Molotov-koktélok és tűz karácsony előtt, durva tüntetések rázzák meg az országot

Az albán kormány ellen tiltakozások bontakoztak ki, miután korrupció gyanúja miatt eljárás indult a miniszterelnök-helyettessel szemben. Hétfőn demonstrálók Molotov-koktélokat hajítottak arra a kormányépületre, ahol Edi Rama miniszterelnök irodája is található, és a kabinet távozását követelték. Érezhetően feszült a hangulat az országban.

Albániában a feszültség egyre nő Fotó: AFP