Rendkívüli

Kiderült, hogy ukrán rendőri védelem alatt állt az Északi Áramlat elleni szabotázs gyanúsítottja

predatorfilmelőzetesAlien vs PredatorAlien
magyarmagyar

Elle Fanning magyarul kíván sok sikert a Predator: Halálbolygó vadonatúj előzetesében

November 6-án érkezik a magyar mozikba a Predator-sorozat nyolcadik, szigorúbban számolva csak a hatodik része, a Predator: Halálbolygó. A filmet az előző Predator film, a 2022-es Préda és az idei Predator-rajzfilm rendezője, Dan Trachtenberg, jegyzi, amik a mozikat elkerülve ugyan csak a Disney+-ra kerültek fel, de szokatlanul friss megközelítésükkel és feszes akciójeleneteivel bebizonyították, hogy a Predator-univerzumban még mindig lehet izgalmas történeteket mesélni.

Dani Áron
2025. 08. 21. 21:24
Elle Fanning egy android karaktert alakít a Predator: Halálbolygóban.
Elle Fanning egy android karaktert alakít a Predator: Halálbolygóban. Forrás: TMDb
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Predator-franchise múltja nem valami egyenletes: az 1987-es klasszikus Arnold Schwarzenegger főszereplésével máig kultuszfilm, a Danny Gloverrel készült második rész betondzsungelének pedig szintén akad egy stabil rajongótábora. Ezek után azonban hosszabb szünet következett, hacsak nem számoljuk a 2000-es években készült két AvP mozifilmet, amelyekre egyik űrbéli szörnyeteg rajongója sem szívesen emlékszik. Két évtizeddel később Antal Nimród kapta meg a lehetőséget, hogy felélessze a ragadozókat. Az idegen bolygó dzsungelében játszódó, 2010-es Ragadozók anyagilag jól teljesített, de a videójáték-szerű történet hosszú távon nem hagyott komoly nyomot a sorozatban, és Adrian Brody is szokatlan választás volt ikonikus akcióhősnek. Így egy újabb jelentős kihagyást követően megérkezett Shane Black (az első rész egyik írója) 2018-as reboot-kísérlete, amiben a ragadozók ismét a Földre látogatnak. A Predator – A ragadozót azonban nem szerette a kritika, és a kasszáknál is csak szerény teljesítményt tudott nyújtani.

A Predator: Halálbolygó lesz az első film, ami egy ragadozó szemszögéből meséli el a történetet. Fotó: TMDb

Dan Trachtenberg a Predator-messiás?

A Disney éppen ezért óvatosan nyúlt a 20th Century Fox ikonikus franchise-hoz (az egeres cég 2020-ban vásárolta fel a stúdiót), és először csak streamingen próbálkozott annak feltámasztásával. Dan Trachtenberg „száműzött” Predator filmje, a Préda viszont remekül teljesített, és három évvel ezelőtt visszahozta a reményt: az új történelmi korszakba helyezett történet, a letisztult koncepció és a látványos, mégis emberléptékű akció sok rajongót meggyőzött arról, hogy a Predator-franchise előtt mégis lehet új irány. A rendező pár hónappal ezelőtt már jelentkezett egy animációs antológiafilmmel is: a Predator: Gyilkosok gyilkosa újfent nagyon jó kritikákat kapott, és a végén Schwarzeneggert is visszahozta a Predator-univerzumba, még ha csak egy képkocka erejéig is. A Disney+-on jelenleg is elérhető animációs film előzetesét itt lehet megtekinteni:

A Halálbolygó ezeknek köszönhetően már most az év egyik legjobban várt zsánerfilmje. Az, hogy a középpontba egy idegen vadász kerül, és nem az emberek szemszögéből látjuk a történetet, radikális váltás a megszokott formulához képest. A nézők most abban reménykednek, hogy Trachtenberg ismét képes lesz olyan egyedi és emlékezetes filmet készíteni, amely nemcsak nosztalgiából működik, hanem valóban új értelmet ad a franchise-nak.

A Halálbolygó a széria történetében először a távoli jövőbe repít minket. 

A főhős ezúttal nem ember, hanem egy száműzött yautja harcos (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), aki becsületét szeretné visszaszerezni azzal, hogy levadássza „a világ legveszélyesebb bolygójának” legfélelmetesebb teremtményét. Ám az út során váratlan szövetségesre talál: a Weyland-Yutani vállalat egyik androidjára (Elle Fanning), akit súlyos sérülés ér, és lábait vesztve kénytelen a Predator társaságára hagyatkozni. A film legújabb, szinkronos előzetese itt tekinthető meg:

Az előzetes több kikacsintást is tartogat a rajongóknak. Az akciójelenetek közepette feltűnik egy rakományszállító „lépegető” is, amelyet a klasszikus Alien – A bolygó neve: Halál fináléjából ismerhetünk, ahol Ripley ezzel győzte le a xenomorfok királynőjét. Nem véletlen, hogy egyre többen találgatják: a film akár előkészíthet egy újabb Alien vs. Predator-projektet is, hiszen az Alien-franchise népszerűsége ugyancsak felívelőben van: tavaly kritikai és box office sikert ért el az Alien Romolus (mi nem szerettük annyira), idén pedig még nagyobb kritikai elismerésben részesült az első sorozat az Alien: Föld is.

A Predator: Halálbolygó november 6-án debütál a magyar mozikban.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbálnavadász

Nahát! Micsoda meglepetés!

Bayer Zsolt avatarja

Nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu