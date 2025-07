Robbie Keane nem érti a játékosait, nyíltan állt beléjük az örökrangadó után

Noha a Ferencváros az első félidőben a villámgyors Lenny Joseph révén megszerezte a vezetést az MTK ellen a labdarúgó NB I első fordulójában, a fordulást követően Molnár Rajmund egy hatalmas góllal válaszolt, így a 228. örökrangadó 1-1-es döntetlennel zárult. A bajnoki egyik pikantériája volt, hogy az FTC-nél öt magyar is kezdett – majd a fordulás után hat is volt egyszerre a pályán –, ezzel teljesítve a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) „magyarszabályként" elhíresült újítását. Robbie Keane, a zöld-fehérek vezetőedzője a lefújást követően értékelte az egy pontot is, ugyanakkor a játékosaival szemben kritikus volt.

A Robbie Keane vezette Ferencváros döntetlennel kezdte az új idényt az NB I-ben Fotó: Ladóczki Balázs

Robbie Keane a játékosait kritizálta a meg nem nyert meccs után

– Az eredmény miatt nyilván csak csalódott lehetek, de értékelni kell azt is, hogy nem kaptunk ki. Ugyanakkor a kapott gól miatt ideges vagyok, nem szabad egy jobb lábas focistát így engedni betörni. Összességében jól játszottunk, van még mit csiszolni, túlságosan erőltettünk bizonyos dolgokat, míg elől hiányoztak azok a bizonyos utolsó passzok – kezdte Keane a sajtótájékoztatót, majd arról kérdeztük az ír szakembert, hogy a második félidőben miért borult ki többször is játékosai döntésein.

A minőség hiányzott a kapu előtt, voltak jó helyen lévő játékosaink a tizenhatoson belül, de valamiért nem passzoltunk nekik, vagy a beadásaink csúsztak le... Emlékszem, az egyik ilyen szituációnál ketten sem ott helyezkedtek a beadásnál, ahol kellett volna. De említhetném a csereként beálló Nagy Barnabás helyzetét, hamarabb is lőhetett volna.

A Ferencváros edzője emellett elmondta, hogy nem amiatt lett döntetlen a meccs, mert hol öt, hol hat magyar játékos játszott a csapatában. Zárásként Ötvös Bence beszélt Keane. A Pakstól érkező labdarúgó a három fős védelemben kapott helyet, de Keane hozzátette, Ötvös a középpályán is megállja a helyét.

Molnár Rajmund bombája egyenesen Dibusz Dénes kapujába Fotó: Ladoczki Balazs

Horváth Dávid: Németh Hunor jó kezdete mindenkinek sokat érhet

Az MTK Budapest vezetőedzője nem szállt el magától a Fradi elleni döntetlen után.

Összességében elégedett vagyok a látottakkal és az eredménnyel – persze, nem a bajnokságot nyertük meg, hanem egy pontot szereztünk a címvédő ellen, tehát helyén kell kezelni ezt a jó eredményt, viszont a pontra rászolgáltunk. Volt tíz lövésünk, talán még többet is ki lehetett volna hozni a meccsből, de az ellenfélnek is voltak lehetőségei – kezdte Horváth Dávid.