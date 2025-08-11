Otthon Start ProgramhitelingatlanalbérletSzent István Intézetotthonteremtéslakás

Itt vannak az új adatok: hiába ágál az ellenzék, a magyarok a saját lakást választják

A saját otthon a stabilitás és a jövőtervezés egyik legfontosabb záloga – mutatott rá legfrisebb reprezentatív kutatásában a Szent István Intézet. Azt vizsgálták, hogyan vélekednek a magyarok a lakhatási helyzetükről, milyen családalapítási terveik vannak, és hogyan ítélik meg az állami otthonteremtési és családtámogatási programokat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 15:43
A magyar fiatalok saját tulajdonú otthonra és a családi adókedvezmények megtartására vágynak – derül ki a Szent István Intézet legfrissebb reprezentatív kutatásából. 

Forrás: Szent István Intézet
A fiatalok inkább a saját lakást részesítik előnyben a bérlemény helyett (Forrás: Szent István Intézet)

Mint ismert, a kormányzat által nemrég bejelentett kedvezményes, a fiatalok első lakáshoz való jutását lehetővé tevő fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel kapcsán számos ellenzéki kritika jelent meg. Ezen kritikák az Otthon start program saját tulajdonú lakáshoz jutást támogató lehetőség helyett a tömeges bérlakásépítést szorgalmazzák.

A Szent István Intézet a kutatásában azt vizsgálta, hogyan vélekednek a magyarok a lakhatási helyzetükről, milyen családalapítási terveik vannak, és hogyan ítélik meg az állami otthonteremtési és családtámogatási programokat.

Az első kérdés arra irányult, hogy a magyarok szerint az államnak melyik lakhatási formát kellene elsősorban támogatnia. Az eredmények egyértelműen mutatják a saját tulajdon iránti elköteleződést:

a válaszadók közel 60 százaléka a saját lakás vásárlásának támogatását tartja fontosabbnak, míg mindössze egyharmaduk helyezné a fókuszt a bérlakások építésére.

 

Csak a budapestieknek szimpatikusabb az albérlet

Ez a tendencia különösen erős a vidéken élők körében, ahol a válaszadók közel 70 százaléka a tulajdonszerzést részesíti előnyben, valamint a fiatalabb, 18–39 éves korosztályban, ahol a válaszadók több mint 70 százaléka választja ezt. Ez arra utal, hogy a fiatalok számára a saját otthon a stabilitás és a
jövőtervezés egyik legfontosabb záloga.

Az összes demográfiai jellemző tekintetében egyedül a budapestiek körében magasabb (49 százalék) a bérlakásprogramot támogatók aránya, ami a nagyvárosi életforma és a magasabb ingatlanárak hatását tükrözheti.

Az intézet kutatásában arra is kitért, hogy a magyarok milyen formában tartják a leghatékonyabbnak a családok állami segítését: mindenkinek járó adókedvezmény formájában vagy csak a rászorulóknak nyújtott célzott támogatásként. Az eredmények egyértelmű társadalmi preferenciát mutatnak az univerzális, minden szülőnek járó adókedvezményekre. A válaszadók több mint 52 százaléka ezt a megoldást támogatná, szemben a 43 százalékkal, akik szerint a támogatásokat csak a rászoruló, szegényebb családoknak kellene folyósítani.

Forrás: Szent István Intézet
A többség szerint minden családot kell támogatni (Forrás: Szent István Intézet)

Ez a támogatói attitűd különösen a fiatalok (18–39 évesek) körében erős, ahol a 60 százalékot is meghaladja az univerzális kedvezményeket preferálók aránya, valamint a kisebb vidéki településen élők körében, ahol közel 60 százalék.

Érdekességképpen megemlítették, a budapestiek és a legidősebbek (60 évnél idősebbek) körében valamivel magasabb a célzott, rászorultsági alapú támogatás népszerűsége.

Ez az eredmény arra is utal, hogy a magyar társadalom a gyermeknevelést olyan, a közösség számára is értéket teremtő feladatnak tekinti, amelyet érdemes mindenki számára elismerni, nem csupán szociális kérdésként kezelni.

Az intézet rámutatott: mindezek arra engednek következtetni, hogy a saját otthon, a család és sok gyermek nem egy letűnt kor ideáljai, hanem egy élő, jelen lévő vágy a magyar társadalom széles rétegeiben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

