Pofátlanság: még mindig nem fizette ki a zsírleszívása költségeit Ruszin-Szendi Romulusz

Az adófizetők kárára végeztetett magán zsírleszívást a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz, amit azután sem próbált meg korrigálni, hogy nyilvánosságra került az erről szóló Kehi-jelentés. A Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium ugyanis arról tájékoztatta Budai Gyula fideszes képviselőt, hogy Magyar Péter bizalmasa még mindig nem fizette meg a szépészeti beavatkozás több mint egymillió forintos költségét.

Munkatársunktól
2025. 08. 18. 14:34
Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa Fotó: Hatlaczki Balázs
Nem fizette meg a Kehi-jelentést követően sem a zsírleszívás költségeit Magyar Péter honvédelmi tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz 

– ez derül ki a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium Budai Gyula kérdéseire adott válaszából.

Ismert, hetekkel ezelőtt elkészült a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívási ügyéről. A volt vezérkari főnök 2022. április 14-én esett át az egészségügyi beavatkozáson a Honvédkórházban. 

A Kehi egyértelmű törvénytelenséget és szabálytalanságot állapított meg, amelyek arra utalnak, hogy a honvédség korábbi vezérkari főnöke visszaélt a hatalmával, amikor az irányítása alatt álló kórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett, amelynek több mint egymilliós költségét a magyar adófizetőkkel és családokkal fizettette meg.

Fontos körülmény, hogy mind a kórház, mind a beavatkozást szervező és végző orvos a honvédség vezérkari főnökének beosztottja volt. A jelentésben azt is megjegyzik, hogy a műtét egyértelműen esztétikai és nem gyógyítási céllal történt. Az ügyben Budai Gyula fideszes képviselő szolgálati visszaélés gyanújával tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF). A főügyészség pedig eljárást indított.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

