Nagy a baj, mind meghalunk

Két ember meghalt és legalább 21-en megbetegedtek Franciaországban egy listeriával fertőzött sajtszállítmány miatt, amely Belgiumba is eljutott. A hatóságok több márka termékeit – köztük camembert, brie és gorgonzola sajtokat – hívtak vissza az üzletekből.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 10:43
Több francia sajtot vontak vissza, miután legalább két ember meghalt Franciaországban, és Belgiumban is megerősítették az első fertőzést Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: BELGA MAG
Listeriával fertőzött sajt okozott halálos kimenetelű járványt Franciaországban – közölte a francia mezőgazdasági minisztérium, számolt be róla az Euractiv.

sajt
Több francia sajtot is visszahívtak legalább két ember halála miatt (Fotó: Hans Lucas/Serge Tenani)

Az eddigi adatok szerint két ember életét vesztette, és legalább 21-en megbetegedtek. Belgiumban is azonosítottak egy fertőzést, amely ugyanahhoz a baktériumtörzshöz köthető.

A fertőzés forrását a közép-franciaországi Creuse megyében működő Chavegrand sajtüzem termékeiben találták meg. 

A francia hatóságok minden, június 23-a előtt gyártott és augusztus 9-éig forgalmazott sajtot visszahívtak az üzletekből. A visszahívás olyan ismert termékeket is érint, mint a camembert, a brie, a gorgonzola és a kecskesajtok. Ezeket több márkanév alatt forgalmazták, köztük a Le Berger, a Le Lion un fromage royal, a Saveur d’antan és a Le Petit Grignoteur.

A minisztérium figyelmeztette a vásárlókat, hogy az érintett tételeket semmiképpen ne fogyasszák el. Mint közölték, június 12-én már történt egy kisebb visszahívás ugyanebből az üzemből, miután listeriát mutattak ki az egyik termékben. A következő hetekben azonban az ellenőrzések nem jeleztek újabb fertőzést, ezért a termelés folytatódhatott.

A Listeria monocytogenes baktérium súlyos, akár életveszélyes megbetegedést is okozhat, különösen az idősek, a várandós nők és a legyengült immunrendszerű emberek körében. A tünetek közé tartozik a láz, a hányinger, a hányás és a hasmenés.

Belgiumban az élelmiszer-biztonsági hatóság szerdán erősítette meg, hogy egy embernél ugyanazt a baktériumtörzset mutatták ki, amely a francia halálesetekért felelős. 

Hélène Bonte, a belga szövetségi élelmiszer-biztonsági ügynökség szóvivője a VRT Newsnak nyilatkozva hangsúlyozta: 

A baktériumok a környezetünk részei, ezért előfordulhat, hogy az élelmiszereinkben is megjelennek.

 Hozzátette, a cégek rendszeres ellenőrzésekkel igyekeznek a kockázatot minimálisra csökkenteni.

A szóvivő kiemelte: ez idén már a 62. listeriafertőzés Belgiumban, de az első, amely francia sajthoz köthető. A fertőzött termékeket a Colruyt, az Okay és a Comarkt áruházlánc üzleteiből azonnal eltávolították.

Borítókép: Sajt (Fotó: AFP)

