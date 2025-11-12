Az ukrán háborús maffia nem áll meg – a korrupció a frontvonal mögött is virágzik

Korábban már többször beszámoltunk róla, hogy Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt a korrupció szintje Ukrajnában soha nem tapasztalt mértékben nőtt. Miközben az ország folyamatosan nyugati támogatásokhoz jut, az elnöki körökhöz és a hadiipari vezetőkhöz köthető szereplők gyanús beszerzésekből és túlárazott szerződésekből profitálnak. Az energetikai beszerzésekhez köthető legújabb korrupciós ügy kapcsán kiderült, hogy az ukrán háborús maffia jelentős befolyást szerzett az állami energiaiparban, miközben komoly pénzmosási ügyek is kapcsolódnak a botrányhoz. Az eset újabb bizonyítéka annak, hogy Ukrajnában a háborús környezetben a politikai és gazdasági érdekek szorosan összefonódnak, és a korrupció gyökerei mélyen beágyazódtak az állami intézmények működésébe.

Zelenszkij elnöksége alatt a korrupció szintje Ukrajnában soha nem tapasztalt mértékben nőtt. Fotó: AFP

Zelenszkij és kormánya rendszerszintű korrupcióba keveredett

Volodimir Zelenszkij elnöki kampányában még az oligarchák elleni harcot hirdette meg, mára viszont egyre több kérdés vetődik fel a saját vagyonával kapcsolatban. A 2019-ben még komikusként induló Zelenszkij offshore cégekkel, tengerparti villával és londoni luxusingatlannal került be a Pandora-iratokba, elnöksége idején pedig nemcsak megtartotta, hanem gyarapította is vagyonelemeit.

Dollárkötegek és aranyvécék

Ukrajnában az elmúlt évek egyik legnagyobb korrupciós botránya zajlik. A vádak középpontjában Volodimir Zelenszkij elnök egyik üzleti partnere, Timur Mindics áll, aki jelenleg külföldön tartózkodik. A Die Welt cikke emlékeztetett, hogy augusztusban egy színarany WC-t és bidét fotóztak le Mindics kijevi lakásában. A 46 éves férfi régóta kapcsolatban állt Zelenszkij elnökkel:

A 2019-es választási kampányban Zelenszkij egy páncélozott autóban utazott, amelyet Mindics biztosított számára.

2021-ben Zelenszkij a lezárások ellenére Mindics magánlakásában ünnepelte születésnapját – abban, amelyben egy arany WC található.

Az elmúlt években Mindics jelentősen bővítette politikai befolyását Ukrajnában, és közvetlenül befolyásolta a kormány személyzeti döntéseit is. Szerhij Lescsenko ukrán elnöki tanácsadó nem akart nyilatkozni, és írásbeli állásfoglalásra hivatkozott:

Ha lopás történt, azt büntetni kell.

Az ügy kapcsán a sajtóban emlegetett „arany WC” motívum – amelyhez korábban Viktor Janukovics exelnök neve is kötődött – a luxus és a fényűzés szimbólumaként jelent meg a beszámolókban. Eközben az Alapjogokért Központ tanulmánya szerint Ukrajna sem politikai, sem jogállamisági, sem gazdasági értelemben nem teljesíti az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételeit.

BREAKING: Golden toilet was found in the apartment of Zelensky’s top business partner, where secret meetings of the entire gang were held



It was bought using money from the US and EU.



Americans, Europeans, aren't you tired of this?



Conduct promised audit and put an end to it! pic.twitter.com/xkb7PbGvPB — Diana Panchenko 🇺🇦 (@Panchenko_X) July 30, 2025

Az elemzés egyértelműen fogalmaz: az ukrán politikai és társadalmi rendszer legfeljebb az államiság látszatát kelti – ezt is csupán a folyamatos nyugati finanszírozásnak köszönhetően.

Már 2019-ben, elnöki beiktatása után kiderült, hogy szűk baráti köre kulcsfontosságú pozíciókat szerzett az állami apparátusban. A Pandora-iratok pedig feltárták: offshore cégeken keresztül mintegy 40 millió dollár érkezett hozzájuk Ihor Kolomojszkij, a hírhedt oligarcha érdekeltségeiből.

A védelmi beszerzések területén is botrányok sora robbant ki. A jelentés emlékeztet: 2022-ben negyvenmillió dollárt sikkasztottak el, miközben a megvásárolt lőszert soha nem szállították le.

A korrupció nem kímélte a vámhatóságokat sem: a rendszeres megvesztegetések miatt jelentős állami bevételek estek ki, miközben a vezetők meggazdagodtak.