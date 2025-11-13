Szijjártó Péter: Nem küldhetik az európai emberek pénzét a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozására

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető Rumen Radev bolgár elnökkel folytatott találkozóját követően kifejtette, hogy egy szörnyű brüsszeli háborús pszichózis hatja át Európát, s számos nyugati politikai vezető láthatóan azon dolgozik, hogy Európát belevigye a háborúba és az európai emberek pénzét elvigye Ukrajnába. „Látjuk, hogy az európai emberek pénze ellenőrizetlenül ömlött Ukrajnába. És látjuk, hogy egy háborús maffia finanszírozására költhették ezt a pénzt. Nem csoda, hogy egyetlenegy valós, hiteles elszámolást sem láthatott még senki Európában arról, hogy az emberek Ukrajnába küldött pénzét mire költötték” – mondta.

Szijjártó Péter: Az európai emberek pénze egy háborús maffia finanszírozására megy Fotó: AFP

