megtakarításMNBállampapírkészpénzállomány

Háztartások vagyona: csúcsot döntöttek a megtakarítások

A megtakarítási kedv nem lankad, és a pénzügyi befektetésekről sem riadunk már meg. A magyar háztartások vagyona, megtakarított pénze soha nem látott magasságokba emelkedett: június végére a befektetési jegyek állománya egy év alatt huszonöt százalékkal nőtt. Egyre többen választják a készpénz helyett a hosszú távú befektetéseket, ami a pénzügyi tudatosság jelentős javulását is jelzi.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 14:35
Csúcsot döntöttek a megtakarítások a háztartásokban Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 2025 június végére a magyar háztartások vagyona, pénzügyi eszközeinek állománya meghaladta a 115 800 milliárd forintot, ami új rekordot jelent. Ez az előző évhez képest mintegy 11,2 százalékos növekedést tükröz, ami jelentősen meghaladja az infláció ütemét, és arra utal, hogy a lakosság pénzügyi vagyona valóban dinamikusan gyarapodik – számolt be a Világgazdaság. 

háztartások vagyona
A magyar háztartások vagyona, megtakarítása növekedett a második negyedévben / Fotó: NurPhoto via AFP

A leglátványosabb változás a befektetési jegyek terén történt. Ezek állománya egyetlen év alatt csaknem huszonöt százalékkal, 14 800 milliárd forintra emelkedett, így már a teljes pénzügyi portfólió mintegy tizenhárom százalékát teszik ki. Ez a növekedés részben a tőkepiacok kedvező alakulásának, részben pedig az új vásárlásoknak köszönhető. A befektetési jegyek ilyen mértékű térnyerése arra utal, hogy a magyar háztartások egyre inkább a hosszú távú, hozamos befektetési formák felé fordulnak, és hajlandóak kockázatot vállalni a magasabb megtérülés reményében.

A háztartások vagyona nem csak készpénzben van

A készpénz állománya június végére 7243,4 milliárd forintra nőtt, ami éves szinten mindössze 7,3 százalékos emelkedést jelent. Ez a mérsékelt növekedés arra utal, hogy a háztartások fokozatosan csökkentik a készpénzben tartott megtakarításaik arányát, és inkább befektetési eszközökbe fektetik pénzüket, ami a pénzügyi tudatosság erősödését mutatja.

Az állampapírok állománya továbbra is 15 ezer milliárd forint felett maradt, ami a teljes pénzügyi portfólió körülbelül tizenhárom százalékát adja, míg a betétek állománya 16 700 milliárd forintra emelkedett, a portfólió 14,4 százalékos részesedésével. Ez azt jelzi, hogy a lakosság továbbra is értékeli a biztonságos, garantált hozamú megtakarítási formákat, ugyanakkor a befektetési jegyek felé történő elmozdulás dinamikája egyre meghatározóbb.

A magyar háztartások pénzügyi vagyona rekordmagasságba emelkedett, és a megtakarítások egyre nagyobb részét képviselik a befektetési eszközök. A befektetési jegyek dinamikus növekedése, a készpénz szerepének csökkenése, valamint a betétek és állampapírok stabil jelenléte azt mutatja, hogy a lakosság pénzügyi tudatossága és befektetési hajlandósága folyamatosan erősödik, miközben egyre inkább kihasználják a tőkepiacok nyújtotta lehetőségeket. A trend hosszú távon is azt jelzi, hogy a magyar háztartások egyre tudatosabban építik pénzügyi biztonságukat és növelik vagyonukat.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbér

Bámulatos, hol tart már a tudomány!

Bayer Zsolt avatarja

Zseniális tudósok kutatásuk során megállapították, hogy aki magasabban képzett, az többet keres…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.