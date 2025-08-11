Megjelent a rendelet: több ezer új lakás építése indulhat az Otthon start miatt

A Magyar Közlönyben ma megjelent kormányrendelet jelentősen meggyorsítja a fix három százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezését – közölte a Miniszterelnökség. Ennek köszönhetően már ősszel több ezer új lakás építése indulhat meg országszerte. A kormány adminisztratív eszközökkel is támogatja és felgyorsítja mindazon beruházásokat, amelyek célja a fiatalok első otthonául szolgáló ingatlanok létrehozása.

Több ezer új lakás épülhet ősztől (Fotó: Pexels)

Az elmúlt héten a Miniszterelnökségen belül létrejött azt Otthon Start Programiroda, amelynek feladata a fix három százalékos hitelprogram eredményes végrehajtása, valamint a kormányzati és nem kormányzati szervek közötti koordináció biztosítása az új lakásfejlesztések megindulásának elősegítése céljából.

Kiemelt fontosságú, hogy a fiataloknak megfizethető áron épülő lakásfejlesztések mihamarabb megkezdődhessenek, ezért a kormány jelentősen meggyorsítja azok engedélyezési folyamatait

– hangsúlyozták.

A ma megjelent jogszabály értelmében minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, és amely lakások legalább 70 százaléka az Otthon start program feltételrendszerének megfelel, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhat, ezáltal gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt.

A beruházások vizsgálatát az Otthon Start Programiroda fogja végezni az Építési és Közlekedési Minisztérium részvételével. A cél, hogy az építésügyi szempontok érvényesülése mellett

néhány hónapon belül több ezer újépítésű lakás fejlesztése indulhasson el elsőlakás-vásárlók számára,

ezzel kielégítve a fiatalok igényeit, stabil megrendelést biztosítva az építőiparnak, ezáltal érdemben hozzájárulva hazánk gazdasági növekedéséhez.