Nem mindegy, hogy elvette, visszatartotta vagy lefoglalta az autót a rendőr, mutatjuk a különbséget

Az Országos Rendőr-főkapitányság elmondta: a rendőrség lefoglalhat egy autót, ha az bűncselekményhez kapcsolódik. Ez lehet bizonyíték, a bűncselekmény tárgya vagy olyan vagyon, amelyet későbbi elkobzás vagy kártérítés biztosítására tartanak vissza – írja a Baon. Tipikus eset, ha a jármű lopott, meghamisították az alvázszámát, bűncselekményhez használták, vagy külföldön körözik. Ilyenkor a kocsi zárt telephelyre kerül, és csak akkor adják vissza, ha az ok megszűnik – ez akár hónapokig is eltarthat.

Helyszíni elvétel: amikor a jármű veszélyes

Ha egy balesetben a jármű kormányműve, futóműve vagy váza úgy sérül, hogy azzal közlekedni balesetveszélyes lenne, a rendőr a helyszínen bevonhatja a forgalmi engedélyt és megtilthatja a továbbhaladást. Az elszállításról ilyenkor a tulajdonos vagy a sofőr gondoskodik. Ha ez nem történik meg, a jármű zárt telephelyre kerül, és a rendőrség három napon belül értesíti a jogosultat.

Visszatartás tartozás miatt

Közúti ellenőrzésnél előfordulhat, hogy a rendőrség a bírság vagy más pénzbeli kötelezettség kifizetéséig visszatartja az autót. Ilyenkor kijelölt várakozóhelyre viszik, és csak a tartozás rendezése után lehet elvinni.

A jogszabály kimondja

A közúti közlekedési igazgatási rendelet alapján a rendőr a forgalmi engedélyt a helyszínen elveszi, ha a jármű forgalomban való részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár. Az intézkedés célja minden esetben az, hogy a veszélyes vagy szabálytalan állapotú jármű ne közlekedjen tovább.

