Zelenszkij fejébe kerülhet a mindent átszövő korrupciós háló?

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legközelebbi bizalmasait is érintő botrány november 10-én pattant ki, amikor az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) a következő közleményt jelentette meg közösségi oldalán: A NABU és a SZAP nagy léptékű akciót hajt végre a korrupció feltárása érdekében az energetika területén. 15 hónap munka, ezerórányi hangfelvétel. Magas szintű bűnszervezet tevékenységét dokumentáltuk.

Zelenszkij több bizalmasa, köztük Olekszij Csernyisov volt miniszterelnök-helyettes is belekeveredett a korrupciós botrányba (Fotó: Anadolu via AFP)

A bűnszervezet állítólag a személyzeti döntéseket, a beszerzéseket és a pénzügyi folyamatokat ellenőrizte, lényegében az állami tulajdonú vállalatot, amely éves szinten több mint kétszázmilliárd hrivnya bevétellel rendelkezik, külső „felügyelőkön” keresztül irányította.

A botrány főszereplője az ukrán államfő egyik legközelebbi bizalmasa, korábbi üzlettársa, Timur Mindics, akit Zelenszkij pénztárcájaként is emlegetnek. Mindics nem sokkal a razzia előtt elmenekült az országból, miután Deák Dániel szerint vélhetően maga az ukrán államfő figyelmeztethette.

Teljesen lehetetlen, hacsak nem segítenek a rendvédelmi szervek tisztjei, hogy valaki gyorsan kijusson az országból a háborús utazási korlátozások mellett

– vélekedett Viktor Csumak, egykori katonai főügyész.

Mindics meneküléséről az ukrán állami határőrszolgálat hivatalos közleményt adott ki, amelyben megerősítették, hogy törvényesen lépte át az ország határát.

Az ellenőrzést követően megerősítjük, hogy az érintett állampolgár határátlépése törvényes volt. A kilépést Ukrajnából az egyik határátkelőhelyen a hatályos jogszabályoknak megfelelően hivatalosan lebonyolították. Minden, a hadiállapot idején a határátlépéshez szükséges dokumentum rendben volt

– állt a dokumentumban.

Ukrán sajtóinformációk szerint Mindics Ukrajnából való távozásához a lvivi prémium szállítási szolgáltató TimeLux szolgáltatásait vette igénybe, egy Mercedes-Benz S 350 autóval utazott Lengyelországba.

Mindich left Ukraine in a Mercedes-Benz S-class with a "VIP taxi" – Schemes https://t.co/qqmfjRsFYZ — LIGA.net in English (@LIGAnet_eng) November 15, 2025

Zelenszkij igyekszik távolságot tartani Mindicstől, azt állítja, hogy nem tartotta a kapcsolatot barátjával. Egy interjúban azt hangsúlyozta, hogy a legfontosabb dolog a felelős megbüntetése, és szankciókat kért korábbi üzlettársa ellen.