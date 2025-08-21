Demjén Ferenc üzenetet küldött a rajongóknak

Demjén FerencHogyan tudnék élni nélküledMarics PetiDemjén Ferenc „ Rózsi
A lépcsőn elszenvedett baleset után sokan aggódtak, vajon visszatérhet-e még a színpadra a magyar rock ikonja. Most azonban úgy tűnik, a sors új fejezetet írt Demjén Ferenc történetében – és minden jel arra utal, hogy a gyógyulás útja biztatóbban alakul, mint bárki remélte.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 11:21
Sikeres műtéten van túl Demjén Ferenc Forrás: Demjén Ferenc Fotó: Demjén Ferenc Facebook-oldala/Váradi Eszter
A közkedvelt előadó nemrég otthonában szenvedett balesetet: egy rossz mozdulat után leesett a lépcsőn, és felsőcombtörést szenvedett. Bár az operáció sikeres volt, a teljes felépülés hosszabb időt vesz igénybe. A 78 éves sztár rajongói remélik, hogy az év végére ismét színpadra állhat – a tervek szerint a nagyszabású Aréna-koncerten. Addig zenésztársa, Horváth Charlie lép fel helyette.

Demjén Ferenc sikeres műtéten van túl, kollégái üzentek neki
Demjén Ferenc sikeres műtéten esett át (Fotó: Váradi Eszter)

Demjén Ferenc visszatér?

Demjén Ferenc menedzsmentje azonban a mai napon az énekes a közösségi oldalán osztotta meg a jó hírt: a Kossuth-díjas zenész műtétje sikeresen lezajlott, és állapota napról napra javul. Olyannyira, hogy orvosai már a mozgásszervi rehabilitációt is megkezdték.

Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült, és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az imatámogatásokat és a rengeteg szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!

– áll a hivatalos közleményben. 

Demjén Ferenc tavaly december óta a mozikban is folyamatosan jelen volt, a Hogyan tudnék élni nélküled? Szent István-napi szabadtéri vetítése az ünnepség egyik fénypontja volt. A film folytatásának forgatása augusztusban el is kezdődött, korábban Kirády Marcell, Ember Márk és Marics Peti egyaránt jobbulást kívántak, és elmondták, bíznak abban, hogy Rózsi hamarosan visszatérhet közéjük.

 

