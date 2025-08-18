Keményen leteremtették Zacher Gábort, aki a szőnyeg alá söpörné a drogproblémát

– Kedves Gábor! Engedd meg, hogy így a nagyközönség előtt is tegezzelek, ahogy mindig, bár remélem, ez nem fog ártani neked új, liberális barátaid körében – kezdte Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója a nyílt levelét, melyet Zacher Gábor toxikológusnak címzett. A DKI szakértője úgy folytatta: azért választotta a megszólításnak ezt a formáját, mert egyszer véget kellene vetni annak a tévútra vezető kommunikációnak, amellyel összehasonlítják a kábítószert az alkohollal. Senki nem vitatja mindkét anyag káros voltát, csak amíg az alkoholt lehet értelmesen és kulturáltan fogyasztani egy életen át, addig ez a droggal nincs így.

Ne söpörjük szőnyeg alá a drogokat! Jól mondod: Magyarországon évi több tízezer haláleset köthető az alkoholhoz. Ez tény, de ebből nem az következik, hogy a drogok kérdését félre lehet tenni, hanem éppen az ellenkezője: mindkettő ellen teljes erővel kell fellépni

– hangsúlyozta a stratégiai igazgató.

Téglásy Kristóf nem rezel be a nyílt vitától Zacher Gáborral (Fotó: Bach Máté)

A drog nem úgy hat, mint az alkohol

Hozzátette, az alkohol évtizedek óta jelen van, mindenki ismeri a hatásait, és a társadalom nagy része megtanult „együtt élni” vele. A drogok viszont kiszámíthatatlanabbak, gyorsabban ölnek, és sokszor egyetlen alkalom is elég a tragédiához. Nem véletlen, hogy a sürgősségi osztályokon egyre több fiatal érkezik pszichoaktív anyag okozta roham, pszichózis vagy szívleállás miatt. A németországi liberalizációs törvény első következménye az volt, hogy pár hónap alatt radikálisan megnőtt a közlekedései balesetek száma. Ezek tények. A németeknél az „egy sör és vezetsz” ötven éve működik, ám ugyanez a droggal két hónapot se bírt ki. Sokan hivatkoznak arra, hogy az alkohol sokkal több halált okoz, mint a drog. Ez igaz, de torzítja a valóságot. A kábítószerrel kapcsolatos halálozási statisztikák nagyon torzítanak.

Szerinted az Árpád-hídi ember, aki betépve szemből nekiment egy másik autónak, és ezzel a saját és két ártatlan ember halálát okozta, közlekedési baleset, vagy kábítószer okozta halál áldozata?

– kérdezte a toxikológustól.