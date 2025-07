Zelenszkij oligarchák szomszédja, vagyona töretlenül nő

Szépen gyarapszik a Zelenszkij-klán vagyona

Zelenszkij 2024-es vagyonnyilatkozata szerint az elnöki család 15,2 millió hrivnya, vagyis csaknem 136 millió forint bevételre tett szert, amelynek közel fele államkötvények eladásából származott, míg a többi rész fizetésből, kamatbevételekből és ingatlanbérbeadásból folyt be. Az elnök nevén van többek között egy 131,9 négyzetméteres kijevi lakás, két garázs, valamint két másik lakóingatlan részleges tulajdona, amelyek Szerhij és Borisz Shefirhez köthetők. Olena Zelenszka, az elnök felesége is rendelkezik több ingatlannal. Tulajdonosa egy 284 négyzetméteres kijevi teleknek, továbbá 33 százalékos részesedése van egy nem lakáscélú, 337,8 négyzetméteres krími ingatlanban. Emellett használati joguk van egy 91,9 négyzetméteres londoni lakásra, valamint egy több mint négyezer négyzetméteres, épületekkel felszerelt állami dácsára Kijevben.

Az autóflotta sem szerény. Zelenszkij birtokol egy 2016-os Land Rovert, felesége pedig egy 2014-es Mercedes-Benz S 500 4Matic modellt.

A család jelentős értékű karóra-gyűjteménnyel is rendelkezik, amelyben olyan márkák szerepelnek, mint a Bovet, a Breguet, a Piaget, a Rolex vagy a Tag Heuer. A hivatalos becslések szerint az elnöki vagyon 30 millió dollár körül mozog, de ennél sokkal magasabb értékek is keringenek, egyes források szerint akár egymilliárd dollárra is rúghat a Zelenszkij-klán vagyona, amit luxusvillák, külföldi ingatlanok és rejtett céges konstrukciók támaszthatnak alá.