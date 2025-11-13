Szijjártó PéterBrüsszelukrajnai korrupciómaffia hálózatkorrupciós botrány

Szijjártó Péter: Nem küldhetik az európai emberek pénzét a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozására

A továbbiakban egyetlen eurót sem szabad küldeni Ukrajnának az európai emberek pénzéből, az ugyanis jó eséllyel egy háborús maffia, egy korrupt hálózat finanszírozására megy – szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 19:58
Szijjártó Péter: Az európai emberek pénzéből egy háborús maffia finanszírozására megy Forrás: AFP
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Rumen Radev bolgár elnökkel folytatott találkozóját követően kifejtette, hogy egy szörnyű brüsszeli háborús pszichózis hatja át Európát, s számos nyugati politikai vezető láthatóan azon dolgozik, hogy Európát belevigye a háborúba és az európai emberek pénzét elvigye Ukrajnába. „Látjuk, hogy az európai emberek pénze ellenőrizetlenül ömlött Ukrajnába. És látjuk, hogy egy háborús maffia finanszírozására költhették ezt a pénzt. Nem csoda, hogy egyetlenegy valós, hiteles elszámolást sem láthatott még senki Európában arról, hogy az emberek Ukrajnába küldött pénzét mire költötték” – mondta.

Szijjártó Péter: Az európai emberek pénzéből egy háborús maffia finanszírozására megy
Szijjártó Péter: Az európai emberek pénze egy háborús maffia finanszírozására megy Fotó: AFP

A háborús maffia finanszírozására költötték a pénzt

Eldőlt a korrupciós dominó Ukrajnában az ukrán elnök körül. Világosan és határozottan kell beszélni: a továbbiakban egyetlen eurót sem szabad küldeni Ukrajnának az európai emberek pénzéből, mert az jó eséllyel egy háborús maffia, egy korrupt hálózat finanszírozására megy

– tette hozzá.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy az európai politikusok közül is már egyre többen beszélnek a józan ész hangján, egyre többen képviselnek háborúellenes álláspontot. „Bulgária elnökével egyetértettünk abban, hogy támogatni kell a békeerőfeszítéseket, s támogatni kell a tárgyalásos megoldást, mert a csatatéren soha nem lesz vége ennek a háborúnak” – tudatta.

A megoldás csak a diplomáciai erőfeszítéseken keresztül jöhet, csak a tárgyalóasztalnál születhet meg. Ezért Magyarország továbbra is készen áll megrendezni a béke-csúcstalálkozót, és továbbra is támogatjuk Donald Trump erőfeszítéseit

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

