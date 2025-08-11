albérletpiachitelingatlanOtthon Start Programlakás

Forradalom jöhet a lakáspiacon: olcsóbb lehet a fix 3 százalékos hitel, mint az albérlet + videó

Megtorpant a lakásárak növekedése, miközben szeptembertől új, kedvezményes hitelprogram indul. Sok nagyvárosban már most olcsóbb a havi törlesztő, mint egy lakás bérleti díja, ami alapjaiban rengetheti meg az albérletpiacot.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 7:16
Az elmúlt húsz-harminc évben folyamatosan nőttek az ingatlanárak állami programoktól függetlenül. Érdekes viszont, hogy júliusban az ingatlan.com lakásárindexe csupán 0,2 százalékos áremelkedést mutatott a lekerült hirdetések adatai alapján, ami tulajdonképpen azt jelzi, hogy megtorpant a lakásárak növekedése a hetedik hónapban. Utoljára ilyen alacsony áremelkedésre Budapesten és országos szinten 2024 novemberében volt példa – tájékoztatott a kormány közösségi oldalán Balogh László.

Sok esetben ugyanannak az ingatlannak a hiteltörlesztője kisebb összeg havonta, mint a bérleti díja a szakértő szerint (Forrás: YouTube)

Az ingatlan.com szakértője kifejtette: a lakásárak emelkedésének a lassulása azért is érdekes, mert júliusban már a vevők és az eladók nagy része értesült arról, hogy szeptemberben fix 3 százalékos lakáshitel program indul, főleg a fiatal elsőlakás-vásárlók számára.

A jó hírek a tapasztalatok alapján pedig mindig sokkal hamarabb beárazódnak az ingatlanpiacon, mint a rosszak. Július végén az albérletpiacon is eldördült a startpisztoly, hagyományosan a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével kezdődik a szezon, és érdekes megfigyeléseket lehet tenni ebben a szegmensben is.

 

Komoly dilemma

Nagyon sok fiatal, illetve a szüleik azon gondolkodnak, hogy nem járnak-e jobban azzal, hogy felveszik a fix 3 százalékos kamatozású hitelt, ahelyett, hogy éveken keresztül albérleti díjat fizetnének.

A nagyvárosokban ez azért is komoly dilemma, mert

sok esetben ugyanannak az ingatlannak a hiteltörlesztője kisebb összeg havonta, mint a bérleti díja.

A fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel pont a bérleti piac legmegbízhatóbb és legfizetőképesebb rétegét szívhatja ki a keresleti oldalról, aminek következtében csökkenhet a kereslet a kiadó lakások iránt, ez pedig még tovább lassíthatja az albérletárak emelkedését.

Borítókép: Az Otthon start programmal a kormány a családokat és a gyermeket vállalókat kiemelten támogatja (Fotó: Kallus György)

