Újabb hírek érkeztek a kórházból Demjén Ferencről

Mint arról beszámoltunk, pár napja otthoni baleset miatt került kórházba Demjén Ferenc: a 78 éves énekes felsőcombtörést szenvedett, és sürgősségi műtéten esett át. A hírt Demjén hivatalos Facebook-oldalán tette közzé menedzsmentje, mint írták, a művész augusztusban négy koncertet adott volna, ezeket azonban elhalasztják.

Demjén Ferenc sikeres műtéten esett át (Fotó: Váradi Eszter)

A Hogyan tudnék élni nélküled? folytatásának forgatásán a film több sztárja, Kirády Marcell, Ember Márk és Marics Peti üzent az énekesnek.

Nagy örömmel hallottuk, hogy a műtét jól sikerült, és hogy most már éppen lábadozol. Várunk is vissza minél hamarabb. Reméljük, találkozunk a forgatásokon és a koncerteken

– hangzott el a videóban.

Demjén Ferenc májusban életműdíjat vehetett át, tavaly pedig ismét nagy figyelmet kapott, amikor bemutatták az ő dalai köré épülő Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés filmet, amely a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar mozifilm lett, és a mai napig szerepel a hazai mozik programjában.