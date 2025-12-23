albániábanfeszültségkorrupció

Molotov-koktélok és tűz karácsony előtt, durva tüntetések rázzák meg az országot

Albániában tüntetések törtek ki, miután korrupció gyanúja miatt eljárás indult a miniszterelnök-helyettes ellen, a demonstrálók pedig a kormány távozását követelték. A feszültség tovább nőtt, amikor a tiltakozók Molotov-koktélokat dobtak arra a kormányépületre, ahol Edi Rama irodája is található, miközben Belinda Balluku ügyében vádemelés történt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 11:50
Rendőrsorfal áll a tüntetők előtt.
Az albán kormány ellen tiltakozások bontakoztak ki, miután korrupció gyanúja miatt eljárás indult a miniszterelnök-helyettessel szemben. Hétfőn demonstrálók Molotov-koktélokat hajítottak arra a kormányépületre, ahol Edi Rama miniszterelnök irodája is található, és a kabinet távozását követelték. Érezhetően feszült a hangulat az országban.

Albániában a feszültség egyre nő.
Az albán belpolitikai feszültség az elmúlt hetekben tovább erősödött, amióta vádemelés történt Belinda Balluku miniszterelnök-helyettes ügyében.

A gyanú szerint több állami tisztviselővel és magánvállalattal együtt közpénzeket irányítottak bizonyos cégek javára nagy volumenű infrastrukturális beruházások során. 

A tüntetés körülményeiről és az azt kiváltó okokról részletesebben az Origo cikkében olvashat.

Borítókép: Rendőrsorfal áll a tüntetők előtt (Fotó: AFP)

