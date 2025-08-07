Miért voltak ragasztószalagok Dibusz Dénes mezén a BL-meccsen?

Nem a kapusokról szólt szerdán a Bajnokok Ligája bulgáriai mérkőzése, mégis 0-0 lett a végeredmény. Noha az FTC és a Ludogorec összesen 27 kapura lövéssel próbálkozott, ezek közül mindössze kettő találta el a kaput . A pályafutása századik nemzetközi kupameccsét teljesítő Dibusz Dénes egyetlen védés nélkül hozta le a razgradi BL-selejtezőt, noha a hazaiak egy távoli kísérletből felsőkapufáig azért eljutottak. A magyar válogatott kapusának meze is kérdéseket szülhetett.

Dibusz Dénes 90-es mezét ragasztószalaggal látták el az FTC Ludogorec otthonában rendezett BL-selejtezőjén (Fotó: ludogorets.com)

Ludogorec–FTC: Dibusz Dénes mezén ragasztószalag is volt

A nézőknek feltűnhetett, hogy a Ferencváros kapusa mezének elején alul, hátulján pedig felül volt egy-egy darab ragasztószalag, miközben a mezőnyjátékosok felszerelésén ilyen nem látszott. Mint kiderült, erre azért volt szükség, hogy letakarják a mezét nemrég bemutató Fradi egyik kiemelt támogatója, a Tippmix logóját. Ez az embléma ezúttal a magyar bajnok többi játékosának mezén sem szerepelt, ám nekik „alapból” leszedték a cégjelzést.

A Szerencsejáték Zrt. kötelékéhez tartozó szolgáltatás logójának elfedésére azért volt szükség, mert – noha az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) általánosan nem tiltja az eseményein a szerencsejátékot népszerűsítő hirdetések közzétételét – néhány országban nem engedélyezik, hogy megjelenjen ilyen reklám.

Örményország nem tartozik ezek közé, ezért játszhatott az FTC a megszokott mezében a Noah elleni idegenbeli BL-selejtezőjén.

A vendégek meze másképp nézett ki Bulgáriában, mint a Noah–FTC (1-2) BL-selejtezőn (Forrás: X/Ferencvárosi TC)

Bulgária viszont részben a tiltó országok közé tartozik – azért részben, mert az ott is előforduló egyes szerencsejáték-hirdetések szerepelhetnek a közvetítésben, ahogyan az szerdán is történt. A Tippmix-felirat azonban nem lehetett jelen, és a Ferencvárosnak a feltételnek megfelelő tartalék kapusmez hiányában ragasztószalagos módszerrel kellett eltüntetnie a logót.

Kedden jön a visszavágó a BL-selejtezőkben

Az FTC és a Ludogorec BL-selejtezőjének visszavágóját jövő kedden 20.15-től a Groupama Arénában rendezik. A továbbjutó az azeri Qarabag és az északmacedón Shkendija párharcának győztesével találkozik a főtáblára jutásért (az első mérkőzést 1-0-ra nyerte idegenben az azeri csapat), míg az alulmaradó együttes az azeri vagy az északmacedón gárda párharcának vesztesével csap össze az Európa-liga selejtezőjének utolsó körében.