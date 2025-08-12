Perzselő napsütés lesz kedden, és ez csak fokozódik a héten

Felhőtlen, szinte zavartalanul napos, száraz idő várható kedden, a HungaroMet tájékoztatása szerint csupán a keleties szél élénkül meg helyenként. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.

Zavartalan napsütés kedden, egyetlen felhő sem lesz az égen (Forrás: HungaroMet)

Még a jövő héten is kitart a száraz idő, napról napra melegebb lesz

Az előrejelzés sem túl kecsegtető, a meteorológusok közlése szerint a hazánkat – és egyben Közép-Európát – uraló anticiklon miatt egyetlen felhő sem zavarja majd az égboltot a következő napokban, enyhülést csak a vízpart és a klimatizált otthonok adhatnak a következő időszakban.

A hét második felében már 38 fokot is mérhetünk majd.

Noha vasárnap érkezik majd egy hidegfront, csupán néhány fokkal csökken a hőmérséklet, kiadós csapadékra kevés esély van, így a jövő héten folytatódik a kánikula és a száraz idő.