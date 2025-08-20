Orbán ViktorKapu Tiboraugusztus 20Farkas Bertalan

Orbán Viktor az űrben is bevezetné az ötmagyaros szabályt + videó

Gratulált Farkas Bertalannak és Kapu Tibornak a kormányfő.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 15:53
„Javaslom, vezessük be az öt magyar szabályt az űrben is!” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök gratulált Farkas Bertalannak és Kapu Tibornak a Szent István-rend kitüntetéshez.

Csak így tovább, magyar űrhajósok, a határ a csillagos ég!

– üzente a kormányfő.

A miniszterelnök bejegyzésében a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szabályára utalt, amelynek értelmében az első osztályú labdarúgó-mérkőzéseken legalább öt magyar játékosnak kell játszania egy csapatban. Orbán Viktor nyáron arról posztolt , hogy „Liverpoolban lassan teljesítik az ötmagyaros szabályt”, miután Szoboszlai Dominik után két további magyar játékos, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is leigazolt az angol bajnokhoz.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Kapu Tibor magyar űrhajós (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

