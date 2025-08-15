Nagy a baj, mind meghalunk

Listeriával fertőzött sajt okozott halálos kimenetelű járványt Franciaországban – közölte a francia mezőgazdasági minisztérium, számolt be róla az Euractiv.

Több francia sajtot is visszahívtak legalább két ember halála miatt (Fotó: Hans Lucas/Serge Tenani)

Az eddigi adatok szerint két ember életét vesztette, és legalább 21-en megbetegedtek. Belgiumban is azonosítottak egy fertőzést, amely ugyanahhoz a baktériumtörzshöz köthető.

A fertőzés forrását a közép-franciaországi Creuse megyében működő Chavegrand sajtüzem termékeiben találták meg.

A francia hatóságok minden, június 23-a előtt gyártott és augusztus 9-éig forgalmazott sajtot visszahívtak az üzletekből. A visszahívás olyan ismert termékeket is érint, mint a camembert, a brie, a gorgonzola és a kecskesajtok. Ezeket több márkanév alatt forgalmazták, köztük a Le Berger, a Le Lion un fromage royal, a Saveur d’antan és a Le Petit Grignoteur.

Source: Euractiv https://t.co/Y1X1PWxvR1 — Cllr Dr Alan Bullion (@alanbullion2) August 15, 2025

A minisztérium figyelmeztette a vásárlókat, hogy az érintett tételeket semmiképpen ne fogyasszák el. Mint közölték, június 12-én már történt egy kisebb visszahívás ugyanebből az üzemből, miután listeriát mutattak ki az egyik termékben. A következő hetekben azonban az ellenőrzések nem jeleztek újabb fertőzést, ezért a termelés folytatódhatott.

A Listeria monocytogenes baktérium súlyos, akár életveszélyes megbetegedést is okozhat, különösen az idősek, a várandós nők és a legyengült immunrendszerű emberek körében. A tünetek közé tartozik a láz, a hányinger, a hányás és a hasmenés.

Belgiumban az élelmiszer-biztonsági hatóság szerdán erősítette meg, hogy egy embernél ugyanazt a baktériumtörzset mutatták ki, amely a francia halálesetekért felelős.

Hélène Bonte, a belga szövetségi élelmiszer-biztonsági ügynökség szóvivője a VRT Newsnak nyilatkozva hangsúlyozta:

A baktériumok a környezetünk részei, ezért előfordulhat, hogy az élelmiszereinkben is megjelennek.

Hozzátette, a cégek rendszeres ellenőrzésekkel igyekeznek a kockázatot minimálisra csökkenteni.

A szóvivő kiemelte: ez idén már a 62. listeriafertőzés Belgiumban, de az első, amely francia sajthoz köthető. A fertőzött termékeket a Colruyt, az Okay és a Comarkt áruházlánc üzleteiből azonnal eltávolították.

🔴🇫🇷🧀 ALERTE INFO | 2 morts et des multiples cas de listériose à cause de certains fromage.

Soyez vigilants ! pic.twitter.com/HwJwemgGNj — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) August 13, 2025

Borítókép: Sajt (Fotó: AFP)