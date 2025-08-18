„Látom az emberek reakcióiból, hogy mekkora hatása van” – történelmet írt a magyar sportoló

Az Origo világszenzációnak nevezte Törőcsik Zsófia Világjátékokon nyújtott teljesítményét, így adta magát a kérdés, hogy szerinte mennyire túlzó ez a leírás.

Törőcsik Zsófia világcsúccsal nyert aranyérmet

– Ez nagyon nehéz kérdés, mert belülről mindig úgy láttam az eredményeimet, hogy azok egy hosszú, kitartó munka gyümölcsei. Hajlamos vagyok szerény lenni ezzel kapcsolatban.

Most viszont, hogy túl vagyok rajta, érzem, hogy ez talán tényleg egy mérföldkő a sportágban. Olyasmi, amit sokan vártak, és most, hogy sikerült, látom az emberek reakcióiból, hogy mekkora hatása van. A legjobb az egészben, hogy egyáltalán nem érzem plafonnak.

A víz alatt egy pillanatra átfutott a fejemben, hogy ráfordulok 300 fölé, aztán szerencsére lebeszéltem magam róla. Ilyen távnál már egy pluszforduló is annyit kivehet, hogy veszélybe kerülhet a felszíni protokoll (a merülés utáni, 15 másodpercen belül végrehajtandó versenyszabály-sorozat, amellyel a búvár bizonyítja, hogy tudatánál van). De ez adja a szépségét is: folyamatosan a határon mozog az ember, miközben sosem tudhatja biztosan, mi történik a következő méteren – mondta az Origónak.

Törőcsik Zsófia mentálisan csúcson van

A 37 esztendős sportoló elárulta, mennyi idő alatt lett meg a 300 méter, és hogy mi történt vele utána a falnál.

– Négy perc két másodperc körül. A vége felé szinte sprinteltem, mert ha megállok vagy lassítok, a tejsavfájdalom rosszabb. A falnál úgy éreztem, mintha belerobbant volna a sav az izmokba — ez a test. Közben pedig fejben egy feszülő lufi kipukkanását érzékeltem: megcsináltam, kész, működött. Ez pont az a furcsa kettősség, amikor fizikailag teljesen kimerül az ember, de mentálisan a csúcson van.

Szóba hozta azt is, sajnálja, hogy sportága egyelőre nem szerepel az olimpiai programban, és profiként sem űzheti.

– De úgy érzem, a sportnak és az atlétalétnek a jelentése számomra nem változna attól, ha olimpiai sport lenne – ugyanennyi energiát tennék bele. Inkább az nehéz, hogy egy ilyen aktív versenysport-lét nagyon sok lemondással jár, rengeteg időt és energiát igényel, sokszor többet, mint egy nyolcórás munka. Ezt a kettőt egyszerre csinálni kimerítő. Jó lenne, ha működhetne profi szinten is, nagyon boldog lennék, de majd meglátjuk.