James Bond és Arató András is feltűnt a Ferencváros mezbemutatóján + videó

James Bond-os mezbemutató

A tavalyi influenszerkampány után idén is rendhagyó módon debütált a Ferencváros új hazai szerelése. Az új mezt egy látványos, történetközpontú reklámfilmben láthatta először a közönség. A történet szerint egy titokzatos csomag indult útnak a Macron olaszországi központjából, Bolognából, a táska fradisták összefogásával érkezett meg Budapestre, és végül a Groupama Arénában landolt az együttes játékosainál, akik lerántották a leplet az új hazai mezről.

A kisfilmben nem csupán szurkolók, de számos ismert hazai és nemzetközi szereplő is feltűnik.

Megjelenik Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője, valamint a csapat három játékosa – Naby Keita, Tóth Alex és Varga Barnabás is. A narrációt Kautzky Armand, James Bond magyar hangja biztosítja, de feltűnik a BL-csoportkörös ikon, Szűcs Mihály, illetve a világszerte ismert internetes mém arca, „Hide the Pain Harold”, azaz Arató András is. A szereplők és a történet együtt olyan élményt nyújtanak, amely egyszerre tiszteleg a klub múltja előtt, és lendületet ad a közelgő szezonhoz.