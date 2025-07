Hiába a Fradi fölénye, az MTK bombagóllal pontot csent a címvédőtől

Bombagól a fordulást követően

A szünet után noha a Fradi több szögletet is elvégzett, a hazaiak csattanós választ adtak a bajnok vezető góljára.

Az 54. percben a semmiből egyenlített az MTK: Molnár Rajmund a bal oldalon kapott labdát, és 20 méterről hatalmas gólt rúgott Dibusz Dénes kapujába. Könnyen lehet, hogy az első forduló legszebb találatát láttuk a 22 éves szélsőtől (1-1).

A meccsnek egyértelműen jót tett a gól, a Fradiba Naby Keita érkezett, aki Tóthtal kiegészülve a vendégek támadásait építette a saját térfeléről. Ugyanakkor az utolsó 20 percre úgy fordultak a csapatok, hogy Robbie Keane együttese a második félidőben nem találta még el az ellenfél kapuját – Varga Barnabás fejét idáig egyik beadás sem találta meg.

Az MTK az egyenlítés után vérszemet kapott Fotó: Ladóczki Balázs

Robbie Keane is érezte, hogy váltani kell, három új ember érkezett a vendégekhez, és az éppen beálló Nagy Barnabás került helyzetbe, de a Nyíregyházáról érkezett játékos lövése ha kicsivel is, de mellé ment. Az utolsó tíz percben már jól látszott, hogy az MTK még inkább a kontratámadásokra állt vissza, a vendégek mindeközben fokozták a nyomást Demjén kapuja előtt. A hajrában az MTK-ban Németh Hunor is bemutatkozott, és éppen ő indította a következő hazai támadást, de Jurina löketét Dibusz kitolta. A hatperces hosszabbításban már a hazaiak álltak közelebb a győzelemhez, az utolsó támadásnál büntetőt is reklamáltak, de a játékvezető inkább lefújta a találkozót.

Az MTK 2022 után szerzett hazai pályán pontot a Ferencváros ellen, a zöld-fehérek szerdán a Noah elleni BL-selejtező visszavágóján folytatják, míg az MTK jövő hétvégén Debrecenbe látogat.