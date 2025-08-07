Rendkívüli

Napokon belül találkozik Trump és Putyin – itt a bejelentés

LudogorecFerencvárosTippmixDibusz DénesmezszponzorBL-selejtező

Miért voltak ragasztószalagok Dibusz Dénes mezén a BL-meccsen?

A Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a bolgár Ludogorec vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának első, szerdai felvonásán. Az FTC kapusa, Dibusz Dénes komolyabb feladat nélkül maradt a mérkőzésen, ám a mezén látott ragasztószalaggal így is felhívta magára a figyelmet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 9:16
Dibusz Dénes mezén elöl és hátul is volt egy-egy sáv leragasztva (Fotó: ludogorets.com)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem a kapusokról szólt szerdán a Bajnokok Ligája bulgáriai mérkőzése, mégis 0-0 lett a végeredmény. Noha az FTC és a Ludogorec összesen 27 kapura lövéssel próbálkozott, ezek közül mindössze kettő találta el a kaput . A pályafutása századik nemzetközi kupameccsét teljesítő Dibusz Dénes egyetlen védés nélkül hozta le a razgradi BL-selejtezőt, noha a hazaiak egy távoli kísérletből felsőkapufáig azért eljutottak. A magyar válogatott kapusának meze is kérdéseket szülhetett.

Dibusz Dénes meze ragasztószalaggal volt ellátva az FTC Ludogorec otthonában rendezett BL-selejtezőjén, Ludogorec–FTC
Dibusz Dénes 90-es mezét ragasztószalaggal látták el az FTC Ludogorec otthonában rendezett BL-selejtezőjén (Fotó: ludogorets.com)

Ludogorec–FTC: Dibusz Dénes mezén ragasztószalag is volt

A nézőknek feltűnhetett, hogy a Ferencváros kapusa mezének elején alul, hátulján pedig felül volt egy-egy darab ragasztószalag, miközben a mezőnyjátékosok felszerelésén ilyen nem látszott. Mint kiderült, erre azért volt szükség, hogy letakarják a mezét nemrég bemutató Fradi egyik kiemelt támogatója, a Tippmix logóját. Ez az embléma ezúttal a magyar bajnok többi játékosának mezén sem szerepelt, ám nekik „alapból” leszedték a cégjelzést.

A Szerencsejáték Zrt. kötelékéhez tartozó szolgáltatás logójának elfedésére azért volt szükség, mert – noha az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) általánosan nem tiltja az eseményein a szerencsejátékot népszerűsítő hirdetések közzétételét – néhány országban nem engedélyezik, hogy megjelenjen ilyen reklám. 

Örményország nem tartozik ezek közé, ezért játszhatott az FTC a megszokott mezében a Noah elleni idegenbeli BL-selejtezőjén.

A vendégek meze másképp nézett ki Bulgáriában, mint a Noah–FTC (1-2) BL-selejtezőn
A vendégek meze másképp nézett ki Bulgáriában, mint a Noah–FTC (1-2) BL-selejtezőn (Forrás: X/Ferencvárosi TC)

Bulgária viszont részben a tiltó országok közé tartozik – azért részben, mert az ott is előforduló egyes szerencsejáték-hirdetések szerepelhetnek a közvetítésben, ahogyan az szerdán is történt. A Tippmix-felirat azonban nem lehetett jelen, és a Ferencvárosnak a feltételnek megfelelő tartalék kapusmez hiányában ragasztószalagos módszerrel kellett eltüntetnie a logót.

Kedden jön a visszavágó a BL-selejtezőkben

Az FTC és a Ludogorec BL-selejtezőjének visszavágóját jövő kedden 20.15-től a Groupama Arénában rendezik. A továbbjutó az azeri Qarabag és az északmacedón Shkendija párharcának győztesével találkozik a főtáblára jutásért (az első mérkőzést 1-0-ra nyerte idegenben az azeri csapat), míg az alulmaradó együttes az azeri vagy az északmacedón gárda párharcának vesztesével csap össze az Európa-liga selejtezőjének utolsó körében.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu