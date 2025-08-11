Szoboszlai neve is rajta volt a „csalólistán”, az éjjel egy kocsmában jött a ráadás

Elvesztette az első lehetséges trófeát az idényben a Liverpool, amely tizenegyespárbajban kikapott a Crystal Palace elleni angol szuperkupán. Kerkez Milos kezdőként 84 percet játszott, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, és a tizenegyespárbajban is elvállalt egy lövést. Ő nem hibázott, ellentétben három másik Liverpool-játékossal, így a végén a Crystal Palace örülhetett, Dean Henderson kapus pedig megdicsőült.

Dean Henderson csalólistája Szoboszlai ellen nem volt hatásos (Fotó: YUNUS DALGIC / ANADOLU)

Az angol válogatott játékosa kettőt védett és összesen három Liverpool-tizenegyes maradt ki ellene. Hendersonnal szemben Mohamed Szalah, Alexis Mac Allister és Harvey Elliott is lefagyott a fontos pillanatban, csupán Cody Gakpo és Szoboszlai tudta belőni neki a tizenegyest.

Szoboszlai tizenegyesére is külön készült az angol kapus

Kiderült, hogy Henderson tudhatta, melyik liverpooli hova lőheti a labdát, ugyanis alaposan kielemezték őket, és volt egy csalólistája, amiről lesett. A Palace-kapus kulacsára fel volt írva, hogy az ellenfél futballistái hová lőnek.

Henderson a meccs után elismerte, hogy a lehetséges tizenegyespárbajra való felkészülés során elvégzett házi feladata kifizetődött.

Szoboszlai neve is szerepelt a csalólistán. Tőle jobbra várták a lövést, a kapus szemszögéből jobbra is lőtt, Henderson arra indult el, de esélye sem volt, mert a magyar játékos pontosan és erősen tüzelt a felsőbe.

– Imádom az ilyen pillanatokat, amikor nyomás alá kerülök. Nagyszerűen sikerült a tizenegyesekre elvégzett házi feladatunk – mondta Henderson. – Nagyszerű csapatunk van, de két trófea három hónap alatt hihetetlen.

Íme Henderson csalólistája a kulacsán:

Henderson gave his Community Shield winning bottle to a fan after the game.



For Curtis Jones just wait😅🤣😢😅😅 pic.twitter.com/p8tZogdrT4 — Mhla Ndinento (Thuwani) (@Szolwethu1) August 10, 2025

Az angol kapus hónapokon belül másodszor mutatott be hősies teljesítményt egy Wembley-ben rendezett döntőben. Ő volt a sztár akkor is, amikor a Palace az FA-kupa döntőjében a Manchester City ellen megszerezte a kupát: Henderson akkor hat védést mutatott be, büntetőt is védett, és kulcsfigurája volt az 1-0-s győzelemnek.

Dean Henderson az éjjel ezer fontot vert el egy kocsmában

A Crystal Palace kapusa alaposan megünnepelte az éjjel a Liverpool elleni szuperkupa-győzelmet. Henderson nemcsak a pályán, hanem egy kocsmában is hős lett a szurkolók szemében.

A közösségi médiában az terjed, hogy Henderson az éjjel ellátogatott egy kocsmába, ahol a Palace szurkolói ünnepeltek, és letett ezer fontot (mintegy 450 ezer forint) a bárpultra, amiből meghívta a drukkereket egy italra.

„Igazi legenda. Teljesen éli ezt a klubot. Egészségére!” – írta egy szurkoló a Daily Mail szerint.

Szoboszlai tizenegyese 4.33-tól: