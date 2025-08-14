Még egyszerűbb lesz a lakossági állampapír-vásárlás

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek – közölte a Magyar Államkincstár csütörtökön a távirati irodával.

A tájékoztatás szerint

az új megoldás néhány másodperc alatt, közvetlenül bankszámláról teszi lehetővé a tranzakció teljesítését QR-kód beolvasásával vagy banki alkalmazás megnyitásával.

A fizetési mód a „Bankkártya” és a „Pénzszámla és Bankkártya” opciók kiválasztása után érhető el.

A fejlesztés célja a szolgáltatások kényelmének és biztonságának növelése, valamint az állampapír-vásárlás egyszerűsítése – közölték.

Jelenleg mintegy 650 ezer ügyfél használja a WebKincstár és MobilKincstár felületeit, a számlanyitások 60 százaléka online történik, a befektetési tranzakciók 80 százalékát pedig ezeken a csatornákon hajtják végre. A Magyar Államkincstárnál már közel 1,1 millió értékpapírszámlát vezetnek, a számlákon elhelyezett megtakarítások értéke pedig az idei év során mintegy 600 milliárd forinttal gyarapodott és megközelítette a 9 ezer milliárd forintot – jelezte a kincstár.