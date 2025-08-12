Távozik a Liverpool futballistája, akinek Kerkez Milos pecsételte meg a sorsát

A nyári átigazolási időszak új helyzetet teremtett Liverpoolnál. Kerkez Milos érkezésével a balhátvéd poszt túltelített lett, ugyanis a magyar válogatott védő mellett Andy Robertson és Kosztasz Cimikasz is alapvetően ebben a pozícióban mozog otthonosan, így borítékolható volt, hogy előbb-utóbb valaki távozni fog.

Konsztasz Cimikasz (balra) öt év után távozik Liverpoolból (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A Liverpool Cimikasz elengedése mellett döntött

Romano úgy tudja, a 28 éves védő nyitott az új kihívásokra, és Anglián belül képzeli el a jövőjét. Az olasz újságíró információi szerint a Nottingham Forest már korábban is érdeklődött védő iránt, így nem kizárt, hogy a balhátvéd az előző idény meglepetéscsapatánál folytatja a pályafutását. Bár konkrét ajánlat egyelőre még nem érkezett Cimikaszért, a tárgyalások akár napokon belül elindulhatnak.