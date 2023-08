Újabb luxusvillával gazdagodott az ukrán elnök

Mikola Tiscsenkóról, a kormányzó Nép Szolgájának parlamenti frakcióvezető-helyetteséről kiderült, hogy előbb Európában, majd Vietnámban és Thaiföldön múlatta az időt. A politikus visszatérő vendég a távol-keleti üdülőparadicsomban, korábban a közösségi médiában büszkélkedett el vele, ahogy megmártózik a habokban.

Azt állította, csupán üzleti úton járt, a vietnámi és thaiföldi ukrán diaszpóra képviselőivel találkozott – elmondása szerint utóbbiban 6800-an élnek –, kapcsolatokat épített, programja pedig teljesen nyilvános, ráadásul az elnök megbízásából utazott. Csakhogy a házelnök szerint erre valójában senkitől nem kapott engedélyt, és Volodimir Zelenszkij sem sietett a védelmére.

Sőt a Nép Szolgája frakciója kizárta a soraiból a képviselőt, majd nem sokkal később a párt is megszabadult tőle. A politikus arról is ismert, hogy Kijevben elegáns éttermei vannak, amikben a koronavírus-járvány tombolása idején is, a korlátozásokra fittyet hányva privát rendezvényeket tartott. Máskor az ukrán törvényhozásban nem teljesen szokatlan módon egy másik képviselővel akaszkodott össze, mert szerinte az megsértette az államfőt.

De Kárpátalján sem kell bemutatni: mint arra a Kárpáti Igaz Szó emlékeztetett, a 2020-as önkormányzati választások után őt nevezték ki a kormánypárt helyi koordinátorának, de béketeremtés helyett csak annyit ért el, hogy még jobban elfajultak a hatalmi csatározások. Emlékezetes, hogy ő volt az a képviselő, aki arról leckéztette az ukrán határőrt, hogy a magyarok a barátaik. Ez a megbízatása viszont tavaly nyáron véget ért, állítólag éppen azért, mert a hátországban nem akartak balhékat és botrányokat.

Ugyancsak belebukott a vakációzásba Olekszij Szimonenko főügyész-helyettes. Ő a családjával együtt a spanyolországi Marbellában köszöntötte az új esztendőt, ami úgy derült ki, hogy a felesége fotót töltött fel a pihenésükről a közösségi médiában.

Súlyosbította a helyzetet, hogy Olekszik Szimonenko társasággal utazott, egy lvivi üzletemberrel, és egy megyei tanácstaggal együtt hagyták el az országot.

Január eleji hazatérése után nem is nagyon próbált védekezni, önként benyújtotta a felmondásáról szóló levelet.

Ha ez nem lenne elég, az egykori miniszterelnököt, a Batykivscsina párt elnökét, Julija Timosenkót és férjét pedig az Egyesült Arab Emirátusokban kapták lencsevégre. A „gázhercegnőként" elhíresült politikus állítólag a Kempinski luxushotelben szállt meg Dubajban, ahol a szilvesztert is ünnepelte. Ugyan igyekezett kerülni a nyilvánosságot, de szemfüles újságírók így is kiszúrták a homokos tengerparton. Azóta visszatért Ukrajnába, de nem sokat hallat magáról. Sőt az ukrán sajtó annak is utánanézett, hogy utoljára október 24-én vett részt a parlamenti bizottságok munkájában, pedig azóta már többször is üléseztek.

Éppen Julija Timosenko példája mutat rá, hogy a probléma koránt sem új keletű. A képviselő már tavaly szeptemberben beperelte az államot, amiért elvették tőle és több száz másik politikustól a diplomata-útlevelet. Sajtóértesülések szerint már emögött is az állt, hogy Volodimir Zelenszkijt dühítette, hogy a tisztviselők külföldre utazgatnak háború idején. Kiskapu azért így is maradt: a hivatalos ügy vagy a gyógykezelés kivételt jelent.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a dán parlament előtt összesereglett emberekhez beszél Koppenhágában 2023. augusztus 21-én

(Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen)