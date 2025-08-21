Elle Fanning magyarul kíván sok sikert a Predator: Halálbolygó vadonatúj előzetesében

A Predator-franchise múltja nem valami egyenletes: az 1987-es klasszikus Arnold Schwarzenegger főszereplésével máig kultuszfilm, a Danny Gloverrel készült második rész betondzsungelének pedig szintén akad egy stabil rajongótábora. Ezek után azonban hosszabb szünet következett, hacsak nem számoljuk a 2000-es években készült két AvP mozifilmet, amelyekre egyik űrbéli szörnyeteg rajongója sem szívesen emlékszik. Két évtizeddel később Antal Nimród kapta meg a lehetőséget, hogy felélessze a ragadozókat. Az idegen bolygó dzsungelében játszódó, 2010-es Ragadozók anyagilag jól teljesített, de a videójáték-szerű történet hosszú távon nem hagyott komoly nyomot a sorozatban, és Adrian Brody is szokatlan választás volt ikonikus akcióhősnek. Így egy újabb jelentős kihagyást követően megérkezett Shane Black (az első rész egyik írója) 2018-as reboot-kísérlete, amiben a ragadozók ismét a Földre látogatnak. A Predator – A ragadozót azonban nem szerette a kritika, és a kasszáknál is csak szerény teljesítményt tudott nyújtani.

A Predator: Halálbolygó lesz az első film, ami egy ragadozó szemszögéből meséli el a történetet. Fotó: TMDb

Dan Trachtenberg a Predator-messiás?

A Disney éppen ezért óvatosan nyúlt a 20th Century Fox ikonikus franchise-hoz (az egeres cég 2020-ban vásárolta fel a stúdiót), és először csak streamingen próbálkozott annak feltámasztásával. Dan Trachtenberg „száműzött” Predator filmje, a Préda viszont remekül teljesített, és három évvel ezelőtt visszahozta a reményt: az új történelmi korszakba helyezett történet, a letisztult koncepció és a látványos, mégis emberléptékű akció sok rajongót meggyőzött arról, hogy a Predator-franchise előtt mégis lehet új irány. A rendező pár hónappal ezelőtt már jelentkezett egy animációs antológiafilmmel is: a Predator: Gyilkosok gyilkosa újfent nagyon jó kritikákat kapott, és a végén Schwarzeneggert is visszahozta a Predator-univerzumba, még ha csak egy képkocka erejéig is. A Disney+-on jelenleg is elérhető animációs film előzetesét itt lehet megtekinteni:

A Halálbolygó ezeknek köszönhetően már most az év egyik legjobban várt zsánerfilmje. Az, hogy a középpontba egy idegen vadász kerül, és nem az emberek szemszögéből látjuk a történetet, radikális váltás a megszokott formulához képest. A nézők most abban reménykednek, hogy Trachtenberg ismét képes lesz olyan egyedi és emlékezetes filmet készíteni, amely nemcsak nosztalgiából működik, hanem valóban új értelmet ad a franchise-nak.

A Halálbolygó a széria történetében először a távoli jövőbe repít minket.

A főhős ezúttal nem ember, hanem egy száműzött yautja harcos (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), aki becsületét szeretné visszaszerezni azzal, hogy levadássza „a világ legveszélyesebb bolygójának” legfélelmetesebb teremtményét. Ám az út során váratlan szövetségesre talál: a Weyland-Yutani vállalat egyik androidjára (Elle Fanning), akit súlyos sérülés ér, és lábait vesztve kénytelen a Predator társaságára hagyatkozni. A film legújabb, szinkronos előzetese itt tekinthető meg: