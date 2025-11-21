UkrajnaSAPOkorrupciós botrány

Újabb megdöbbentő információ merült fel az ukrán korrupciós botránnyal kapcsolatban

Újabb név merült fel az ukrán korrupciós botrányban. Ezúttal a korrupcióellenes ügyészség helyettes vezetője kényszerült távozni, mert felmerült a gyanú, hogy információkat szivárogtatott ki az Ukrajna politikai életét megrázó ügyben, amelybe két miniszter is belebukott.

Munkatársunktól
2025. 11. 21. 16:32
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna korrupcióellenes ügyészsége, a SAPO helyettes vezetője, Andrij Szinyuk lemondott tisztségéről, miután felmerült a gyanú, hogy köze lehet a Timur Mindics ellen folytatott nyomozás adatainak kiszivárogtatásához. A SAPO közleménye szerint Szinyuk november 14-én saját akaratából nyújtotta be lemondását – írja az Origo a Liga ukrán hírportálra hivatkozva.

A SAPO vezetőhelyettesét csak Ukrajna főügyésze, Ruszlan Kravcsenko menthette volna fel
A SAPO vezetőhelyettesét csak Ukrajna főügyésze, Ruszlan Kravcsenko menthette volna fel (Fotó: Anadolu via AFP)

A SAPO vezetőhelyettesét csak Ukrajna főügyésze, Ruszlan Kravcsenko menthette volna fel, a SAPO vezetőjének erre nincs felhatalmazása.

A Midász fedőnevű korrupciós botrány, amely az ukrán energiaszektor korrupciós hálózatát hivatott feltárni, az elmúlt hetekben komoly politikai földrengést okozott Kijevben. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a SAPO közös nyomozása 15 hónapon át tartott, és mintegy ezerórányi hangfelvételt gyűjtöttek össze egy „magas szintű bűnszervezet” tevékenységének dokumentálására.

A botrány november 10-én robbant ki, amikor a SAPO bejelentette, hogy valószínűleg kiszivárogtak adatok a Mindics-ügyben. Az Ukrajinszka Pravda oknyomozó újságírói kiderítették, hogy Szinyuk többször is találkozott Olekszij Menyiv ügyvéddel, aki történetesen Mindics szomszédja. Ez a kapcsolat vetette fel annak gyanúját, hogy a magas rangú ügyész esetleg bizalmas információkat szivárogtathatott ki.

A NABU közlése szerint jelenleg is folyik az előzetes nyomozás a minősített információk feltételezett kiszivárogtatása ügyében. Emellett a SAPO vezetője belső vizsgálatot is kezdeményezett az ügyben.

Az ügy súlyosságát jelzi, hogy november 11-én a NABU és a SAPO hét gyanúsítottat nevezett meg A Midász-ügyben, köztük Olekszij Csernyisov volt miniszterelnök-helyettest, akit a belső kommunikációban „Che Guevara”-ként emlegettek. Maga Mindics még a házkutatások előtt elhagyta Ukrajnát, amit a határőrség teljesen törvényesnek minősített.

A botrány politikai következményei sem maradtak el: Volodimir Zelenszkij elnök november 12-én felszólította Herman Haluscsenko igazságügyi (volt energiaügyi) minisztert és Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter, hogy mondjanak le tisztségükről. A Verhovna Rada, az ukrán parlament november 19-én meg is szavazta felmentésüket.

Mint arról beszámoltunk, a Mindics ingatlanaiban történt házkutatások során a hatóságok mintegy négymillió dollárnyi, vonalkóddal ellátott és amerikai városnevekkel – például „Atlanta” és „Kansas” – megjelölt bankjegyköteget találtak. A jellegzetes csomagolás szakértők szerint kizárja, hogy a pénz magánszemélyektől származik: ilyen bankjegyeket ugyanis kizárólag bankok rendelhetnek nagy mennyiségben, közvetlenül az Egyesült Államokból. Nagy feltűnést keltett és óriási felháborodást váltott ki Ukrajnában az a fotó, amely Mindics luxuslakásában készült, és egy aranyvécé és bidé látható rajta.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.