Kerkez MilosKonsztandínosz CimíkaszLiverpool FC

Távozik a Liverpool futballistája, akinek Kerkez Milos pecsételte meg a sorsát

A rendre jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a Liverpool balhátvédje, Konsztandínosz Cimikasz hamarosan távozhat a Mersey-partjáról. Az olasz átigazolási guru szerit a görög balhátvéd nem véletlenül maradt ki a Liverpool Szuperkupa-keretéből, hiszen a klubnál Kerkez Milossal és Andy Robertsonnal képzelik el a jövőt a bal oldali védő poszton.

C. Kovács Attila
2025. 08. 12. 7:27
Konsztandínosz Cimíkasz (balra) és Andy Robertson (jobbra).
Konsztandínosz Cimikasz (balra) és Andy Robertson volt eddig a Liverpool két balhátvédje (Fotó: AFP/Paul Ellis)
A nyári átigazolási időszak új helyzetet teremtett Liverpoolnál. Kerkez Milos érkezésével a balhátvéd poszt túltelített lett, ugyanis a magyar válogatott védő mellett Andy Robertson és Kosztasz Cimikasz is alapvetően ebben a pozícióban mozog otthonosan, így borítékolható volt, hogy előbb-utóbb valaki távozni fog. 

Konsztandínosz Cimíkasz (balra) 5 év után távozik Liverpoolból.
Konsztasz Cimikasz (balra) öt év után távozik Liverpoolból (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A Liverpool Cimikasz elengedése mellett döntött

Romano úgy tudja, a 28 éves védő nyitott az új kihívásokra, és Anglián belül képzeli el a jövőjét. Az olasz újságíró információi szerint a Nottingham Forest már korábban is érdeklődött védő iránt, így nem kizárt, hogy a balhátvéd az előző idény meglepetéscsapatánál folytatja a pályafutását. Bár konkrét ajánlat egyelőre még nem érkezett Cimikaszért, a tárgyalások akár napokon belül elindulhatnak.

Cimikasz megbízható kiegészítő ember volt Liverpoolban

Cimikasz 2020 augusztusában, mintegy 13 millió euróért érkezett az Olimpiakosztól Liverpoolba, ahol öt idény alatt 115 tétmérkőzésen ölthette magára a vörös mezt. Bár gólt nem szerzett, 18 gólpasszal így is hozzájárult a sikerekhez: bajnoki címet, FA Kupát, két Ligakupát és egy Community Shieldet is nyert a csapattal. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
