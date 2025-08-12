kannabiszlegalizációtörvényrendőrségNémetországbankritikatartomány

Befuccsolt a droglegalizáció Németországban, lázadoznak a tartományok, az állampolgárok szigorítanának

Túlbürokratizált szabályozás, végrehajthatatlan előírások, illetve fokozódó jogi és rendőrségi bizonytalanság jellemzi a németországi állapotokat a „részleges cannabis-legalizáció” életbe lépése óta – adta hírül Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint hangsúlyozta, még a német cannabis-szövetség vezetője is elismerte, hogy bár a törvény szimbolikus áttörés, a mindennapi alkalmazhatósága egyelőre vágyálom. Mivel a klubtagság szigorú, a termesztés minimális, a kereskedelmi értékesítés tilos, továbbra is virágzik a szürke- és feketepiac, hiszen sok fogyasztónak nincs legális alternatívája.

Munkatársunktól
2025. 08. 12. 18:47
Németországban alig telt el néhány hónap az úgynevezett „részleges cannabis-legalizáció” életbe lépése óta, máris egyre hangosabbak a kritikák – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. A szakember emlékeztetett: az áprilisban hatályba lépett törvény célja az volt, hogy modern, realista módon szabályozza a cannabishasználatot, visszaszorítsa a feketepiacot és megkönnyítse a hatóságok dolgát.

A valóság ezzel szemben egy másik képet rajzol: túlbürokratizált szabályozás, végrehajthatatlan előírások, fokozódó jogi és rendőrségi bizonytalanság, valamint továbbra is virágzó illegális piac.

A német kormányzati kommunikációban mindeddig nem hangzott el, hogy a törvény teljes kudarc lenne. Az igazságügyi, rendvédelmi és tartományi vezetők véleménye azonban másról tanúskodik: a reform, amelyet a „haladó társadalom vívmányaként” tálaltak, gyakorlatilag saját súlya alatt rogyadozik, sőt már el is esett – mutatott rá a stratégiai igazgató.

Egy marihuánát árusító bolt kirakata (Fotó: illusztráció/AFP)

 

Lehetetlen végrehajtani a törvényt

Az egyik leggyakrabban visszhangzott kritika az, hogy a törvény végrehajtása gyakorlatilag lehetetlen. A cannabis-klubok engedélyeztetése, az otthoni termesztés szabályozása, a gyermekvédelmi zónák kijelölése és a fogyasztási korlátozások mind olyan szintű adminisztratív és jogi bonyodalmat eredményeznek, amelyre sem az önkormányzatok, sem a rendőrség nincs felkészülve. Az engedélyeztetési folyamatokban a tartományi hatóságok eltérő értelmezései, az egymásnak ellentmondó előírások és a minimális koordináció még a legelszántabb jogalkalmazók türelmét is próbára teszik.

A német cannabis-szövetség (Hanfverband) vezetője, Georg Wurth is elismerte, hogy bár a törvény szimbolikus áttörés, a mindennapi alkalmazhatósága egyelőre vágyálom. 

– Aki törvényesen akar cannabist termeszteni vagy fogyasztani, annak nemcsak a hatóságokkal, hanem a jogi útvesztőkkel is meg kell küzdenie – nyilatkozta.

 

Nem csökkentek a rendőrök terhei a legalizáció hatására

Egyesek azzal érveltek, hogy a legalizáció csökkenti majd a rendőrség terheit, azonban ez sem valósult meg. Alexander Poitz, a német rendőrszakszervezet alelnöke hangsúlyozta: „A gyakorlati végrehajtásban a rendőrségnek most több a dolga, mint valaha. Több ellenőrzés, több konfliktus, több szabályértelmezési vita.” A közterületi fogyasztás például csak bizonyos távolságra engedélyezett iskoláktól, óvodáktól, sportlétesítményektől, de az gyakran térképtől, hivatalnoktól és politikai irányultságtól függ, hogy hol húzódik pontosan a százméteres zóna. Így a rendőröknek gyakorlatilag centiméterek alapján kellene dönteniük, jogi alap nélkül. 

A legalizáció egyik fő ígérete az volt, hogy visszaszorítja az illegális cannabis-piacot, aminek eddig éppen az ellenkezője történt. 

A jogszabály szigorúan korlátozza, hogy kik és milyen feltételek mellett juthatnak cannabishoz: a klubtagság szigorú, a termesztés minimális, a kereskedelmi értékesítés tilos. Így továbbra is virágzik a szürke- és feketepiac, hiszen sok fogyasztónak nincs legális alternatívája.

A CDU/CSU politikusai – különösen Joachim Herrmann bajor belügyminiszter – élesen kritizálták a kormányt. A tárcavezető szerint a törvény valójában reklám a dílereknek, hiszen az emberek egy része nem tud vagy nem akar hivatalos klubtag lenni, így visszatér az illegális forrásokhoz. A másik kulcsterület az igazságszolgáltatás, amely az új törvény miatt nyomás alá került. Benjamin Limbach Észak–Rajna–Vesztfália igazságügyi minisztere úgy vélekedett, hogy a bíróságok most visszamenőleg kénytelenek elbírálni több ezer olyan ügyet, amelyben a törvény életbe lépése előtt elítélt cannabis-használókat vagy -birtoklókat kellene felmenteni, esetleg a büntetésüket módosítani.

 

Bajor és szász nyílt bojkott

Ez adminisztratív káoszhoz vezetett: az ügyészi hivatalok leterheltek, a jogi útmutatás pedig nem mindig egyértelmű. Több tartományban elhúzódik az ügyiratok újranyitása, sok helyen hónapokat csúszik a végrehajtás. Noha a törvényt a szövetségi parlament fogadta el, annak végrehajtása jelentős részben a tartományokra hárul. 

Bajorország és Szászország nyíltan bojkottálja a törvény egyes részeit, és kijelentette: amennyiben a szövetségi kormány nem módosítja az előírásokat, saját szabályokat fognak érvényesíteni. 

A konzervatív tartományok vezetői szerint a törvény nemcsak gyenge, de veszélyes precedenst teremt. – Ha ezt a mintát más bódító szerekre is alkalmazni fogjuk, a társadalmi kontroll teljesen megszűnik – figyelmeztetett egy névtelenséget kérő CDU-s képviselő.

A törvény eddigi működése alapján sokakban merül fel a kérdés: vajon meddig lehet fenntartani ezt az állapotot? A rendőrség, a bíróságok, az önkormányzatok és az egészségügyi szakemberek mind egyhangúan állítják: a jelenlegi rendszer nem fenntartható. A CDU/CSU-frakció parlamenti indítványt készít elő, amely a törvény egyes részeinek felfüggesztését, más elemek visszavonását szorgalmazza. A baloldali kormánypártok ezzel szemben védik a törvényt, mondván, hosszabb távú hatásokra kell várni. 

Egy friss felmérés szerint a németek több mint fele újra szigorítaná a cannabis-fogyasztás szabályait

– mutatott rá Téglásy Kristóf.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: DPA)

