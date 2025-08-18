Pofátlanság: még mindig nem fizette ki a zsírleszívása költségeit Ruszin-Szendi Romulusz

Nem fizette meg a Kehi-jelentést követően sem a zsírleszívás költségeit Magyar Péter honvédelmi tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz

– ez derül ki a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium Budai Gyula kérdéseire adott válaszából.

Ismert, hetekkel ezelőtt elkészült a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívási ügyéről. A volt vezérkari főnök 2022. április 14-én esett át az egészségügyi beavatkozáson a Honvédkórházban.

A Kehi egyértelmű törvénytelenséget és szabálytalanságot állapított meg, amelyek arra utalnak, hogy a honvédség korábbi vezérkari főnöke visszaélt a hatalmával, amikor az irányítása alatt álló kórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett, amelynek több mint egymilliós költségét a magyar adófizetőkkel és családokkal fizettette meg.

Fontos körülmény, hogy mind a kórház, mind a beavatkozást szervező és végző orvos a honvédség vezérkari főnökének beosztottja volt. A jelentésben azt is megjegyzik, hogy a műtét egyértelműen esztétikai és nem gyógyítási céllal történt. Az ügyben Budai Gyula fideszes képviselő szolgálati visszaélés gyanújával tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF). A főügyészség pedig eljárást indított.