„A legnagyobb védés, amit valaha láttam” – mindenkit sokkolt a PL-listavezető hőse

Bár sokáig kézben tartotta a Brighton elleni mérkőzést az Arsenal , a Martin Ödegaard átlövésével és Georginio Rutter öngóljával kétgólos előnybe kerülő észak-londoniaknak Diego Gómez szépítése után izgulniuk kellett, hogy a vendégcsapat ne rontsa el a karácsonyt követő első bajnokit. Az egyik fő kulcsjelenet David Raya védése volt, a spanyol kapus Yankuba Minteh jobb felsőbe tartó lövését szedte ki hihetetlen bravúrral – nem véletlen, hogy Martín Zubimendi azonnal odaszaladt gratulálni a honfitársnak.
– Szenzációs védés volt, nagyszerű szögből láttam az egészet – mondta az Arsenalt irányító Mikel Arteta. – Erre van szükségünk a játékosoktól, ilyen teljesítményre a kulcsfontosságú pillanatokban.
A BBC-nél szakértőként dolgozó Alan Shearer az idény egyik legkiválóbb védéseként jellemezte Raya megmozdulását, míg az Ágyúsok egykori játékosa, Paul Merson nemes egyszerűséggel ennyit mondott:
A legnagyobb védés, amit valaha láttam.
A mérkőzés összefoglalója (Raya védése 2:26-tól):
Az Arsenal sérültjei
A győzelem és az első hely megtartása ellenére nem voltak teljesen elégedettek az Arsenalnál, Arteta szerint nagyobb különbséggel kellett volna csapatának nyernie, ráadásul újabb sérültekkel bővült az egyébként sem rövid lista: Riccardo Calafiori közvetlenül a meccs előtt jelezte, hogy nem tudja vállalni a játékot, de Jurrien Timber is csak nemrég csatlakozott a Christian Mosquera, Ben White és Kai Havertz alkotta különítményhez. Jó hír viszont, hogy Gabriel ismét bevethető, csereként be is állt a Brighton ellen.
– Túléltünk hat hónapot, hátravan még öt és fél. Remélhetőleg jobban alakulnak majd a dolgok. Az mindenképpen örömteli, hogy Gabrielt a vártnál hamarabb visszakaptuk. Sok mindent jól csinálunk, de bizonyos dolgokban fejlődhetünk. Nagy kihívás háromnaponta pályára lépni, de készen állunk rá – tette hozzá Arteta.
Az Arsenal kedden az Aston Villa elleni hazai rangadóval folytatja a bajnokságot, Unai Emery együttese a Chelsea 2-1-es idegenbeli legyőzésével nyolcmeccsesre nyújtotta győzelmi sorozatát a Premier League-ben – nem mellesleg pedig éppen a birminghamiek tudták legutóbb felülmúlni az észak-londoniakat.
Premier League, 18. forduló
péntek:
- Manchester United–Newcastle United 1-0 (1-0)
szombat:
- Nottingham Forest–Manchester City 1-2 (0-0)
- Arsenal–Brighton 2-1 (1-0)
- Brentford–Bournemouth 4-1 (2-0)
- Burnley–Everton 0-0
- Liverpool FC–Wolverhampton Wanderers 2-1 (2-0)
- West Ham United–Fulham 0-1 (0-0)
- Chelsea–Aston Villa 1-2 (1-0)
vasárnap:
- Sunderland–Leeds United 15.00
- Crystal Palace–Tottenham Hotspur 17.30
