Szoboszlai neve is rajta volt a „csalólistán”, az éjjel egy kocsmában jött a ráadás

Elvesztette az első lehetséges trófeát az idényben a Liverpool, amely tizenegyespárbajban kikapott a Crystal Palace elleni angol szuperkupán. Kerkez Milos kezdőként 84 percet játszott, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, és a tizenegyespárbajban is elvállalt egy lövést. Ő nem hibázott, ellentétben három másik Liverpool-játékossal, így a végén a Crystal Palace örülhetett, Dean Henderson kapus pedig megdicsőült.
Az angol válogatott játékosa kettőt védett és összesen három Liverpool-tizenegyes maradt ki ellene. Hendersonnal szemben Mohamed Szalah, Alexis Mac Allister és Harvey Elliott is lefagyott a fontos pillanatban, csupán Cody Gakpo és Szoboszlai tudta belőni neki a tizenegyest.
Szoboszlai tizenegyesére is külön készült az angol kapus
Kiderült, hogy Henderson tudhatta, melyik liverpooli hova lőheti a labdát, ugyanis alaposan kielemezték őket, és volt egy csalólistája, amiről lesett. A Palace-kapus kulacsára fel volt írva, hogy az ellenfél futballistái hová lőnek.
Henderson a meccs után elismerte, hogy a lehetséges tizenegyespárbajra való felkészülés során elvégzett házi feladata kifizetődött.
Szoboszlai neve is szerepelt a csalólistán. Tőle jobbra várták a lövést, a kapus szemszögéből jobbra is lőtt, Henderson arra indult el, de esélye sem volt, mert a magyar játékos pontosan és erősen tüzelt a felsőbe.
– Imádom az ilyen pillanatokat, amikor nyomás alá kerülök. Nagyszerűen sikerült a tizenegyesekre elvégzett házi feladatunk – mondta Henderson. – Nagyszerű csapatunk van, de két trófea három hónap alatt hihetetlen.
Íme Henderson csalólistája a kulacsán:
Az angol kapus hónapokon belül másodszor mutatott be hősies teljesítményt egy Wembley-ben rendezett döntőben. Ő volt a sztár akkor is, amikor a Palace az FA-kupa döntőjében a Manchester City ellen megszerezte a kupát: Henderson akkor hat védést mutatott be, büntetőt is védett, és kulcsfigurája volt az 1-0-s győzelemnek.
Dean Henderson az éjjel ezer fontot vert el egy kocsmában
A Crystal Palace kapusa alaposan megünnepelte az éjjel a Liverpool elleni szuperkupa-győzelmet. Henderson nemcsak a pályán, hanem egy kocsmában is hős lett a szurkolók szemében.
A közösségi médiában az terjed, hogy Henderson az éjjel ellátogatott egy kocsmába, ahol a Palace szurkolói ünnepeltek, és letett ezer fontot (mintegy 450 ezer forint) a bárpultra, amiből meghívta a drukkereket egy italra.
„Igazi legenda. Teljesen éli ezt a klubot. Egészségére!” – írta egy szurkoló a Daily Mail szerint.
Szoboszlai tizenegyese 4.33-tól: