A szlovák edzőlegenda teljesen kiborult, majdnem kiütötte a bírót a BL-ben

Szerda este a Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a bolgár Ludogorec ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik körében. Az odavágókból további öt mérkőzést rendeztek tegnap, és talán a legnagyobb meglepetést a Slovan Bratislava okozta. A szlovák bajnok a kazah Kajrat Almati otthonában 1-0-ra kikapott, de ami igazán érdekes, az csak a hosszabbításban történt.

A Slovan Bratislava csapatkapitánya, ifj. Vladimír Weiss megvédte édesapját a BL-selejtező után (Fotó: sport.sk)

A kazah bajnok már az első perctől nekiesett a Slovannak, de a vendégek az első félidőt még kihúzták. A fordulás után azonban a ghánai Rahim Ibrahim 14 perc alatt két sárgát szedett össze. Északi szomszédaink ezután csak a védekezésre összpontosítottak – lövésük sem volt a második félidőben –, de a hajrában az ex-Fradista (2019-ben 13 meccsen pályára lépő) Danylo Ihnatenko a tizenhatoson belül szabálytalankodott, a hazaiak pedig berúgták a tizenegyest, ezzel egygólos előnnyel várják a visszavágót.

A Slovan Bratislava edzője nem viselte jól a vereséget

Vladimír Weiss, a Slovant 2020 óta irányító rutinos vezetőedző sok mindent látott már közel 30 éves edzői pályafutása alatt, de a szerda este történtek nála is kiverték a biztosítékot. A szlovák a büntetőnél már reklamált a negyedik játékvezetőnél, de amikor a bíró még egy ítéletet a csapata ellen fújt, akkor önkívületi állapotba került. A holland sípmester előbb sárgát adott neki, de Weiss ezután sem hagyta abba, villant a piros.

Ha Weiss stábtagja nem fogja le a Slovan edzőjét, akkor a játékvezető testi épsége is veszélybe került volna.

Watching ФК Кайрат / FC Kairat 1(pen) vs ŠK Slovan Bratislava 0 full-time. 2 red cards for Bratislava 1 for player and 1 for their manager. But Kairat stadium is like Hampden Park aka running track. 😟😟 pic.twitter.com/OwcBBnExqL — kevin mcgowan 76 (@kevinmcgowan76) August 6, 2025

A lefújás után Weiss fia, a Slovan csapatkapitánya megvédte édesapját.

Ő egy nagyon érzelmes ember, ez ma is látszott. Biztos vagyok benne, hogy később meg fogja bánni a történteket, de én vagyok az első, aki megérti őt. Ahogy én is mindent megtennék azért a csapatért, úgy ő is.

Sajnos hiányozni fog nekünk a visszavágón, de harcolni fogunk. Úgy gondolom, hogy a minőség a mi oldalunkon áll. Remélem, hogy otthon, telt házas stadion előtt, kiváló szurkolóinkkal együtt legyőzzük őket és továbbjutunk – tette hozzá ifj. Vladimír Weiss. A visszavágót jövő héten kedden, augusztus 12-én játsszák 20.15-kor.