Zacher GáborhalálTéglásy Kristófbaj alkoholdrog bajDrogkutató Intézetéletveszélyes

Keményen leteremtették Zacher Gábort, aki a szőnyeg alá söpörné a drogproblémát

Életveszélyes az a felfogás, miszerint a drog nem akkora baj, mint az alkohol, mert az utóbbi sokkal több embert öl meg – írta Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója nyílt levelében, melyet Zacher Gábor toxikológusnak címzett.

Munkatársunktól
Forrás: Drogkutató Intézet2025. 08. 18. 14:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Kedves Gábor! Engedd meg, hogy így a nagyközönség előtt is tegezzelek, ahogy mindig, bár remélem, ez nem fog ártani neked új, liberális barátaid körében – kezdte Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója a nyílt levelét, melyet Zacher Gábor toxikológusnak címzett. A DKI szakértője úgy folytatta: azért választotta a megszólításnak ezt a formáját, mert egyszer véget kellene vetni annak a tévútra vezető kommunikációnak, amellyel összehasonlítják a kábítószert az alkohollal. Senki nem vitatja mindkét anyag káros voltát, csak amíg az alkoholt lehet értelmesen és kulturáltan fogyasztani egy életen át, addig ez a droggal nincs így.

Ne söpörjük szőnyeg alá a drogokat! Jól mondod: Magyarországon évi több tízezer haláleset köthető az alkoholhoz. Ez tény, de ebből nem az következik, hogy a drogok kérdését félre lehet tenni, hanem éppen az ellenkezője: mindkettő ellen teljes erővel kell fellépni

– hangsúlyozta a stratégiai igazgató.

Téglásy Kristóf nem rezel be a nyílt vitától Zacher Gáborral (Fotó: Bach Máté)

 

A drog nem úgy hat, mint az alkohol

Hozzátette, az alkohol évtizedek óta jelen van, mindenki ismeri a hatásait, és a társadalom nagy része megtanult „együtt élni” vele. A drogok viszont kiszámíthatatlanabbak, gyorsabban ölnek, és sokszor egyetlen alkalom is elég a tragédiához. Nem véletlen, hogy a sürgősségi osztályokon egyre több fiatal érkezik pszichoaktív anyag okozta roham, pszichózis vagy szívleállás miatt. A németországi liberalizációs törvény első következménye az volt, hogy pár hónap alatt radikálisan megnőtt a közlekedései balesetek száma. Ezek tények. A németeknél az „egy sör és vezetsz” ötven éve működik, ám ugyanez a droggal két hónapot se bírt ki. Sokan hivatkoznak arra, hogy az alkohol sokkal több halált okoz, mint a drog. Ez igaz, de torzítja a valóságot. A kábítószerrel kapcsolatos halálozási statisztikák nagyon torzítanak. 

Szerinted az Árpád-hídi ember, aki betépve szemből nekiment egy másik autónak, és ezzel a saját és két ártatlan ember halálát okozta, közlekedési baleset, vagy kábítószer okozta halál áldozata?

 – kérdezte a toxikológustól.

 

Életveszélyes relativizálás

A 2023-as európai kábítószer-jelentés (EMCDDA) szerint a drogokhoz kapcsolódó bűncselekmények aránya folyamatosan nő Európában. Magyarország sem kivétel: a rendőrség évente több ezer droggal összefüggő ügyet derít fel, és a terjesztésben egyre gyakrabban vesznek részt fiatalkorúak. Ha valaki alkoholista lesz, az szörnyű tragédia, de ha valaki rászokik a szintetikus drogokra, ott gyakran nincs visszaút. Ezért különösen veszélyes, ha a közbeszédben az a látszat kel, hogy „a drog nem akkora baj, mert az alkohol sokkal több embert öl meg”. 

Ez a hozzáállás egyenesen életveszélyes: relativizálja a drogproblémát, miközben éppen most kellene minden erőt a megelőzésre fordítani.

– Mint eddig is, ezután is vállalom a nyílt vitát ezekben a kérdésekben, szakmai és kifejezetten nem politikai alapon. Ha nyitott vagy erre, várom a megkeresésed, hiszen te a mi megkeresésünkre nem válaszoltál – fogalmazott Téglásy Kristóf a nyílt levélben.

Borítókép: Zacher Gábor (Fotó: Hajdú-bihari Napló/Matey István)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekvilágjáték

A humanoid gép és a gépies ember szép új világa

Faggyas Sándor avatarja

Az „okos” gépek életünk mind több területén válnak uralkodóvá, s végül fölöslegessé tehetik az emberi spontaneitást, kreativitást, gondolkodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu