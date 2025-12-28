„A legnagyobb védés, amit valaha láttam” – mindenkit sokkolt a PL-listavezető hőse

Rendkívüli

Sorozatban a harmadik mérkőzését nyerte meg a Premier League-ben az Arsenal, amely szombaton 2-1-re legyőzte az Emirates Stadionban a Brightont. Az Arsenal hőse az a David Raya volt, aki az összecsapás kritikus szakaszában egészen elképesztő védéssel tartotta meg csapata egygólos előnyét.

2025. 12. 28.
David Raya nagyszerű védése is kellett a győzelemhez Fotó: Glyn Kirk Forrás: AFP
Bár sokáig kézben tartotta a Brighton elleni mérkőzést az Arsenal , a Martin Ödegaard átlövésével és Georginio Rutter öngóljával kétgólos előnybe kerülő észak-londoniaknak Diego Gómez szépítése után izgulniuk kellett, hogy a vendégcsapat ne rontsa el a karácsonyt követő első bajnokit. Az egyik fő kulcsjelenet David Raya védése volt, a spanyol kapus Yankuba Minteh jobb felsőbe tartó lövését szedte ki hihetetlen bravúrral – nem véletlen, hogy Martín Zubimendi azonnal odaszaladt gratulálni a honfitársnak.

Mikel Artetának meggyűlik a baja a sérültekkel az Arsenalnál
Mikel Artetának meggyűlik a baja a sérültekkel az Arsenalnál (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

 

– Szenzációs védés volt, nagyszerű szögből láttam az egészet – mondta az Arsenalt irányító Mikel Arteta. – Erre van szükségünk a játékosoktól, ilyen teljesítményre a kulcsfontosságú pillanatokban.

A BBC-nél szakértőként dolgozó Alan Shearer az idény egyik legkiválóbb védéseként jellemezte Raya megmozdulását, míg az Ágyúsok egykori játékosa, Paul Merson nemes egyszerűséggel ennyit mondott:

A legnagyobb védés, amit valaha láttam.

A mérkőzés összefoglalója (Raya védése 2:26-tól):

Az Arsenal sérültjei

A győzelem és az első hely megtartása ellenére nem voltak teljesen elégedettek az Arsenalnál, Arteta szerint nagyobb különbséggel kellett volna csapatának nyernie, ráadásul újabb sérültekkel bővült az egyébként sem rövid lista: Riccardo Calafiori közvetlenül a meccs előtt jelezte, hogy nem tudja vállalni a játékot, de Jurrien Timber is csak nemrég csatlakozott a Christian Mosquera, Ben White és Kai Havertz alkotta különítményhez. Jó hír viszont, hogy Gabriel ismét bevethető, csereként be is állt a Brighton ellen.

– Túléltünk hat hónapot, hátravan még öt és fél. Remélhetőleg jobban alakulnak majd a dolgok. Az mindenképpen örömteli, hogy Gabrielt a vártnál hamarabb visszakaptuk. Sok mindent jól csinálunk, de bizonyos dolgokban fejlődhetünk. Nagy kihívás háromnaponta pályára lépni, de készen állunk rá – tette hozzá Arteta.

Az Arsenal kedden az Aston Villa elleni hazai rangadóval folytatja a bajnokságot, Unai Emery együttese a Chelsea 2-1-es idegenbeli legyőzésével nyolcmeccsesre nyújtotta győzelmi sorozatát a Premier League-ben – nem mellesleg pedig éppen a birminghamiek tudták legutóbb felülmúlni az észak-londoniakat.

Premier League, 18. forduló

péntek:

  • Manchester United–Newcastle United 1-0 (1-0)

szombat:

  • Nottingham Forest–Manchester City 1-2 (0-0)
  • Arsenal–Brighton 2-1 (1-0)
  • Brentford–Bournemouth 4-1 (2-0)
  • Burnley–Everton 0-0
  • Liverpool FC–Wolverhampton Wanderers 2-1 (2-0)
  • West Ham United–Fulham 0-1 (0-0)
  • Chelsea–Aston Villa 1-2 (1-0)

vasárnap:

  • Sunderland–Leeds United 15.00
  • Crystal Palace–Tottenham Hotspur 17.30

A tabella állása ide kattintva nézhető meg.

