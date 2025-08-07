FeyenoordJosé MourinhoBajnokok LigájaFenerbahceSlovan BratislavaVladimír WeissBL-selejtező

A szlovák edzőlegenda teljesen kiborult, majdnem kiütötte a bírót a BL-ben

A Slovan Bratislava egygólos hátrányba került a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében. A szlovák bajnok meglepetésre 1-0-ra kikapott a kazah Kajrat Almati otthonában. Az előző idényben főtáblás Slovan Bratislava edzője, Vladimír Weiss nehezen viselte a hajrát, amikor emberhátrányban játszó csapata ellen büntetőt ítélt a játékvezető.

2025. 08. 07. 7:33
Vladimír Weiss, a Slovan Bratislava játékvezetője elszabadult a BL-ben
Vladimír Weiss, a Slovan Bratislava játékvezetője elszabadult a BL-ben Fotó: X
Szerda este a Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott a bolgár Ludogorec ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik körében. Az odavágókból további öt mérkőzést rendeztek tegnap, és talán a legnagyobb meglepetést a Slovan Bratislava okozta. A szlovák bajnok a kazah Kajrat Almati otthonában 1-0-ra kikapott, de ami igazán érdekes, az csak a hosszabbításban történt. 

A Slovan Bratislava csapatkapitánya, ifj. Vladimír Weiss megvédte édesapját a BL-selejtező után
A Slovan Bratislava csapatkapitánya, ifj. Vladimír Weiss megvédte édesapját a BL-selejtező után (Fotó: sport.sk)

A kazah bajnok már az első perctől nekiesett a Slovannak, de a vendégek az első félidőt még kihúzták. A fordulás után azonban a ghánai Rahim Ibrahim 14 perc alatt két sárgát szedett össze. Északi szomszédaink ezután csak a védekezésre összpontosítottak – lövésük sem volt a második félidőben –, de a hajrában az ex-Fradista (2019-ben 13 meccsen pályára lépő) Danylo Ihnatenko a tizenhatoson belül szabálytalankodott, a hazaiak pedig berúgták a tizenegyest, ezzel egygólos előnnyel várják a visszavágót.

A Slovan Bratislava edzője nem viselte jól a vereséget

Vladimír Weiss, a Slovant 2020 óta irányító rutinos vezetőedző sok mindent látott már közel 30 éves edzői pályafutása alatt, de a szerda este történtek nála is kiverték a biztosítékot. A szlovák a büntetőnél már reklamált a negyedik játékvezetőnél, de amikor a bíró még egy ítéletet a csapata ellen fújt, akkor önkívületi állapotba került. A holland sípmester előbb sárgát adott neki, de Weiss ezután sem hagyta abba, villant a piros.

Ha Weiss stábtagja nem fogja le a Slovan edzőjét, akkor a játékvezető testi épsége is veszélybe került volna.

A lefújás után Weiss fia, a Slovan csapatkapitánya megvédte édesapját.

Ő egy nagyon érzelmes ember, ez ma is látszott. Biztos vagyok benne, hogy később meg fogja bánni a történteket, de én vagyok az első, aki megérti őt. Ahogy én is mindent megtennék azért a csapatért, úgy ő is.

Sajnos hiányozni fog nekünk a visszavágón, de harcolni fogunk. Úgy gondolom, hogy a minőség a mi oldalunkon áll. Remélem, hogy otthon, telt házas stadion előtt, kiváló szurkolóinkkal együtt legyőzzük őket és továbbjutunk – tette hozzá ifj. Vladimír Weiss. A visszavágót jövő héten kedden, augusztus 12-én játsszák 20.15-kor.

José Mourinho csak a fejét fogta a lefújáskor

Hasonlóan drámai hajrát hozott a nem bajnoki ágon rendezett Feyenoord–Fenerbahce BL-selejtező. Noha a vendégek a 86. percben egyenlítettek a korábbi Manchester United-játékos, Szofjan Amrabat révén, a hosszabbításban az algériai Anis Hadj-Moussa fejesével Robin van Persie együttese került előnybe. A lefújás után érdemes megnézni a két vezetőedző arcát:

A mérkőzés előtt a könnyeivel küzdő Mourinho viszont pozitív volt, tudván, hogy a Fenerbahce-szurkolók milyen hangulatot csinálnak hazai pályán. A portugál utalt arra is , hogy a Roma vezetőedzőjeként 2022-ben már legyőzte a holland gárdát a Konferencialiga-döntőben (akkor a Feyenoord edzője még Arne Slot volt).

– Az első meccset elvesztettük, ez már megtörtént a Feyenoord ellen, de a második meccs után általában én vagyok a győztes. Bízom a csapatomban, a szurkolóinkkal együtt sok mindenre képesek vagyunk. 

Isten hozott Isztambulban, Isten hozott a Sarakoglu stadionban, Isten hozott a pokolban!

– zárta Mourinho a sajtótájékoztatót. A visszavágót egyébként az előző Bajnokok Ligája-döntő játékvezetője, a Kolozsváron élő Kovács István vezeti augusztus 12-én.

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

  • Kajrat Almati (kazah)–Slovan Bratislava (szlovák) 1-0
  • Salzburg (osztrák)–FC Bruges (belga) 0-1
  • Ludogorec (bolgár)–Ferencváros (magyar) 0-0
  • Lech Poznan (lengyel)–Crvena zvezda (szerb) 1-3
  • Feyenoord (holland)–Fenerbahce (török) 2-1
  • Nice (francia)–Benfica (portugál) 0-2

Kedden játszották:

