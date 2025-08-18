Háztartások vagyona: csúcsot döntöttek a megtakarítások

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 2025 június végére a magyar háztartások vagyona, pénzügyi eszközeinek állománya meghaladta a 115 800 milliárd forintot, ami új rekordot jelent. Ez az előző évhez képest mintegy 11,2 százalékos növekedést tükröz, ami jelentősen meghaladja az infláció ütemét, és arra utal, hogy a lakosság pénzügyi vagyona valóban dinamikusan gyarapodik – számolt be a Világgazdaság.

A magyar háztartások vagyona, megtakarítása növekedett a második negyedévben / Fotó: NurPhoto via AFP

A leglátványosabb változás a befektetési jegyek terén történt. Ezek állománya egyetlen év alatt csaknem huszonöt százalékkal, 14 800 milliárd forintra emelkedett, így már a teljes pénzügyi portfólió mintegy tizenhárom százalékát teszik ki. Ez a növekedés részben a tőkepiacok kedvező alakulásának, részben pedig az új vásárlásoknak köszönhető. A befektetési jegyek ilyen mértékű térnyerése arra utal, hogy a magyar háztartások egyre inkább a hosszú távú, hozamos befektetési formák felé fordulnak, és hajlandóak kockázatot vállalni a magasabb megtérülés reményében.

A háztartások vagyona nem csak készpénzben van

A készpénz állománya június végére 7243,4 milliárd forintra nőtt, ami éves szinten mindössze 7,3 százalékos emelkedést jelent. Ez a mérsékelt növekedés arra utal, hogy a háztartások fokozatosan csökkentik a készpénzben tartott megtakarításaik arányát, és inkább befektetési eszközökbe fektetik pénzüket, ami a pénzügyi tudatosság erősödését mutatja.

Az állampapírok állománya továbbra is 15 ezer milliárd forint felett maradt, ami a teljes pénzügyi portfólió körülbelül tizenhárom százalékát adja, míg a betétek állománya 16 700 milliárd forintra emelkedett, a portfólió 14,4 százalékos részesedésével. Ez azt jelzi, hogy a lakosság továbbra is értékeli a biztonságos, garantált hozamú megtakarítási formákat, ugyanakkor a befektetési jegyek felé történő elmozdulás dinamikája egyre meghatározóbb.