennyiségben, közvetlenül az Egyesült Államokból. Nagy feltűnést keltett és óriási felháborodást váltott ki Ukrajnában az a fotó, amely Mindics luxuslakásában készült, és egy aranyvécé és bidé látható rajta.